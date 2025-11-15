عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251115/سلطات-القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-مرتين-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1107148197.html
سلطات: القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية
سلطات: القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم ألاحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T22:30+0000
2025-11-15T22:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537639_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_cb280a3575d9ab12a0a7e676a44c50f9.jpg
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام "، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية: "واقعتان قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... واقعتان على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات.وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل واقعة قصف واحدة .وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
https://sarabic.ae/20251112/القوات-الروسية-تطهر-بلدة-سوخوي-يار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-من-قوات-كييف--وزارة-الدفاع-1107017393.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537639_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_46f60c8c66d0fbecdc5b8b550c74da1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

سلطات: القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية

22:30 GMT 15.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشهد لعملية تفجير الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مشهد لعملية تفجير الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم ألاحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية.
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام "، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية: "واقعتان قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... واقعتان على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات.
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
طاقم دبابة تي-90إم بروريف التابع للمجموعة القتالية الغرب في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تطهر بلدة سوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية من قوات كييف- وزارة الدفاع
12 نوفمبر, 09:48 GMT
12 نوفمبر, 09:48 GMT
يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل واقعة قصف واحدة .
وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
