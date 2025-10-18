فيدان: تركيا مستعدة لتقديم أي دعم لعملية السلام في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251018/فيدان-تركيا-مستعدة-لتقديم-أي-دعم-لعملية-السلام-في-أوكرانيا-1106162304.html
فيدان: تركيا مستعدة لتقديم أي دعم لعملية السلام في أوكرانيا
فيدان: تركيا مستعدة لتقديم أي دعم لعملية السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، بأن تركيا مستعدة لتقديم أي دعم لعملية التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أن أنقرة تحافظ على اتصالاتها على جميع... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T20:45+0000
2025-10-18T20:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83465722bab3d925fae56f9e1f92683.jpg
وقال فيدان خلال مقابلة: "نحن مستعدون مجددًا لتقديم أي دعم لهذه العملية ومواصلة الاتصالات على جميع المستويات. أنا متفائل بأن الجانبين، سيتوصلان إلى اتفاق بحلول نهاية العام".عُقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول في 23 يوليو/تموز. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة لأجل غير مسمى.كما اقترحت روسيا أن تُشكل أوكرانيا ثلاث مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، تعمل عن بُعد. وأشار فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي ومساعد الرئيس، إلى أن الجانب الأوكراني قرر دراسة هذا المقترح بعد الجولة الثالثة. إلا أن موسكو لاحظت في سبتمبر/أيلول توقف عملية التفاوض.وأكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أنه لا يزال منفتحا على الدخول في طريق مفاوضات السلام. ووصف بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي على أنه محاولة محتملة من قبل كييف للإثبات لرعاتها في أوروبا والقيمين أنها تستطيع القتال. في الوقت ذاته، شدد على أنه مع مرور كل يوم من رفض المفاوضات، فإن موقف أوكرانيا يزداد سوءا.أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحيادالكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا
https://sarabic.ae/20251015/لافروف-موسكو-تنتظر-رد-كييف-على-مقترحاتها-بشأن-تحديث-عملية-إسطنبول--عاجل-1106040676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5320cff2b6c2d452786b1dbd7615437.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا

فيدان: تركيا مستعدة لتقديم أي دعم لعملية السلام في أوكرانيا

20:45 GMT 18.10.2025
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، بأن تركيا مستعدة لتقديم أي دعم لعملية التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أن أنقرة تحافظ على اتصالاتها على جميع المستويات.
وقال فيدان خلال مقابلة: "نحن مستعدون مجددًا لتقديم أي دعم لهذه العملية ومواصلة الاتصالات على جميع المستويات. أنا متفائل بأن الجانبين، سيتوصلان إلى اتفاق بحلول نهاية العام".

واستذكر الوزير جولات المحادثات الثلاث بين الوفدين الروسي والأوكراني التي عقدت في إسطنبول، مشيرًا إلى تشكيل الوفود، التي ضمت ممثلين عسكريين ودبلوماسيين.

عُقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول في 23 يوليو/تموز. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة لأجل غير مسمى.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: موسكو تنتظر رد كييف على مقترحاتها بشأن "تحديث عملية إسطنبول"
15 أكتوبر, 15:22 GMT
كما اقترحت روسيا أن تُشكل أوكرانيا ثلاث مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، تعمل عن بُعد. وأشار فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي ومساعد الرئيس، إلى أن الجانب الأوكراني قرر دراسة هذا المقترح بعد الجولة الثالثة. إلا أن موسكو لاحظت في سبتمبر/أيلول توقف عملية التفاوض.
وأكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أنه لا يزال منفتحا على الدخول في طريق مفاوضات السلام. ووصف بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي على أنه محاولة محتملة من قبل كييف للإثبات لرعاتها في أوروبا والقيمين أنها تستطيع القتال. في الوقت ذاته، شدد على أنه مع مرور كل يوم من رفض المفاوضات، فإن موقف أوكرانيا يزداد سوءا.
أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحياد
الكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала