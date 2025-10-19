https://sarabic.ae/20251019/مشادة-كلامية-صحيفة-بريطانية-تكشف-تفاصيل-ما-جرى-خلال-اجتماع-ترامب-بزيلينسكي-1106189386.html

"مشادة كلامية"... صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل ما جرى خلال اجتماع ترامب بزيلينسكي

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة بريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماعه به في واشنطن، على قبول الشروط الروسية وإلا... 19.10.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

وأضافت الصحيفة أن "دونالد ترامب حثّ زيلينسكي على قبول الشروط الروسية لإنهاء الحرب خلال اجتماع متوتر في البيت الأبيض يوم الجمعة".وبحسب مسؤول أوروبي مطلع، فإن الرئيس الأمريكي أبلغ محاوره (زيلينسكي) بأنه بحاجة إلى إبرام مثل هذه الصفقة "وإلا فإنه سيواجه الدمار"، مضيفا أنه يخسر بالفعل المواجهة المسلحة.مع ذلك، أوضحت الصحيفة أن أوكرانيا نجحت في نهاية المطاف في إقناع ترامب بدعم فكرة تجميد خطوط المواجهة الحالية.ومع ذلك، ساد جوٌّ من التوتر الشديد خلال المفاوضات.وكتبت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة: "استمرّ الاجتماع... في التحوّل إلى مشادة كلامية، استمرّ ترامب خلالها في "الشتائم"... وفي لحظة ما خلال الاجتماع، ألقى الرئيس الأمريكي خرائط خطوط المواجهة في أوكرانيا عن الطاولة".وبحسب الصحيفة، أمضى ترامب معظم الاجتماع في "إلقاء محاضرات" على زيلينسكي وتكرار النقاط التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة.وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يمكننا تسليم كل أسلحتنا لأوكرانيا. ببساطة، لا يمكننا فعل ذلك... لا يمكنني تعريض الولايات المتحدة للخطر".أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بقدرته على التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تتمتعان بإمكانيات تجارية ممتازة.وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قادرون على تسوية الوضع مع روسيا. الأمر ليس سهلاً. هناك حرب، ولكن هناك أيضًا إمكانيات تجارية ممتازة".كما أكد الرئيس الأمريكي على "علاقته الجيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

