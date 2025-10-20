https://sarabic.ae/20251020/خبير-لا-بد-من-مناقشة-فورية-للقضايا-المتعلقة-بالأزمة-الأوكرانية--1106216788.html
خبير: لا بد من مناقشة فورية للقضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية
خبير: لا بد من مناقشة فورية للقضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
تحدث أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور ناصر زيدان، عن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T17:25+0000
2025-10-20T17:25+0000
2025-10-20T17:25+0000
حصري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103788942_0:0:3486:1961_1920x0_80_0_0_90c0871c2b0cfce8ede2e0157ffc84ec.jpg
ورأى زيدان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "ترامب واضح من ناحية إنهاء الأزمة الأوكرانية لأسباب استراتيجية مختلفة"، معتبرا أن "طرح تجميد الصراع ليس بمسألة متقدمة أو خطوات متسارعة نحو الحل"، مشددا أن "هذا الملف لا يحتمل المزيد من التجاذبات، وبالتالي لا بد من مناقشة فورية للقضايا الأساسية المتعلقة بالأزمة وبالدرجة الأولى الأمن الاستراتيجي لروسيا".وقال زيدان" "طرح تسليم صواريخ "توماهوك" يأتي من باب المناورة لأن الجميع يعرف والولايات المتحدة أن تسليم هكذا صواريخ الى نظام لديه اختلالات وعدم اتزان سيؤدي إلى حرب أوسع، لهذا استدركت الولايات المتحدة هذا الأمر".وأوضح أن "المسألة الأساسية هي الأمن الاستراتيجي لروسيا، فهذه المسألة جوهرية وعلى الجميع أن يقتنع أن هذه ليست أمورا تفصيلية".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرينترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
https://sarabic.ae/20251020/ترامب-كثيرون-سيدفعون-ثمنا-باهظا-إذا-لم-يتم-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1106215191.html
https://sarabic.ae/20251020/الخارجية-الروسية-لافروف-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نظيره-الأمريكي--عاجل-1106210115.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103788942_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_68d18ebe7b74b1d13492486ce3d0019d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: لا بد من مناقشة فورية للقضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية
حصري
تحدث أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور ناصر زيدان، عن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "كان هناك تشاور مبدئي حول المكان وربما للخصوصية التي تتمتع بها "بودابست" توجد اعتراضات أوروبية تقف وراء خلف هذا التشويش الحاصل".
ورأى زيدان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "ترامب واضح من ناحية إنهاء الأزمة الأوكرانية لأسباب استراتيجية مختلفة"، معتبرا أن "طرح تجميد الصراع ليس بمسألة متقدمة أو خطوات متسارعة نحو الحل"، مشددا أن "هذا الملف لا يحتمل المزيد من التجاذبات، وبالتالي لا بد من مناقشة فورية للقضايا الأساسية المتعلقة بالأزمة وبالدرجة الأولى الأمن الاستراتيجي لروسيا".
ولفت إلى أن "ترامب أوصل رسالة الى زيلينسكي في اللقاء الأخير، مفادها أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للدخول في المزيد من المغامرات وراء سياسته المتهورة لأن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فقط".
وقال زيدان" "طرح تسليم صواريخ "توماهوك" يأتي من باب المناورة لأن الجميع يعرف والولايات المتحدة أن تسليم هكذا صواريخ الى نظام لديه اختلالات وعدم اتزان سيؤدي إلى حرب أوسع، لهذا استدركت الولايات المتحدة هذا الأمر".
وأوضح أن "المسألة الأساسية هي الأمن الاستراتيجي لروسيا، فهذه المسألة جوهرية وعلى الجميع أن يقتنع أن هذه ليست أمورا تفصيلية".
وكشف أن "هناك مواضيع بدأت تطرح قد تؤدي إلى التشويش على انسياب العملية السلمية"، معتبرا أن "للاتحاد الأوروبي دور يجب أن يلعبه بعد أن تم تهميشه على يد حلفائه في الناتو وليس روسيا".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.
ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست
. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.