دوغين يعلق على اختيار ترامب لبودابست مكانا للقاء بوتين

أشاد الفيلسوف الروسي وعالم السياسة والاجتماع، ألكسندر دوغين، اليوم الاثنين، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح عقد قمة بين الولايات المتحدة الأمريكية...

وقال دوغين على راديو "سبوتنيك": "الخيار واضح، فأين يمكن أن تعقد القمة إن لم تكن في بودابست؟ أنكوريج كانت خيارا سابقا. ربما الهند، لكن هذا مستحيل. الهند حاليا تدعم موقفنا بشأن النفط، رغم أنها صديقة لترامب. العالم الإسلامي قد يكون خيارا آخر، لكن بودابست هي الخيار الأمثل".وأشار إلى أن هذا الاختيار أثار غضب فلاديمير زيلينسكي، نظرا للدور المحايد الذي تلعبه المجر في السياسة الدولية.وأضاف دوغين: "أعتقد أن هذه القمة ستكون مهمة جدا، وقد تشكل انفراجة حقيقية في العلاقات بين البلدين".وقال بيسكوف ردا على سؤال حول سبب موافقة بوتين على لقاء ترامب في بودابست: "يتمتع الرئيس ترامب بعلاقة دافئة إلى حد ما مع أوربان، ويتمتع الرئيس بوتين بعلاقة بناءة للغاية. وهذا، بالطبع، أسهم بشكل كبير في التفاهم الذي تم تطويره خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرينترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية

