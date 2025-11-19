https://sarabic.ae/20251119/إعلام-واشنطن-ترسل-وفدا-إلى-كييف-برئاسة-وزير-الجيش--1107265921.html
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرسلت وفدًا إلى كييف بقيادة وزير الجيش دانيال دريسكول، حيث من المقرر أن يلتقي فلوديمير زيلينسكي.
وقالت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادرها: "أصبح وزير الجيش دانيال دريسكول ورئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج أعلى المسؤولين في البنتاغون الذين وصلوا إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة هذا الأسبوع.وأضافت الصحيفة "تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الولايات المتحدة لإيجاد طريقة لتسريع إنهاء الصراع. وابتداءً من الأربعاء، يخططان للقاء المسؤولين العسكريين الأوكرانيين، أعضاء البرلمان، والرئيس زيلينسكي".وبعد زيارته لأوكرانيا، يخطط دريسكول أيضًا للقاء مسؤولين روس، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.يشار إلى أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست لم يزر كييف منذ توليه منصبه في يناير الماضي.وعقدت روسيا وأوكرانيا 3 جولات من المفاوضات المباشرة في مدينة إسطنبول التركية، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلّمت روسيا لنظام كييف جثث جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم لحل النزاع.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد سابقًا استعداد روسيا لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا، والعمل بأي شكل من الأشكال.ومع ذلك، لم تتلقَّ موسكو حتى الآن ردًا من كييف على اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/ تموز الماضي، علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحضور إلى العاصمة موسكو لإجراء مفاوضات.
