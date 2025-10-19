عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
"مشادة كلامية"... صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل ما جرى خلال اجتماع ترامب بزيلينسكي
وأضافت الصحيفة أن "دونالد ترامب حثّ زيلينسكي على قبول الشروط الروسية لإنهاء الحرب خلال اجتماع متوتر في البيت الأبيض يوم الجمعة".وبحسب مسؤول أوروبي مطلع، فإن الرئيس الأمريكي أبلغ محاوره (زيلينسكي) بأنه بحاجة إلى إبرام مثل هذه الصفقة "وإلا فإنه سيواجه الدمار"، مضيفا أنه يخسر بالفعل المواجهة المسلحة.مع ذلك، أوضحت الصحيفة أن أوكرانيا نجحت في نهاية المطاف في إقناع ترامب بدعم فكرة تجميد خطوط المواجهة الحالية.ومع ذلك، ساد جوٌّ من التوتر الشديد خلال المفاوضات.وكتبت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة: "استمرّ الاجتماع... في التحوّل إلى مشادة كلامية، استمرّ ترامب خلالها في "الشتائم"... وفي لحظة ما خلال الاجتماع، ألقى الرئيس الأمريكي خرائط خطوط المواجهة في أوكرانيا عن الطاولة".وبحسب الصحيفة، أمضى ترامب معظم الاجتماع في "إلقاء محاضرات" على زيلينسكي وتكرار النقاط التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة.وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يمكننا تسليم كل أسلحتنا لأوكرانيا. ببساطة، لا يمكننا فعل ذلك... لا يمكنني تعريض الولايات المتحدة للخطر".أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بقدرته على التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تتمتعان بإمكانيات تجارية ممتازة.وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قادرون على تسوية الوضع مع روسيا. الأمر ليس سهلاً. هناك حرب، ولكن هناك أيضًا إمكانيات تجارية ممتازة".كما أكد الرئيس الأمريكي على "علاقته الجيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان
ذكرت صحيفة بريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماعه به في واشنطن، على قبول الشروط الروسية وإلا "سيُدمّر" نظام كييف.
وأضافت الصحيفة أن "دونالد ترامب حثّ زيلينسكي على قبول الشروط الروسية لإنهاء الحرب خلال اجتماع متوتر في البيت الأبيض يوم الجمعة".
وبحسب مسؤول أوروبي مطلع، فإن الرئيس الأمريكي أبلغ محاوره (زيلينسكي) بأنه بحاجة إلى إبرام مثل هذه الصفقة "وإلا فإنه سيواجه الدمار"، مضيفا أنه يخسر بالفعل المواجهة المسلحة.
مع ذلك، أوضحت الصحيفة أن أوكرانيا نجحت في نهاية المطاف في إقناع ترامب بدعم فكرة تجميد خطوط المواجهة الحالية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: لا أستطيع تعريض الولايات المتحدة للخطر من خلال توريد الأسلحة لأوكرانيا
14:33 GMT
ومع ذلك، ساد جوٌّ من التوتر الشديد خلال المفاوضات.
وكتبت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة: "استمرّ الاجتماع... في التحوّل إلى مشادة كلامية، استمرّ ترامب خلالها في "الشتائم"... وفي لحظة ما خلال الاجتماع، ألقى الرئيس الأمريكي خرائط خطوط المواجهة في أوكرانيا عن الطاولة".
وبحسب الصحيفة، أمضى ترامب معظم الاجتماع في "إلقاء محاضرات" على زيلينسكي وتكرار النقاط التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة.

وكان صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لا يمكنه تعريض الولايات المتحدة للخطر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة على حساب المصالح الأمريكية.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يمكننا تسليم كل أسلحتنا لأوكرانيا. ببساطة، لا يمكننا فعل ذلك... لا يمكنني تعريض الولايات المتحدة للخطر".
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بقدرته على التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تتمتعان بإمكانيات تجارية ممتازة.
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قادرون على تسوية الوضع مع روسيا. الأمر ليس سهلاً. هناك حرب، ولكن هناك أيضًا إمكانيات تجارية ممتازة".
كما أكد الرئيس الأمريكي على "علاقته الجيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
