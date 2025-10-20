ترامب: لم أناقش تنازل أوكرانيا عن منطقة "دونباس" لروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251020/ترامب-لم-أناقش-تنازل-أوكرانيا-عن-منطقة-دونباس-لروسيا-1106191478.html
ترامب: لم أناقش تنازل أوكرانيا عن منطقة "دونباس" لروسيا
ترامب: لم أناقش تنازل أوكرانيا عن منطقة "دونباس" لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لم يبحث مع الجانب الأوكراني أي إمكانية لـ"التنازل" عن إقليم دونباس لروسيا. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T01:46+0000
2025-10-20T01:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دونالد ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_f5dcadfd577dcecfd88ab89f226faed6.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال الرئيس ترامب في تصريحات صحفية إن "الحديث عن مناقشة تنازل أوكرانيا عن دونباس لروسيا غير صحيح".وفي السياق نفسه، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن إمكانية نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، وكان الرئيس ترامب قد صرح في مقابلة صحفية أن الولايات المتحدة لا يمكنها تسليم كل أسلحتها إلى أوكرانيا.وقال ترامب "طلبت مني أوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك، وأنا أفكر في الأمر. تحدثتُ مع [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين حول هذا الأمر، ولم يكن راضيا... لكن علينا أن نتذكر أمرا واحدا، وهو أننا نحن أنفسنا بحاجة إليها".وأفادت تقارير إعلامية، بأن الرئيس ترامب أبلغ فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائهما يوم الجمعة في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" في الوقت الحالي.وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يمكننا تسليم كل أسلحتنا لأوكرانيا. ببساطة، لا يمكننا فعل ذلك... لا يمكنني تعريض الولايات المتحدة للخطر".في وقت أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بقدرته على التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تتمتعان بإمكانيات تجارية ممتازة.وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قادرون على تسوية الوضع مع روسيا. الأمر ليس سهلا. هناك حرب، ولكن هناك أيضًا إمكانيات تجارية ممتازة". كما أكد الرئيس الأمريكي على "علاقته الجيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://sarabic.ae/20251017/ترامب-يدعو-روسيا-وأوكرانيا-إلى-وقف-القتال-فورا-1106136758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3875d1a4bb1592078163ee6db860be32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

ترامب: لم أناقش تنازل أوكرانيا عن منطقة "دونباس" لروسيا

01:46 GMT 20.10.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لم يبحث مع الجانب الأوكراني أي إمكانية لـ"التنازل" عن إقليم دونباس لروسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال الرئيس ترامب في تصريحات صحفية إن "الحديث عن مناقشة تنازل أوكرانيا عن دونباس لروسيا غير صحيح".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا إلى "وقف القتال فورا"
17 أكتوبر, 23:45 GMT
وفي السياق نفسه، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن إمكانية نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، وكان الرئيس ترامب قد صرح في مقابلة صحفية أن الولايات المتحدة لا يمكنها تسليم كل أسلحتها إلى أوكرانيا.
وقال ترامب "طلبت مني أوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك، وأنا أفكر في الأمر. تحدثتُ مع [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين حول هذا الأمر، ولم يكن راضيا... لكن علينا أن نتذكر أمرا واحدا، وهو أننا نحن أنفسنا بحاجة إليها".
وأفادت تقارير إعلامية، بأن الرئيس ترامب أبلغ فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائهما يوم الجمعة في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" في الوقت الحالي.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يمكننا تسليم كل أسلحتنا لأوكرانيا. ببساطة، لا يمكننا فعل ذلك... لا يمكنني تعريض الولايات المتحدة للخطر".
في وقت أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بقدرته على التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تتمتعان بإمكانيات تجارية ممتازة.
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قادرون على تسوية الوضع مع روسيا. الأمر ليس سهلا. هناك حرب، ولكن هناك أيضًا إمكانيات تجارية ممتازة". كما أكد الرئيس الأمريكي على "علاقته الجيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала