عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
إعلام: واشنطن ترسل وفدا إلى كييف برئاسة وزير الجيش
إعلام: واشنطن ترسل وفدا إلى كييف برئاسة وزير الجيش
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرسلت وفدًا إلى كييف بقيادة وزير الجيش دانيال دريسكول، حيث من المقرر أن يلتقي فلوديمير زيلينسكي. 19.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وقالت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادرها: "أصبح وزير الجيش دانيال دريسكول ورئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج أعلى المسؤولين في البنتاغون الذين وصلوا إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة هذا الأسبوع.وأضافت الصحيفة "تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الولايات المتحدة لإيجاد طريقة لتسريع إنهاء الصراع. وابتداءً من الأربعاء، يخططان للقاء المسؤولين العسكريين الأوكرانيين، أعضاء البرلمان، والرئيس زيلينسكي".وبعد زيارته لأوكرانيا، يخطط دريسكول أيضًا للقاء مسؤولين روس، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.يشار إلى أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست لم يزر كييف منذ توليه منصبه في يناير الماضي.وعقدت روسيا وأوكرانيا 3 جولات من المفاوضات المباشرة في مدينة إسطنبول التركية، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلّمت روسيا لنظام كييف جثث جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم لحل النزاع.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد سابقًا استعداد روسيا لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا، والعمل بأي شكل من الأشكال.ومع ذلك، لم تتلقَّ موسكو حتى الآن ردًا من كييف على اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/ تموز الماضي، علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحضور إلى العاصمة موسكو لإجراء مفاوضات.
الولايات المتحدة الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرسلت وفدًا إلى كييف بقيادة وزير الجيش دانيال دريسكول، حيث من المقرر أن يلتقي فلوديمير زيلينسكي.
وقالت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادرها: "أصبح وزير الجيش دانيال دريسكول ورئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج أعلى المسؤولين في البنتاغون الذين وصلوا إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة هذا الأسبوع.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوربان: أعتقد أن الصراع في أوكرانيا قد ينتهي قريبا
16 نوفمبر, 04:24 GMT
وأضافت الصحيفة "تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الولايات المتحدة لإيجاد طريقة لتسريع إنهاء الصراع. وابتداءً من الأربعاء، يخططان للقاء المسؤولين العسكريين الأوكرانيين، أعضاء البرلمان، والرئيس زيلينسكي".
وبعد زيارته لأوكرانيا، يخطط دريسكول أيضًا للقاء مسؤولين روس، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
يشار إلى أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست لم يزر كييف منذ توليه منصبه في يناير الماضي.
وعقدت روسيا وأوكرانيا 3 جولات من المفاوضات المباشرة في مدينة إسطنبول التركية، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلّمت روسيا لنظام كييف جثث جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم لحل النزاع.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد سابقًا استعداد روسيا لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا، والعمل بأي شكل من الأشكال.
ومع ذلك، لم تتلقَّ موسكو حتى الآن ردًا من كييف على اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/ تموز الماضي، علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحضور إلى العاصمة موسكو لإجراء مفاوضات.
