أوربان يعتقد أن الصراع في أوكرانيا قد ينتهي قريبا
أوربان يعتقد أن الصراع في أوكرانيا قد ينتهي قريبا
يعتقد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الصراع في أوكرانيا قد ينتهي في المستقبل القريب. 16.11.2025
موسكو –سبوتنيك. وقال أوربان في مقابلة مع ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسل شبرينجر الإعلامية الألمانية، على يوتيوب: "أعتقد أننا قريبون جدًا من تحقيق السلام".ووفقًا لأوربان، يجب على الغرب، لتحقيق السلام، بناء موقف موحد، إذ لا يوجد حاليًا إجماع بين الدول الغربية بشأن القضية الأوكرانية.في الوقت نفسه، يُشدد أوربان على أن أوروبا تتصرف بشكل غير عقلاني في دعم كييف، إذ لا تملك الأخيرة أي فرصة للفوز في الصراع مع روسيا.وخلص رئيس الوزراء المجري إلى أن أوروبا تُنفق مبالغ طائلة على رعاية كييف في وقتٍ تحتاج فيه إلى ذلك، بينما تغرق أوكرانيا في فضائح فساد.وأكد أوربان أيضًا أنه يعتبر نقل كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا أمرًا لا مفر منه.عقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلمت روسيا رفات جنود أوكرانيين سقطوا إلى كييف، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن حل النزاعات.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد سابقًا استعداد روسيا لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال.ومع ذلك، لم تتلقَّ موسكو حتى الآن ردًا من كييف على اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز، علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.
ووفقًا لأوربان، يجب على الغرب، لتحقيق السلام، بناء موقف موحد، إذ لا يوجد حاليًا إجماع بين الدول الغربية بشأن القضية الأوكرانية.
وأضاف أنه بينما يُروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبادرات السلام، تُؤيد أوروبا استمرار الحرب سعيًا للحصول على موقف تفاوضي أفضل.
في الوقت نفسه، يُشدد أوربان على أن أوروبا تتصرف بشكل غير عقلاني في دعم كييف، إذ لا تملك الأخيرة أي فرصة للفوز في الصراع مع روسيا.
وخلص رئيس الوزراء المجري إلى أن أوروبا تُنفق مبالغ طائلة على رعاية كييف
في وقتٍ تحتاج فيه إلى ذلك، بينما تغرق أوكرانيا في فضائح فساد.
وأكد أوربان أيضًا أنه يعتبر نقل كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا أمرًا لا مفر منه.
عقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلمت روسيا رفات جنود أوكرانيين سقطوا إلى كييف، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن حل النزاعات.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد سابقًا استعداد روسيا لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال.
ومع ذلك، لم تتلقَّ موسكو حتى الآن ردًا من كييف على اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز، علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.