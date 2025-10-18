موسكو: من المبكر التواصل مع بولندا وبلغاريا حول مرور الطائرات الروسية قبل قمة المجر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: من المبكر التواصل مع بولندا وبلغاريا حول مرور الطائرات الروسية قبل قمة المجر
موسكو: من المبكر التواصل مع بولندا وبلغاريا حول مرور الطائرات الروسية قبل قمة المجر
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أنه من السابق لأوانه التواصل مع دول مثل بولندا وبلغاريا ورومانيا بشأن إمكانية مرور طائرات حكومية روسية عبر... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
بولندا
بلغاريا
وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك"، على هامش احتفال قناة "روسيا اليوم" بالذكرى العشرين لتأسيسها، تعليقا على الاستعدادات للقمة الروسية الأمريكية في المجر: "من السابق لأوانه ذلك"، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قد أجرت اتصالات مماثلة مع هذه الدول.وتفصل دول حلف شمال الأطلسي المذكورة روسيا عن المجر، وتشترك رومانيا في حدود مباشرة مع المجر، بينما تشترك بلغاريا في حدود مع صربيا، التي تشترك بدورها في حدود مع المجر.مساء يوم أمس الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقًا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرين
https://sarabic.ae/20251017/أوربان-القمة-الروسية-الأميركية-في-هنغاريا-قد-تعقد-بعد-أسبوع-من-الاجتماعات-بين-لافروف-وروبيو-1106100429.html
بولندا
بلغاريا
سبوتنيك عربي
روسيا, بولندا, بلغاريا
موسكو: من المبكر التواصل مع بولندا وبلغاريا حول مرور الطائرات الروسية قبل قمة المجر

مبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أنه من السابق لأوانه التواصل مع دول مثل بولندا وبلغاريا ورومانيا بشأن إمكانية مرور طائرات حكومية روسية عبر مجالها الجوي.
وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك"، على هامش احتفال قناة "روسيا اليوم" بالذكرى العشرين لتأسيسها، تعليقا على الاستعدادات للقمة الروسية الأمريكية في المجر: "من السابق لأوانه ذلك"، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قد أجرت اتصالات مماثلة مع هذه الدول.
وتفصل دول حلف شمال الأطلسي المذكورة روسيا عن المجر، وتشترك رومانيا في حدود مباشرة مع المجر، بينما تشترك بلغاريا في حدود مع صربيا، التي تشترك بدورها في حدود مع المجر.
وتقع بولندا، تليها سلوفاكيا، بين المجر ومنطقة كالينينغراد الروسية، بالإضافة إلى بيلاروسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
أوربان: القمة الروسية الأمريكية في المجر قد تعقد بعد أسبوع من الاجتماعات بين لافروف وروبيو
أمس, 06:37 GMT
مساء يوم أمس الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تُعقد في بودابست.
ووفقًا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.
الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرين
