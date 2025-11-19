عربي
https://sarabic.ae/20251119/إعلام-واشنطن-وموسكو-تعملان-على-خطة-جديدة-للتسوية-في-أوكرانيا-1107269362.html
إعلام: واشنطن وموسكو تعملان على "خطة جديدة" للتسوية في أوكرانيا
إعلام: واشنطن وموسكو تعملان على "خطة جديدة" للتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة ترامب تعمل سرا بالتشاور مع روسيا على وضع خطة جديدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا. 19.11.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
واشنطن
ترامب
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097914549_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_12eca904174342543f765c6dc902d732.jpg
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر أمريكية وروسية، بأن الخطة الأمريكية المكونة من 28 نقطة مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب من أجل التوصل إلى صفقة في غزة. وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:ووفق الموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.يذكر أن دميترييف زار الولايات المتحدة برفقة وفد روسي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وصرح سابقا لموقع "أكسيوس" أنه ناقش خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين قضايا إنسانية، مثل تبادل محتمل للأسرى.إعلام: واشنطن ترسل إعلام: واشنطن ترسل وفدا إلى كييف برئاسة وزير الجيش لافروف يؤكد أن مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة
https://sarabic.ae/20251119/مساعد-الرئيس-الروسي-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-باتت-قريبة-رغم-الظلام-والحرب-النفسية-المكثفة-1107267101.html
الأخبار
إعلام: واشنطن وموسكو تعملان على "خطة جديدة" للتسوية في أوكرانيا

07:01 GMT 19.11.2025
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairsالوفد الروسي في الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية
الوفد الروسي في الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة ترامب تعمل سرا بالتشاور مع روسيا على وضع خطة جديدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر أمريكية وروسية، بأن الخطة الأمريكية المكونة من 28 نقطة مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب من أجل التوصل إلى صفقة في غزة.

من جهة أخرى، أخبر مسؤول روسي كبير "أكسيوس" أنه متفائل بشأن الخطة، فيما لفت الموقع إلى أنه ليس من الواضح بعد كيف ستشعر أوكرانيا ومناصروها الأوروبيون حيال ذلك.

مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مساعد الرئيس الروسي: نهاية الصراع في أوكرانيا باتت قريبة رغم الظلام والحرب النفسية المكثفة
05:31 GMT
وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:
السلام في أوكرانيا
الضمانات الأمنية
الأمن في أوروبا
العلاقات الأمريكية المستقبلية مع روسيا وأوكرانيا
ووفق الموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.
يذكر أن دميترييف زار الولايات المتحدة برفقة وفد روسي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وصرح سابقا لموقع "أكسيوس" أنه ناقش خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين قضايا إنسانية، مثل تبادل محتمل للأسرى.
إعلام: واشنطن ترسل إعلام: واشنطن ترسل وفدا إلى كييف برئاسة وزير الجيش
لافروف يؤكد أن مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة
