https://sarabic.ae/20251009/تجاوزوا-النازيينالأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-تفاصيل-فظائع-ارتكبها-الفنلنديون-في-كاريليا-الروسية-1105790017.html

تجاوزوا النازيين...الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تفاصيل فظائع ارتكبها الفنلنديون في كاريليا الروسية

تجاوزوا النازيين...الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تفاصيل فظائع ارتكبها الفنلنديون في كاريليا الروسية

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن ياكو سيميليوس، الذي شارك في عمليات الإعدام الوحشية للجنود والضباط السوفييت الجرحى على يد المحتلين الفنلنديين في كاريليا... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T08:57+0000

2025-10-09T08:57+0000

2025-10-09T08:57+0000

روسيا

الاتحاد السوفيتي

أخبار ألمانيا النازية

فلندا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101782/00/1017820051_0:267:2694:1782_1920x0_80_0_0_de421e4b4c29d792aebfb2117dc719ba.jpg

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وثائق أرشيفية تم رفع السرية عنها حديثا تتضمن تفاصيل الفظائع التي ارتكبها المحتلون الفنلنديون، الذين قاتلوا في صفوف ألمانيا النازية، في قتل جنود الجيش الأحمر الجرحى، متجاوزين بذلك النازيين في السادية.خلال التحقيق الذي نظمته اللجنة الخاصة للاستخبارات العسكرية السوفييتية "سميرش"، ثبت أن القتل الوحشي لحراس المظليين الجرحى من فوجي الحرس 301 و304 في منطقة بوسكو-سيلغا وفي منطقة كوتو-يارفي، ارتكبه جنود من الكتيبتين الأولى والثانية من فوج المشاة الرابع من فرقة المشاة الفنلندية الثامنة.وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "قادتهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم العسكرية".وفقا للخدمة السرية الروسية، من 15 فبراير(شباط) إلى 15 نوفمبر(تشرين الثاني) 1944، كانت فرقة المشاة 8 بقيادة اللواء أنتي كركري أوشنن (1891-1967).وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: "بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تولى الجنرال سيميليوس قيادة قوات الدفاع الفنلندية من أكتوبر(تشرين الأول) 1959 إلى نوفمبر 1965". قوات الدفاع الفنلندية هي القوات المسلحة لهذا البلد.وكما أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد حُكم على جنرالات هتلر بالإعدام أو بالسجن لفترات طويلة في الاتحاد السوفييتي بسبب جرائم مماثلة ارتكبها مرؤوسوهم خلال الحرب.في عام 2024، صرّح أوليغ ماتفييف، الخبير في المركز الوطني للذاكرة التاريخية التابع لرئيس روسيا الاتحادية، لوكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى وثائق أرشيفية، عن الوحشية المفرطة للمحتلين الفنلنديين، وتحديدًا استخدام رؤوس جنود الجيش الأحمر المقطوعة وغلي جماجمهم. وفي معسكرات الاعتقال الفنلندية في كاريليا، أُنشئ نظام مُصمم للتسبب في موت أسرى الحرب موتًا بطيئًا ومؤلمًا بسبب الجوع والمرض.في الأول من أغسطس/آب عام 2024، أقرّت المحكمة العليا في كاريليا بأن أفعال الغزاة النازيين وسلطات الاحتلال والقوات الفنلندية في المنطقة خلال الحرب الوطنية العظمى تُعدّ إبادة جماعية وجرائم حرب. ومنذ خريف عام 1941 وحتى يونيو/حزيران 1944، احتلت فنلندا، حليفة ألمانيا النازية، ثلثي أراضي كاريليا الأكثر تطورًا اقتصاديًا. وسعى الفنلنديون وراء أهداف أنانية عميقة، بما في ذلك الرغبة في بناء "فنلندا الكبرى".كان هناك 14 معسكر اعتقال كبير، وأكثر من 70 معسكر عمل، ومعسكرات لأسرى الحرب في المنطقة. وبحلول نهاية عام 1941، كانت تضم أكثر من 20,000 شخص، معظمهم من النساء وكبار السن والأطفال، ووصل عددهم إلى ما يقرب من 24,000 بحلول أبريل/نيسان 1942. وتراوح إجمالي عدد السجناء في معسكرات الاعتقال بعد ذلك بين 15,000 و18,000 سجين، أي ما يمثل حوالي 20% من إجمالي السكان الخاضعين للاحتلال. وخلال الاحتلال الفنلندي، "لقي أكثر من سبعة آلاف سجين حتفهم" في معسكرات اعتقال بيتروزافودسك وحدها. وفي المجمل، قُتل وعُذب أكثر من 8,000 مدني، بينهم أطفال، بينما لقي أكثر من 18,000 أسير حرب سوفييتي حتفهم في المعسكرات الفنلندية والألمانية.استند قرار المحكمة العليا لكاريليا إلى أدلة مُجمّعة بعناية. المواد الوثائقية المتعلقة بالفظائع التي ارتكبها المحتلون الفنلنديون متاحة للجمهور، بما في ذلك مجموعة "بلا تقادم. جمهورية كاريليا"، الصادرة عام 2020.رغم ذلك، رفض رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوربو، في أوائل أغسطس 2024، الاعتراف بقرار المحكمة العليا في كاريليا، مدعيًا أنه لا أساس له من الصحة. كما وصف قرار المحكمة بأنه "لعبة دعائية" تُستخدم لتشويه سمعة فنلندا.فنلندا، التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2023، والتي يُغذّي الغرب مشاعر مواطنيها الشوفينية، لا تنوي الاعتراف بالذنب في إبادة المواطنين السوفييت خلال الحرب الوطنية العظمى.في أوائل سبتمبر من هذا العام، أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب أن فنلندا "انتصرت" في الحرب ضد الاتحاد السوفييتي عام 1944 بفضل احتفاظها باستقلالها. وصرح ميخائيل مياغكوف، المدير العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن ستاب يبدو واهمًا عندما يُصرّح بمثل هذه الأمور بجدية، أو أنه لم يدرس بعناية معاهدة السلام السوفييتية الفنلندية الموقعة في سبتمبر 1944. وأضاف أن فنلندا وافقت على شروط معاهدة السلام التي تشير بوضوح إلى أن الفنلنديين تكبدوا هزيمة ساحقة في الحرب ضد الاتحاد السوفييتي. ووفقًا للمدير العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية، لم تتمكن فنلندا من الحفاظ على استقلالها إلا بفضل حسن نية موسكو. اليوم، فقدت فنلندا سيادتها بالفعل لأنها أصبحت "مرتبطة بحلف شمال الأطلسي"، كما أكد مياغكوف.الخارجية الروسية تعلق على تعيين رئيسة جديدة لجهاز المخابرات البريطاني من أصول نازيةالخارجية الروسية عن رئيسة الاستخبارات البريطانية: الغرب يتعمد تعيين أحفاد النازيين بمناصب قيادية

https://sarabic.ae/20250622/بوتين-الانتصار-على-ألمانيا-النازية-استند-إلى-قيمنا-الأصيلة-وإيماننا-الراسخ-بالوطن-1101935071.html

https://sarabic.ae/20250912/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-للثقافات-المتحدة-1104791168.html

https://sarabic.ae/20250620/بوتين-إذا-أسقطت-كييف-قنبلة-قذرة-على-الأراضي-الروسية-سيكون-الخطأ-الأخير-للنازيين-1101887993.html

الاتحاد السوفيتي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الاتحاد السوفيتي, أخبار ألمانيا النازية, فلندا