ترامب: لا أستطيع تعريض الولايات المتحدة للخطر من خلال توريد الأسلحة لأوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251019/ترامب-لا-أستطيع-تعريض-الولايات-المتحدة-للخطر-من-خلال-توريد-الأسلحة-لأوكرانيا-1106183688.html
ترامب: لا أستطيع تعريض الولايات المتحدة للخطر من خلال توريد الأسلحة لأوكرانيا
ترامب: لا أستطيع تعريض الولايات المتحدة للخطر من خلال توريد الأسلحة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لا يمكنه تعريض الولايات المتحدة للخطر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة على حساب المصالح الأمريكية. 19.10.2025
2025-10-19T14:33+0000
2025-10-19T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يمكننا تسليم كل أسلحتنا لأوكرانيا. ببساطة، لا يمكننا فعل ذلك... لا يمكنني تعريض الولايات المتحدة للخطر".وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قادرون على تسوية الوضع مع روسيا. الأمر ليس سهلاً. هناك حرب، ولكن هناك أيضًا إمكانيات تجارية ممتازة".كما أكد الرئيس الأمريكي على "علاقته الجيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، فلاديمير زيلينسكي، إلى وقف القتال والتوصل إلى اتفاق مع روسيا.وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد قلت له، كما نصحت الرئيس بوتين بشكل حثيث، إن الوقت قد حان لوقف القتال والتوصل إلى صفقة".وأضاف الرئيس الأمريكي أن كلا الطرفين يمكن أن يعلنا انتصارهما، "ويدعان التاريخ هو الحكم النهائي".وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.كما ناقش بوتين وترامب احتمال عقد اجتماع جديد، يُرجح أن يُعقد في بودابست، فيما أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن التحضيرات بدأت وتجرى على قدم وساق.
https://sarabic.ae/20251018/فيدان-تركيا-مستعدة-لتقديم-أي-دعم-لعملية-السلام-في-أوكرانيا-1106162304.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: لا أستطيع تعريض الولايات المتحدة للخطر من خلال توريد الأسلحة لأوكرانيا

14:33 GMT 19.10.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لا يمكنه تعريض الولايات المتحدة للخطر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة على حساب المصالح الأمريكية.
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يمكننا تسليم كل أسلحتنا لأوكرانيا. ببساطة، لا يمكننا فعل ذلك... لا يمكنني تعريض الولايات المتحدة للخطر".
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بقدرته على التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تتمتعان بإمكانيات تجارية ممتازة.
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قادرون على تسوية الوضع مع روسيا. الأمر ليس سهلاً. هناك حرب، ولكن هناك أيضًا إمكانيات تجارية ممتازة".
كما أكد الرئيس الأمريكي على "علاقته الجيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيدان: تركيا مستعدة لتقديم أي دعم لعملية السلام في أوكرانيا
أمس, 20:45 GMT
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، فلاديمير زيلينسكي، إلى وقف القتال والتوصل إلى اتفاق مع روسيا.
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد قلت له، كما نصحت الرئيس بوتين بشكل حثيث، إن الوقت قد حان لوقف القتال والتوصل إلى صفقة".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن كلا الطرفين يمكن أن يعلنا انتصارهما، "ويدعان التاريخ هو الحكم النهائي".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ترامب، وكانت الأطول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، حيث استمرت ساعتين ونصف.
وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.
كما ناقش بوتين وترامب احتمال عقد اجتماع جديد، يُرجح أن يُعقد في بودابست، فيما أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن التحضيرات بدأت وتجرى على قدم وساق.
