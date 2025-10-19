https://sarabic.ae/20251019/ترامب-لا-أستطيع-تعريض-الولايات-المتحدة-للخطر-من-خلال-توريد-الأسلحة-لأوكرانيا-1106183688.html
ترامب: لا أستطيع تعريض الولايات المتحدة للخطر من خلال توريد الأسلحة لأوكرانيا
ترامب: لا أستطيع تعريض الولايات المتحدة للخطر من خلال توريد الأسلحة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لا يمكنه تعريض الولايات المتحدة للخطر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة على حساب المصالح الأمريكية. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T14:33+0000
2025-10-19T14:33+0000
2025-10-19T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يمكننا تسليم كل أسلحتنا لأوكرانيا. ببساطة، لا يمكننا فعل ذلك... لا يمكنني تعريض الولايات المتحدة للخطر".وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قادرون على تسوية الوضع مع روسيا. الأمر ليس سهلاً. هناك حرب، ولكن هناك أيضًا إمكانيات تجارية ممتازة".كما أكد الرئيس الأمريكي على "علاقته الجيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، فلاديمير زيلينسكي، إلى وقف القتال والتوصل إلى اتفاق مع روسيا.وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد قلت له، كما نصحت الرئيس بوتين بشكل حثيث، إن الوقت قد حان لوقف القتال والتوصل إلى صفقة".وأضاف الرئيس الأمريكي أن كلا الطرفين يمكن أن يعلنا انتصارهما، "ويدعان التاريخ هو الحكم النهائي".وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.كما ناقش بوتين وترامب احتمال عقد اجتماع جديد، يُرجح أن يُعقد في بودابست، فيما أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن التحضيرات بدأت وتجرى على قدم وساق.
https://sarabic.ae/20251018/فيدان-تركيا-مستعدة-لتقديم-أي-دعم-لعملية-السلام-في-أوكرانيا-1106162304.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: لا أستطيع تعريض الولايات المتحدة للخطر من خلال توريد الأسلحة لأوكرانيا
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لا يمكنه تعريض الولايات المتحدة للخطر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة على حساب المصالح الأمريكية.
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يمكننا تسليم كل أسلحتنا لأوكرانيا. ببساطة، لا يمكننا فعل ذلك... لا يمكنني تعريض الولايات المتحدة للخطر".
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بقدرته على التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تتمتعان بإمكانيات تجارية ممتازة.
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قادرون على تسوية الوضع مع روسيا. الأمر ليس سهلاً. هناك حرب، ولكن هناك أيضًا إمكانيات تجارية ممتازة".
كما أكد الرئيس الأمريكي على "علاقته الجيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، فلاديمير زيلينسكي، إلى وقف القتال والتوصل إلى اتفاق مع روسيا.
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد قلت له، كما نصحت الرئيس بوتين بشكل حثيث، إن الوقت قد حان لوقف القتال والتوصل إلى صفقة".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن كلا الطرفين يمكن أن يعلنا انتصارهما، "ويدعان التاريخ هو الحكم النهائي".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ترامب، وكانت الأطول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، حيث استمرت ساعتين ونصف.
وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.
كما ناقش بوتين وترامب احتمال عقد اجتماع جديد، يُرجح أن يُعقد في بودابست، فيما أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن التحضيرات بدأت وتجرى على قدم وساق.