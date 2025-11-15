https://sarabic.ae/20251115/سلطات-القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-مرتين-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1107148197.html
سلطات: القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم ألاحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام "، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية: "واقعتان قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... واقعتان على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات.وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل واقعة قصف واحدة .وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
أخبار جمهورية دونيتسك
الأخبار
