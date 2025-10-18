https://sarabic.ae/20251018/أوربان-لقاء-بوتين-وترامب-يوفر-فرصة-للسلام-في-أوكرانيا-1106150215.html

أوربان: لقاء بوتين وترامب يوفر فرصة للسلام في أوكرانيا

أوربان: لقاء بوتين وترامب يوفر فرصة للسلام في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في بودابست سيخلق فرصة للسلام في... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-18T11:39+0000

2025-10-18T11:39+0000

2025-10-18T11:39+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_4b5ec3afbe4ac32f09746cf6262fa4f3.jpg

وكتب أوربان على وسائل التواصل الاجتماعي: "المجر اليوم هي الدولة الأوروبية التي تعد فيها فرصة كبيرة لأن تفضي المفاوضات الأمريكية الروسية في نهاية المطاف إلى السلام".وأشار أوربان إلى أن بودابست دافعت باستمرار عن موقفها المحب للسلام لسنوات، ولهذا السبب تم اختيار العاصمة المجرية لاستضافة القمة.وكان أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرينترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية

https://sarabic.ae/20251018/موسكو-من-المبكر-التواصل-مع-بولندا-وبلغاريا-حول-مرور-الطائرات-الروسية-قبل-قمة-المجر-1106145031.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن