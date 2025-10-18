https://sarabic.ae/20251018/أوربان-لقاء-بوتين-وترامب-يوفر-فرصة-للسلام-في-أوكرانيا-1106150215.html
أوربان: لقاء بوتين وترامب يوفر فرصة للسلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في بودابست سيخلق فرصة للسلام في...
2025-10-18T11:39+0000
2025-10-18T11:39+0000
2025-10-18T11:39+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_4b5ec3afbe4ac32f09746cf6262fa4f3.jpg
وكتب أوربان على وسائل التواصل الاجتماعي: "المجر اليوم هي الدولة الأوروبية التي تعد فيها فرصة كبيرة لأن تفضي المفاوضات الأمريكية الروسية في نهاية المطاف إلى السلام".وأشار أوربان إلى أن بودابست دافعت باستمرار عن موقفها المحب للسلام لسنوات، ولهذا السبب تم اختيار العاصمة المجرية لاستضافة القمة.وكان أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرينترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_336:0:2048:1284_1920x0_80_0_0_f74c7a6c362c35548231e403a1bd0640.jpg
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في بودابست سيخلق فرصة للسلام في أوكرانيا.
وكتب أوربان على وسائل التواصل الاجتماعي: "المجر اليوم هي الدولة الأوروبية التي تعد فيها فرصة كبيرة لأن تفضي المفاوضات الأمريكية الروسية في نهاية المطاف إلى السلام".
وأضاف أوربان أن بروكسل عزلت نفسها عن عملية السلام، لكن المجر مستعدة لمواصلة الجهود لحل النزاع.
وأشار أوربان إلى أن بودابست دافعت باستمرار عن موقفها المحب للسلام لسنوات، ولهذا السبب تم اختيار العاصمة المجرية لاستضافة القمة.
وكان أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.
ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.