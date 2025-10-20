عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
خبير: لا بد من مناقشة فورية للقضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية
خبير: لا بد من مناقشة فورية للقضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية
خبير: لا بد من مناقشة فورية للقضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية
خبير: لا بد من مناقشة فورية للقضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية

17:25 GMT 20.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تحدث أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور ناصر زيدان، عن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "كان هناك تشاور مبدئي حول المكان وربما للخصوصية التي تتمتع بها "بودابست" توجد اعتراضات أوروبية تقف وراء خلف هذا التشويش الحاصل".
ورأى زيدان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "ترامب واضح من ناحية إنهاء الأزمة الأوكرانية لأسباب استراتيجية مختلفة"، معتبرا أن "طرح تجميد الصراع ليس بمسألة متقدمة أو خطوات متسارعة نحو الحل"، مشددا أن "هذا الملف لا يحتمل المزيد من التجاذبات، وبالتالي لا بد من مناقشة فورية للقضايا الأساسية المتعلقة بالأزمة وبالدرجة الأولى الأمن الاستراتيجي لروسيا".

ولفت إلى أن "ترامب أوصل رسالة الى زيلينسكي في اللقاء الأخير، مفادها أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للدخول في المزيد من المغامرات وراء سياسته المتهورة لأن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فقط".

وقال زيدان" "طرح تسليم صواريخ "توماهوك" يأتي من باب المناورة لأن الجميع يعرف والولايات المتحدة أن تسليم هكذا صواريخ الى نظام لديه اختلالات وعدم اتزان سيؤدي إلى حرب أوسع، لهذا استدركت الولايات المتحدة هذا الأمر".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: كثيرون "سيدفعون ثمنا باهظا" إذا لم يتم حل الصراع في أوكرانيا
16:35 GMT
وأوضح أن "المسألة الأساسية هي الأمن الاستراتيجي لروسيا، فهذه المسألة جوهرية وعلى الجميع أن يقتنع أن هذه ليست أمورا تفصيلية".

وكشف أن "هناك مواضيع بدأت تطرح قد تؤدي إلى التشويش على انسياب العملية السلمية"، معتبرا أن "للاتحاد الأوروبي دور يجب أن يلعبه بعد أن تم تهميشه على يد حلفائه في الناتو وليس روسيا".

لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو
14:33 GMT
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.

وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.

ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.
الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرين
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
