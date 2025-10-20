عربي
وقال دوغين على راديو "سبوتنيك": "الخيار واضح، فأين يمكن أن تعقد القمة إن لم تكن في بودابست؟ أنكوريج كانت خيارا سابقا. ربما الهند، لكن هذا مستحيل. الهند حاليا تدعم موقفنا بشأن النفط، رغم أنها صديقة لترامب. العالم الإسلامي قد يكون خيارا آخر، لكن بودابست هي الخيار الأمثل".وأشار إلى أن هذا الاختيار أثار غضب فلاديمير زيلينسكي، نظرا للدور المحايد الذي تلعبه المجر في السياسة الدولية.وأضاف دوغين: "أعتقد أن هذه القمة ستكون مهمة جدا، وقد تشكل انفراجة حقيقية في العلاقات بين البلدين".وقال بيسكوف ردا على سؤال حول سبب موافقة بوتين على لقاء ترامب في بودابست: "يتمتع الرئيس ترامب بعلاقة دافئة إلى حد ما مع أوربان، ويتمتع الرئيس بوتين بعلاقة بناءة للغاية. وهذا، بالطبع، أسهم بشكل كبير في التفاهم الذي تم تطويره خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.
دوغين يعلق على اختيار ترامب لبودابست مكانا للقاء بوتين

13:57 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 13:58 GMT 20.10.2025)
حصري
أشاد الفيلسوف الروسي وعالم السياسة والاجتماع، ألكسندر دوغين، اليوم الاثنين، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح عقد قمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في بودابست، معتبرا أن الاختيار "منطقي وواضح".
وقال دوغين على راديو "سبوتنيك": "الخيار واضح، فأين يمكن أن تعقد القمة إن لم تكن في بودابست؟ أنكوريج كانت خيارا سابقا. ربما الهند، لكن هذا مستحيل. الهند حاليا تدعم موقفنا بشأن النفط، رغم أنها صديقة لترامب. العالم الإسلامي قد يكون خيارا آخر، لكن بودابست هي الخيار الأمثل".

وأوضح دوغين أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعتبر "صديقا مشتركا" لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يجعل بودابست موقعا مثاليا للمحادثات.

وأشار إلى أن هذا الاختيار أثار غضب فلاديمير زيلينسكي، نظرا للدور المحايد الذي تلعبه المجر في السياسة الدولية.
الوفد الروسي في الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
موسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة
11:40 GMT
وأضاف دوغين: "أعتقد أن هذه القمة ستكون مهمة جدا، وقد تشكل انفراجة حقيقية في العلاقات بين البلدين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتوقع أن توفر القمة الروسية الأمريكية الجديدة فرصة للتحرك نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول سبب موافقة بوتين على لقاء ترامب في بودابست: "يتمتع الرئيس ترامب بعلاقة دافئة إلى حد ما مع أوربان، ويتمتع الرئيس بوتين بعلاقة بناءة للغاية. وهذا، بالطبع، أسهم بشكل كبير في التفاهم الذي تم تطويره خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة".
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
الكرملين: موسكو تتطلع لأن تتيح القمة الروسية الأمريكية فرصة لدفع عجلة التسوية في أوكرانيا
09:55 GMT
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.

وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.

ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.
الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرين
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
