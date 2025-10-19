https://sarabic.ae/20251019/ترامب-لا-أستطيع-تعريض-الولايات-المتحدة-للخطر-من-خلال-توريد-الأسلحة-لأوكرانيا-1106183688.html

ترامب: لا أستطيع تعريض الولايات المتحدة للخطر من خلال توريد الأسلحة لأوكرانيا

ترامب: لا أستطيع تعريض الولايات المتحدة للخطر من خلال توريد الأسلحة لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لا يمكنه تعريض الولايات المتحدة للخطر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة على حساب المصالح الأمريكية. 19.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-19T14:33+0000

2025-10-19T14:33+0000

2025-10-19T14:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يمكننا تسليم كل أسلحتنا لأوكرانيا. ببساطة، لا يمكننا فعل ذلك... لا يمكنني تعريض الولايات المتحدة للخطر".وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قادرون على تسوية الوضع مع روسيا. الأمر ليس سهلاً. هناك حرب، ولكن هناك أيضًا إمكانيات تجارية ممتازة".كما أكد الرئيس الأمريكي على "علاقته الجيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، فلاديمير زيلينسكي، إلى وقف القتال والتوصل إلى اتفاق مع روسيا.وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد قلت له، كما نصحت الرئيس بوتين بشكل حثيث، إن الوقت قد حان لوقف القتال والتوصل إلى صفقة".وأضاف الرئيس الأمريكي أن كلا الطرفين يمكن أن يعلنا انتصارهما، "ويدعان التاريخ هو الحكم النهائي".وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.كما ناقش بوتين وترامب احتمال عقد اجتماع جديد، يُرجح أن يُعقد في بودابست، فيما أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن التحضيرات بدأت وتجرى على قدم وساق.

https://sarabic.ae/20251018/فيدان-تركيا-مستعدة-لتقديم-أي-دعم-لعملية-السلام-في-أوكرانيا-1106162304.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية