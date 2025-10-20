https://sarabic.ae/20251020/خبير-لا-بد-من-مناقشة-فورية-للقضايا-المتعلقة-بالأزمة-الأوكرانية--1106216788.html

خبير: لا بد من مناقشة فورية للقضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية

تحدث أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور ناصر زيدان، عن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

ورأى زيدان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "ترامب واضح من ناحية إنهاء الأزمة الأوكرانية لأسباب استراتيجية مختلفة"، معتبرا أن "طرح تجميد الصراع ليس بمسألة متقدمة أو خطوات متسارعة نحو الحل"، مشددا أن "هذا الملف لا يحتمل المزيد من التجاذبات، وبالتالي لا بد من مناقشة فورية للقضايا الأساسية المتعلقة بالأزمة وبالدرجة الأولى الأمن الاستراتيجي لروسيا".وقال زيدان" "طرح تسليم صواريخ "توماهوك" يأتي من باب المناورة لأن الجميع يعرف والولايات المتحدة أن تسليم هكذا صواريخ الى نظام لديه اختلالات وعدم اتزان سيؤدي إلى حرب أوسع، لهذا استدركت الولايات المتحدة هذا الأمر".وأوضح أن "المسألة الأساسية هي الأمن الاستراتيجي لروسيا، فهذه المسألة جوهرية وعلى الجميع أن يقتنع أن هذه ليست أمورا تفصيلية".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرينترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية

