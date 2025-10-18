https://sarabic.ae/20251018/موسكو-من-المبكر-التواصل-مع-بولندا-وبلغاريا-حول-مرور-الطائرات-الروسية-قبل-قمة-المجر-1106145031.html

موسكو: من المبكر التواصل مع بولندا وبلغاريا حول مرور الطائرات الروسية قبل قمة المجر

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أنه من السابق لأوانه التواصل مع دول مثل بولندا وبلغاريا ورومانيا بشأن إمكانية مرور طائرات حكومية روسية عبر... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك"، على هامش احتفال قناة "روسيا اليوم" بالذكرى العشرين لتأسيسها، تعليقا على الاستعدادات للقمة الروسية الأمريكية في المجر: "من السابق لأوانه ذلك"، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قد أجرت اتصالات مماثلة مع هذه الدول.وتفصل دول حلف شمال الأطلسي المذكورة روسيا عن المجر، وتشترك رومانيا في حدود مباشرة مع المجر، بينما تشترك بلغاريا في حدود مع صربيا، التي تشترك بدورها في حدود مع المجر.مساء يوم أمس الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقًا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرين

روسيا, بولندا, بلغاريا