إعلام: واشنطن وموسكو تعملان على "خطة جديدة" للتسوية في أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة ترامب تعمل سرا بالتشاور مع روسيا على وضع خطة جديدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا. 19.11.2025, سبوتنيك عربي
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر أمريكية وروسية، بأن الخطة الأمريكية المكونة من 28 نقطة مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب من أجل التوصل إلى صفقة في غزة. وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:ووفق الموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.يذكر أن دميترييف زار الولايات المتحدة برفقة وفد روسي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وصرح سابقا لموقع "أكسيوس" أنه ناقش خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين قضايا إنسانية، مثل تبادل محتمل للأسرى.إعلام: واشنطن ترسل إعلام: واشنطن ترسل وفدا إلى كييف برئاسة وزير الجيش لافروف يؤكد أن مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة
