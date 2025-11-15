إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة على فولغوغراد الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/إصابة-ثلاثة-أشخاص-على-الأقل-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-فولغوغراد-الروسية-1107148328.html
إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة على فولغوغراد الروسية
إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة على فولغوغراد الروسية
سبوتنيك عربي
قال حاكم مقاطعة فولغوغراد، أندريه بوتشاروف، إن مباني سكنية في منطقتين من المدينة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وحدوث أضرار مادية. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T23:41+0000
2025-11-15T23:41+0000
القوات الأوكرانية
هجوم ارهابي
طائرة مسيرة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079583517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_190bd91b399910c26e02d0c9636599af.jpg
وأوضح بوتشاروف: "ليلة أمس، صدّت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجوماً مكثفاً للطائرات المسيّرة على أراضي مقاطعة فولغوغراد".وأضاف، "قد تعرضت مبانٍ سكنية لهجوم إرهابي من قبل نظام كييف الإجرامي".وتابع: "للأسف، هناك ثلاثة مصابين، وتقدّم الخدمات الطبية لهم كل المساعدة اللازمة، ولا يوجد خطر على حياتهم. كما باشرت فرق الإطفاء بسرعة إخماد الحريق في المبنى الواقع في شارع كروبوتكينا رقم 1".وتجري خدمات الطوارئ والعمال البلديون عمليات تقييم الأضرار وإزالة مخلفات الحادث.ووجّه الحاكم إدارة فولغوغراد إلى تجهيز مراكز إيواء مؤقتة في المدرسة رقم 51 والليسيه رقم 7 لضمان سلامة السكان خلال عمل فريق نزع المتفجرات.
https://sarabic.ae/20251115/سلطات-القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-مرتين-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1107148197.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079583517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a1c837acaf5d6d9863eaf685bbcfcb3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
القوات الأوكرانية, هجوم ارهابي, طائرة مسيرة, روسيا
القوات الأوكرانية, هجوم ارهابي, طائرة مسيرة, روسيا

إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة على فولغوغراد الروسية

23:41 GMT 15.11.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورهجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري "موسكو - سيتي" (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال حاكم مقاطعة فولغوغراد، أندريه بوتشاروف، إن مباني سكنية في منطقتين من المدينة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وحدوث أضرار مادية.
وأوضح بوتشاروف: "ليلة أمس، صدّت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجوماً مكثفاً للطائرات المسيّرة على أراضي مقاطعة فولغوغراد".
وأضاف، "قد تعرضت مبانٍ سكنية لهجوم إرهابي من قبل نظام كييف الإجرامي".
وتابع: "للأسف، هناك ثلاثة مصابين، وتقدّم الخدمات الطبية لهم كل المساعدة اللازمة، ولا يوجد خطر على حياتهم. كما باشرت فرق الإطفاء بسرعة إخماد الحريق في المبنى الواقع في شارع كروبوتكينا رقم 1".
مشهد لعملية تفجير الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات: القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية
22:30 GMT
وتجري خدمات الطوارئ والعمال البلديون عمليات تقييم الأضرار وإزالة مخلفات الحادث.
ووجّه الحاكم إدارة فولغوغراد إلى تجهيز مراكز إيواء مؤقتة في المدرسة رقم 51 والليسيه رقم 7 لضمان سلامة السكان خلال عمل فريق نزع المتفجرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала