موسكو: من المبكر التواصل مع بولندا وبلغاريا حول مرور الطائرات الروسية قبل قمة المجر
موسكو: من المبكر التواصل مع بولندا وبلغاريا حول مرور الطائرات الروسية قبل قمة المجر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أنه من السابق لأوانه التواصل مع دول مثل بولندا وبلغاريا ورومانيا بشأن إمكانية مرور طائرات حكومية روسية عبر...
وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك"، على هامش احتفال قناة "روسيا اليوم" بالذكرى العشرين لتأسيسها، تعليقا على الاستعدادات للقمة الروسية الأمريكية في المجر: "من السابق لأوانه ذلك"، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قد أجرت اتصالات مماثلة مع هذه الدول.وتفصل دول حلف شمال الأطلسي المذكورة روسيا عن المجر، وتشترك رومانيا في حدود مباشرة مع المجر، بينما تشترك بلغاريا في حدود مع صربيا، التي تشترك بدورها في حدود مع المجر.مساء يوم أمس الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقًا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.
موسكو: من المبكر التواصل مع بولندا وبلغاريا حول مرور الطائرات الروسية قبل قمة المجر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أنه من السابق لأوانه التواصل مع دول مثل بولندا وبلغاريا ورومانيا بشأن إمكانية مرور طائرات حكومية روسية عبر مجالها الجوي.
وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك"، على هامش احتفال قناة "روسيا اليوم" بالذكرى العشرين لتأسيسها، تعليقا على الاستعدادات للقمة الروسية الأمريكية في المجر: "من السابق لأوانه ذلك"، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قد أجرت اتصالات مماثلة مع هذه الدول.
وتفصل دول حلف شمال الأطلسي المذكورة روسيا عن المجر، وتشترك رومانيا في حدود مباشرة مع المجر، بينما تشترك بلغاريا في حدود مع صربيا، التي تشترك بدورها في حدود مع المجر.
وتقع بولندا، تليها سلوفاكيا، بين المجر ومنطقة كالينينغراد الروسية، بالإضافة إلى بيلاروسيا.
مساء يوم أمس الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تُعقد في بودابست.
ووفقًا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.