فيدان: تركيا مستعدة لتقديم أي دعم لعملية السلام في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، بأن تركيا مستعدة لتقديم أي دعم لعملية التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أن أنقرة تحافظ على اتصالاتها على جميع...

وقال فيدان خلال مقابلة: "نحن مستعدون مجددًا لتقديم أي دعم لهذه العملية ومواصلة الاتصالات على جميع المستويات. أنا متفائل بأن الجانبين، سيتوصلان إلى اتفاق بحلول نهاية العام".عُقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول في 23 يوليو/تموز. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة لأجل غير مسمى.كما اقترحت روسيا أن تُشكل أوكرانيا ثلاث مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، تعمل عن بُعد. وأشار فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي ومساعد الرئيس، إلى أن الجانب الأوكراني قرر دراسة هذا المقترح بعد الجولة الثالثة. إلا أن موسكو لاحظت في سبتمبر/أيلول توقف عملية التفاوض.وأكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أنه لا يزال منفتحا على الدخول في طريق مفاوضات السلام. ووصف بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي على أنه محاولة محتملة من قبل كييف للإثبات لرعاتها في أوروبا والقيمين أنها تستطيع القتال. في الوقت ذاته، شدد على أنه مع مرور كل يوم من رفض المفاوضات، فإن موقف أوكرانيا يزداد سوءا.أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحيادالكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا

