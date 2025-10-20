https://sarabic.ae/20251020/ترامب-لم-أناقش-تنازل-أوكرانيا-عن-منطقة-دونباس-لروسيا-1106191478.html

ترامب: لم أناقش تنازل أوكرانيا عن منطقة "دونباس" لروسيا

ترامب: لم أناقش تنازل أوكرانيا عن منطقة "دونباس" لروسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لم يبحث مع الجانب الأوكراني أي إمكانية لـ"التنازل" عن إقليم دونباس لروسيا. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

واشنطن - سبوتنيك. وقال الرئيس ترامب في تصريحات صحفية إن "الحديث عن مناقشة تنازل أوكرانيا عن دونباس لروسيا غير صحيح".وفي السياق نفسه، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن إمكانية نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، وكان الرئيس ترامب قد صرح في مقابلة صحفية أن الولايات المتحدة لا يمكنها تسليم كل أسلحتها إلى أوكرانيا.وقال ترامب "طلبت مني أوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك، وأنا أفكر في الأمر. تحدثتُ مع [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين حول هذا الأمر، ولم يكن راضيا... لكن علينا أن نتذكر أمرا واحدا، وهو أننا نحن أنفسنا بحاجة إليها".وأفادت تقارير إعلامية، بأن الرئيس ترامب أبلغ فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائهما يوم الجمعة في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" في الوقت الحالي.وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يمكننا تسليم كل أسلحتنا لأوكرانيا. ببساطة، لا يمكننا فعل ذلك... لا يمكنني تعريض الولايات المتحدة للخطر".في وقت أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بقدرته على التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تتمتعان بإمكانيات تجارية ممتازة.وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قادرون على تسوية الوضع مع روسيا. الأمر ليس سهلا. هناك حرب، ولكن هناك أيضًا إمكانيات تجارية ممتازة". كما أكد الرئيس الأمريكي على "علاقته الجيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

