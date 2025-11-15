https://sarabic.ae/20251115/إصابة-ثلاثة-أشخاص-على-الأقل-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-فولغوغراد-الروسية-1107148328.html
إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة على فولغوغراد الروسية
قال حاكم مقاطعة فولغوغراد، أندريه بوتشاروف، إن مباني سكنية في منطقتين من المدينة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وحدوث أضرار مادية. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح بوتشاروف: "ليلة أمس، صدّت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجوماً مكثفاً للطائرات المسيّرة على أراضي مقاطعة فولغوغراد".وأضاف، "قد تعرضت مبانٍ سكنية لهجوم إرهابي من قبل نظام كييف الإجرامي".وتابع: "للأسف، هناك ثلاثة مصابين، وتقدّم الخدمات الطبية لهم كل المساعدة اللازمة، ولا يوجد خطر على حياتهم. كما باشرت فرق الإطفاء بسرعة إخماد الحريق في المبنى الواقع في شارع كروبوتكينا رقم 1".وتجري خدمات الطوارئ والعمال البلديون عمليات تقييم الأضرار وإزالة مخلفات الحادث.ووجّه الحاكم إدارة فولغوغراد إلى تجهيز مراكز إيواء مؤقتة في المدرسة رقم 51 والليسيه رقم 7 لضمان سلامة السكان خلال عمل فريق نزع المتفجرات.
