عربي
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/تجاوزوا-النازيينالأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-تفاصيل-فظائع-ارتكبها-الفنلنديون-في-كاريليا-الروسية-1105790017.html
تجاوزوا النازيين...الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تفاصيل فظائع ارتكبها الفنلنديون في كاريليا الروسية
تجاوزوا النازيين...الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تفاصيل فظائع ارتكبها الفنلنديون في كاريليا الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن ياكو سيميليوس، الذي شارك في عمليات الإعدام الوحشية للجنود والضباط السوفييت الجرحى على يد المحتلين الفنلنديين في كاريليا... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T08:57+0000
2025-10-09T08:57+0000
روسيا
الاتحاد السوفيتي
أخبار ألمانيا النازية
فلندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101782/00/1017820051_0:267:2694:1782_1920x0_80_0_0_de421e4b4c29d792aebfb2117dc719ba.jpg
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وثائق أرشيفية تم رفع السرية عنها حديثا تتضمن تفاصيل الفظائع التي ارتكبها المحتلون الفنلنديون، الذين قاتلوا في صفوف ألمانيا النازية، في قتل جنود الجيش الأحمر الجرحى، متجاوزين بذلك النازيين في السادية.خلال التحقيق الذي نظمته اللجنة الخاصة للاستخبارات العسكرية السوفييتية "سميرش"، ثبت أن القتل الوحشي لحراس المظليين الجرحى من فوجي الحرس 301 و304 في منطقة بوسكو-سيلغا وفي منطقة كوتو-يارفي، ارتكبه جنود من الكتيبتين الأولى والثانية من فوج المشاة الرابع من فرقة المشاة الفنلندية الثامنة.وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "قادتهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم العسكرية".وفقا للخدمة السرية الروسية، من 15 فبراير(شباط) إلى 15 نوفمبر(تشرين الثاني) 1944، كانت فرقة المشاة 8 بقيادة اللواء أنتي كركري أوشنن (1891-1967).وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: "بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تولى الجنرال سيميليوس قيادة قوات الدفاع الفنلندية من أكتوبر(تشرين الأول) 1959 إلى نوفمبر 1965". قوات الدفاع الفنلندية هي القوات المسلحة لهذا البلد.وكما أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد حُكم على جنرالات هتلر بالإعدام أو بالسجن لفترات طويلة في الاتحاد السوفييتي بسبب جرائم مماثلة ارتكبها مرؤوسوهم خلال الحرب.في عام 2024، صرّح أوليغ ماتفييف، الخبير في المركز الوطني للذاكرة التاريخية التابع لرئيس روسيا الاتحادية، لوكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى وثائق أرشيفية، عن الوحشية المفرطة للمحتلين الفنلنديين، وتحديدًا استخدام رؤوس جنود الجيش الأحمر المقطوعة وغلي جماجمهم. وفي معسكرات الاعتقال الفنلندية في كاريليا، أُنشئ نظام مُصمم للتسبب في موت أسرى الحرب موتًا بطيئًا ومؤلمًا بسبب الجوع والمرض.في الأول من أغسطس/آب عام 2024، أقرّت المحكمة العليا في كاريليا بأن أفعال الغزاة النازيين وسلطات الاحتلال والقوات الفنلندية في المنطقة خلال الحرب الوطنية العظمى تُعدّ إبادة جماعية وجرائم حرب. ومنذ خريف عام 1941 وحتى يونيو/حزيران 1944، احتلت فنلندا، حليفة ألمانيا النازية، ثلثي أراضي كاريليا الأكثر تطورًا اقتصاديًا. وسعى الفنلنديون وراء أهداف أنانية عميقة، بما في ذلك الرغبة في بناء "فنلندا الكبرى".كان هناك 14 معسكر اعتقال كبير، وأكثر من 70 معسكر عمل، ومعسكرات لأسرى الحرب في المنطقة. وبحلول نهاية عام 1941، كانت تضم أكثر من 20,000 شخص، معظمهم من النساء وكبار السن والأطفال، ووصل عددهم إلى ما يقرب من 24,000 بحلول أبريل/نيسان 1942. وتراوح إجمالي عدد السجناء في معسكرات الاعتقال بعد ذلك بين 15,000 و18,000 سجين، أي ما يمثل حوالي 20% من إجمالي السكان الخاضعين للاحتلال. وخلال الاحتلال الفنلندي، "لقي أكثر من سبعة آلاف سجين حتفهم" في معسكرات اعتقال بيتروزافودسك وحدها. وفي المجمل، قُتل وعُذب أكثر من 8,000 مدني، بينهم أطفال، بينما لقي أكثر من 18,000 أسير حرب سوفييتي حتفهم في المعسكرات الفنلندية والألمانية.استند قرار المحكمة العليا لكاريليا إلى أدلة مُجمّعة بعناية. المواد الوثائقية المتعلقة بالفظائع التي ارتكبها المحتلون الفنلنديون متاحة للجمهور، بما في ذلك مجموعة "بلا تقادم. جمهورية كاريليا"، الصادرة عام 2020.رغم ذلك، رفض رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوربو، في أوائل أغسطس 2024، الاعتراف بقرار المحكمة العليا في كاريليا، مدعيًا أنه لا أساس له من الصحة. كما وصف قرار المحكمة بأنه "لعبة دعائية" تُستخدم لتشويه سمعة فنلندا.فنلندا، التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2023، والتي يُغذّي الغرب مشاعر مواطنيها الشوفينية، لا تنوي الاعتراف بالذنب في إبادة المواطنين السوفييت خلال الحرب الوطنية العظمى.في أوائل سبتمبر من هذا العام، أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب أن فنلندا "انتصرت" في الحرب ضد الاتحاد السوفييتي عام 1944 بفضل احتفاظها باستقلالها. وصرح ميخائيل مياغكوف، المدير العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن ستاب يبدو واهمًا عندما يُصرّح بمثل هذه الأمور بجدية، أو أنه لم يدرس بعناية معاهدة السلام السوفييتية الفنلندية الموقعة في سبتمبر 1944. وأضاف أن فنلندا وافقت على شروط معاهدة السلام التي تشير بوضوح إلى أن الفنلنديين تكبدوا هزيمة ساحقة في الحرب ضد الاتحاد السوفييتي. ووفقًا للمدير العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية، لم تتمكن فنلندا من الحفاظ على استقلالها إلا بفضل حسن نية موسكو. اليوم، فقدت فنلندا سيادتها بالفعل لأنها أصبحت "مرتبطة بحلف شمال الأطلسي"، كما أكد مياغكوف.الخارجية الروسية تعلق على تعيين رئيسة جديدة لجهاز المخابرات البريطاني من أصول نازيةالخارجية الروسية عن رئيسة الاستخبارات البريطانية: الغرب يتعمد تعيين أحفاد النازيين بمناصب قيادية
https://sarabic.ae/20250622/بوتين-الانتصار-على-ألمانيا-النازية-استند-إلى-قيمنا-الأصيلة-وإيماننا-الراسخ-بالوطن-1101935071.html
https://sarabic.ae/20250912/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-للثقافات-المتحدة-1104791168.html
https://sarabic.ae/20250620/بوتين-إذا-أسقطت-كييف-قنبلة-قذرة-على-الأراضي-الروسية-سيكون-الخطأ-الأخير-للنازيين-1101887993.html
الاتحاد السوفيتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101782/00/1017820051_0:14:2694:2035_1920x0_80_0_0_e827c04b4fd26baab32dd13d96673b1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الاتحاد السوفيتي, أخبار ألمانيا النازية, فلندا
روسيا, الاتحاد السوفيتي, أخبار ألمانيا النازية, فلندا

تجاوزوا النازيين...الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تفاصيل فظائع ارتكبها الفنلنديون في كاريليا الروسية

08:57 GMT 09.10.2025
© Sputnik . Georgi Zelma / الانتقال إلى بنك الصورالحرب العالمية الثانية
الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik . Georgi Zelma
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن ياكو سيميليوس، الذي شارك في عمليات الإعدام الوحشية للجنود والضباط السوفييت الجرحى على يد المحتلين الفنلنديين في كاريليا خلال الحرب الوطنية العظمى، تولى قيادة القوات المسلحة الفنلندية لاحقًا.
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وثائق أرشيفية تم رفع السرية عنها حديثا تتضمن تفاصيل الفظائع التي ارتكبها المحتلون الفنلنديون، الذين قاتلوا في صفوف ألمانيا النازية، في قتل جنود الجيش الأحمر الجرحى، متجاوزين بذلك النازيين في السادية.

تحدثت هذه الوثائق عن المذبحة الوحشية التي ارتكبها الجنود الفنلنديون بحق الجنود الجرحى وقادة فوجي الحرس 301 و304، التابعين لفرقة الحرس 100، بالقرب من قرية بوسكو-سيلغا وفي منطقة كوتو-يارفي في صيف عام 1944. ووفقًا للوثائق، قتل الجيش الفنلندي بوحشية أكثر من 80 جنديًا جريحًا من الجيش الأحمر، فقد أُحرقوا أحياءً، وقُلعت أعينهم، وشُقت جماجمهم، ومُزقت بطونهم.

خلال التحقيق الذي نظمته اللجنة الخاصة للاستخبارات العسكرية السوفييتية "سميرش"، ثبت أن القتل الوحشي لحراس المظليين الجرحى من فوجي الحرس 301 و304 في منطقة بوسكو-سيلغا وفي منطقة كوتو-يارفي، ارتكبه جنود من الكتيبتين الأولى والثانية من فوج المشاة الرابع من فرقة المشاة الفنلندية الثامنة.
وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "قادتهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم العسكرية".
بوتين يعقداجتماعًا مع أعضاء الحكومة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
بوتين: الانتصار على ألمانيا النازية استند إلى قيمنا الأصيلة وإيماننا الراسخ بالوطن
22 يونيو, 13:07 GMT
وفقا للخدمة السرية الروسية، من 15 فبراير(شباط) إلى 15 نوفمبر(تشرين الثاني) 1944، كانت فرقة المشاة 8 بقيادة اللواء أنتي كركري أوشنن (1891-1967).

وتولى العقيد ياكو ساكاري سيميليوس (1900-1985) قيادة فوج المشاة الرابع التابع لفرقة المشاة الثامنة من 15 مارس/آذار 1943 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول 1944.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: "بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تولى الجنرال سيميليوس قيادة قوات الدفاع الفنلندية من أكتوبر(تشرين الأول) 1959 إلى نوفمبر 1965". قوات الدفاع الفنلندية هي القوات المسلحة لهذا البلد.
وكما أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد حُكم على جنرالات هتلر بالإعدام أو بالسجن لفترات طويلة في الاتحاد السوفييتي بسبب جرائم مماثلة ارتكبها مرؤوسوهم خلال الحرب.

سبق الإبلاغ عن الفظائع الوحشية التي ارتكبها الجيش الفنلندي ضد الجنود السوفييت الجرحى في ساحة المعركة والأسرى خلال الحرب الوطنية العظمى.

في عام 2024، صرّح أوليغ ماتفييف، الخبير في المركز الوطني للذاكرة التاريخية التابع لرئيس روسيا الاتحادية، لوكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى وثائق أرشيفية، عن الوحشية المفرطة للمحتلين الفنلنديين، وتحديدًا استخدام رؤوس جنود الجيش الأحمر المقطوعة وغلي جماجمهم. وفي معسكرات الاعتقال الفنلندية في كاريليا، أُنشئ نظام مُصمم للتسبب في موت أسرى الحرب موتًا بطيئًا ومؤلمًا بسبب الجوع والمرض.
في الأول من أغسطس/آب عام 2024، أقرّت المحكمة العليا في كاريليا بأن أفعال الغزاة النازيين وسلطات الاحتلال والقوات الفنلندية في المنطقة خلال الحرب الوطنية العظمى تُعدّ إبادة جماعية وجرائم حرب. ومنذ خريف عام 1941 وحتى يونيو/حزيران 1944، احتلت فنلندا، حليفة ألمانيا النازية، ثلثي أراضي كاريليا الأكثر تطورًا اقتصاديًا. وسعى الفنلنديون وراء أهداف أنانية عميقة، بما في ذلك الرغبة في بناء "فنلندا الكبرى".
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى سانت بطرسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
بوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن
12 سبتمبر, 17:46 GMT
كان هناك 14 معسكر اعتقال كبير، وأكثر من 70 معسكر عمل، ومعسكرات لأسرى الحرب في المنطقة. وبحلول نهاية عام 1941، كانت تضم أكثر من 20,000 شخص، معظمهم من النساء وكبار السن والأطفال، ووصل عددهم إلى ما يقرب من 24,000 بحلول أبريل/نيسان 1942. وتراوح إجمالي عدد السجناء في معسكرات الاعتقال بعد ذلك بين 15,000 و18,000 سجين، أي ما يمثل حوالي 20% من إجمالي السكان الخاضعين للاحتلال. وخلال الاحتلال الفنلندي، "لقي أكثر من سبعة آلاف سجين حتفهم" في معسكرات اعتقال بيتروزافودسك وحدها. وفي المجمل، قُتل وعُذب أكثر من 8,000 مدني، بينهم أطفال، بينما لقي أكثر من 18,000 أسير حرب سوفييتي حتفهم في المعسكرات الفنلندية والألمانية.

دمّر الغزاة المدن والقرى وجميع المنشآت الصناعية والزراعية. وبلغ إجمالي الأضرار التي ألحقها الاحتلال باقتصاد كاريليا وبنيتها التحتية، بسعر صرف الروبل الحالي، أكثر من 20 تريليون روبل، وفقًا لمكتب المدعي العام الروسي.

استند قرار المحكمة العليا لكاريليا إلى أدلة مُجمّعة بعناية. المواد الوثائقية المتعلقة بالفظائع التي ارتكبها المحتلون الفنلنديون متاحة للجمهور، بما في ذلك مجموعة "بلا تقادم. جمهورية كاريليا"، الصادرة عام 2020.
رغم ذلك، رفض رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوربو، في أوائل أغسطس 2024، الاعتراف بقرار المحكمة العليا في كاريليا، مدعيًا أنه لا أساس له من الصحة. كما وصف قرار المحكمة بأنه "لعبة دعائية" تُستخدم لتشويه سمعة فنلندا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: إذا أسقطت كييف "قنبلة قذرة" على الأراضي الروسية سيكون الخطأ الأخير للنازيين
20 يونيو, 16:05 GMT
فنلندا، التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2023، والتي يُغذّي الغرب مشاعر مواطنيها الشوفينية، لا تنوي الاعتراف بالذنب في إبادة المواطنين السوفييت خلال الحرب الوطنية العظمى.

وصرح رشيد نورغالييف، النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي، في مقال نُشر على موقع مجلس الأمن في يونيو/حزيران 2024، بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير بتروزافودسك من الاحتلال، أن "النخبة" الفنلندية الحالية تغض الطرف عن حقائق هذه الجرائم.

في أوائل سبتمبر من هذا العام، أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب أن فنلندا "انتصرت" في الحرب ضد الاتحاد السوفييتي عام 1944 بفضل احتفاظها باستقلالها. وصرح ميخائيل مياغكوف، المدير العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن ستاب يبدو واهمًا عندما يُصرّح بمثل هذه الأمور بجدية، أو أنه لم يدرس بعناية معاهدة السلام السوفييتية الفنلندية الموقعة في سبتمبر 1944. وأضاف أن فنلندا وافقت على شروط معاهدة السلام التي تشير بوضوح إلى أن الفنلنديين تكبدوا هزيمة ساحقة في الحرب ضد الاتحاد السوفييتي. ووفقًا للمدير العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية، لم تتمكن فنلندا من الحفاظ على استقلالها إلا بفضل حسن نية موسكو. اليوم، فقدت فنلندا سيادتها بالفعل لأنها أصبحت "مرتبطة بحلف شمال الأطلسي"، كما أكد مياغكوف.
الخارجية الروسية تعلق على تعيين رئيسة جديدة لجهاز المخابرات البريطاني من أصول نازية
الخارجية الروسية عن رئيسة الاستخبارات البريطانية: الغرب يتعمد تعيين أحفاد النازيين بمناصب قيادية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала