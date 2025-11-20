https://sarabic.ae/20251120/موسكو-تدعو-إلى-مقاومة-إعادة-تأهيل-النازية-بكل-الوسائل-المتاحة-1107311887.html
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول كيفية مقاومة إعادة تأهيل النازية: "بكل الوسائل المتاحة".وبحسب رأيها، لا ينبغي أن تكون هناك حدود أو قيود ذاتية هنا.وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في الآونة الاخيرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن منع مختلف أشكال النازية والنازية الجديدة والعنصرية وكراهية الأجانب والممارسات ذات الصلة.وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذه الوثيقة، في الواقع، تلتقط نتائج نورنبرغ ، ويجري تطويرها على مستوى جديد، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي".وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نتائج محكمة نورنبرغ، تُشكل حجر الأساس للنظام القانوني الدولي.وقالت: "أعتقد أن هذا هو حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي بكل معنى الكلمة. سواء من المنظور القانوني أو من المنظور التاريخي، باعتباره نقطة انطلاق لتشكيل ذلك النظام العالمي، الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، وتسجيل الجريمة ذاتها، التي أدت إلى تحولات جذرية في العلاقات الدولية، وبالطبع، تسجيل النصر".وأشارت زاخاروفا إلى أن نتائج المحكمة حددت من كان على أي جانب من التاريخ، وأن ذلك تم على أساس قانوني.وأقيمت محاكمات نورنبرغ لكبار قادة ألمانيا النازية، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945 إلى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1946، في قصر العدل في نورنبرغ.تجاوزوا النازيين...الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تفاصيل فظائع ارتكبها الفنلنديون في كاريليا الروسيةبوتين: الانتصار على ألمانيا النازية استند إلى قيمنا الأصيلة وإيماننا الراسخ بالوطن
دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بمناسبة الذكرى الثمانين لمحاكمات نورنبرغ، إلى ضرورة مقاومة إعادة تأهيل النازية بكل الوسائل المتاحة، مؤكدة أن روسيا تجري هذا العمل بشكل منهجي وعملي على مدار الساعة.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول كيفية مقاومة إعادة تأهيل النازية: "بكل الوسائل المتاحة".
وبحسب رأيها، لا ينبغي أن تكون هناك حدود أو قيود ذاتية هنا.
وأضافت زاخاروفا: "نحن نجري هذا العمل بشكل منهجي، ويشمل ذلك العمل على المنصات الدولية، لارتباطه بالقانون الدولي... وبالطبع، يشمل ذلك العمل مع جميع المنظمات الدولية. ويشمل ذلك منظمات الأمم المتحدة، مثل اليونسكو، ويشمل منظمات دولية أخرى، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهكذا. ويشمل ذلك العمل في الصيغ الدولية، مثل رابطة الدول المستقلة".
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في الآونة الاخيرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن منع مختلف أشكال النازية والنازية الجديدة والعنصرية وكراهية الأجانب والممارسات ذات الصلة.
وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذه الوثيقة، في الواقع، تلتقط نتائج نورنبرغ ، ويجري تطويرها على مستوى جديد، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي".
وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك عمل إعلامي مكثف. وأضافت: "هذا، بالطبع، عمل إعلامي نوليه أهمية كبيرة، ولكنه أيضًا، يستند إلى أساس قانوني دولي واضح. إنه، بالطبع، عمل للدفاع عن الحقيقة ومواجهة التزييفات التاريخية. عمل للحفاظ على الآثار، أو للرد على تدميرها الوحشي. إنه خلق أشكال جديدة لحفظ الذاكرة التاريخية لتلك الأحداث. وهذا يشمل نشر الكتب، وبالطبع، إصدار الأفلام. هذا العمل لا يقتصر على ذكرى تلو الأخرى، بل يُنفذ يوميًا، أو بصراحة، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تقريبًا".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نتائج محكمة نورنبرغ، تُشكل حجر الأساس للنظام القانوني الدولي.
وقالت: "أعتقد أن هذا هو حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي بكل معنى الكلمة. سواء من المنظور القانوني أو من المنظور التاريخي، باعتباره نقطة انطلاق لتشكيل ذلك النظام العالمي، الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، وتسجيل الجريمة ذاتها، التي أدت إلى تحولات جذرية في العلاقات الدولية، وبالطبع، تسجيل النصر".
وأشارت زاخاروفا إلى أن نتائج المحكمة حددت من كان على أي جانب من التاريخ، وأن ذلك تم على أساس قانوني.
وأقيمت محاكمات نورنبرغ لكبار قادة ألمانيا النازية، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945 إلى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1946، في قصر العدل في نورنبرغ.