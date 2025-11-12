عربي
القوات الروسية تطهر بلدة سوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية من قوات كييف- وزارة الدفاع
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
القوات الروسية تطهر بلدة سوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية من قوات كييف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تطهر بلدة سوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية من قوات كييف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تطهر بلدة سوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية من قوات كييف- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، انتهاء القوات التابعة لها، من عملية تطهير بلدة سوخوي يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية من قوات كييف.
وقالت الوزارة في بيان: "قضت مجموعة قوات "الغرب" الروسية على ما يصل إلى 50 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية ومركبة "سيناتور" مدرعة كندية الصنع، ومدفع هاون، وأربع منصات حرب إلكترونية، وأربع شاحنات بيك آب، أثناء صد هجوم قرب بتروفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" 215 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و21 سيارة. كما تم تدمير مستودعين للذخيرة وتسع محطات للحرب الإلكترونية.
كما بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 250 جنديا على محور، كراسنوأرميسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، على يد قوات "المركز".

خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 250 جنديا، و22 قطعة سلاح ومعدات عسكرية، بما في ذلك 12 مركبة قتالية مدرعة وثلاث سيارات في اتجاه كراسنوأرميسك، وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات "المركز" 450 جنديًا، ومركبة قتالية للمشاة، وأربع ناقلات جند مدرعة غربية الصنع، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وثماني شاحنات بيك أب، ومحطة حرب إلكترونية.

الجيش الروسي يفتتح نقطة جديدة قبالة منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تشكل أفواجا نظامية للطائرات المسيرة
08:15 GMT
وأوضحت وزارة الدفاع أن قوات "دنيبر" قضت على ما يصل إلى 60 عسكريا، و8 مركبات، ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز بوغدانا عيار 155 ملم، وخمس محطات حرب إلكترونية، ومحطة استطلاع إلكترونية، ومحطتي رادار، وأربعة مستودعات إمداد.
وأفاد البيان بأن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية قصفت منشآت للوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة، ومواقع وحدات الدفاع الجوي، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".
وقالت وزارة الدفاع في البيان إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ "هيمارس" الأمريكي الصنع و133 طائرة دون طيار".
ضابط استخبارات روسي يكشف عن "مأزق" وقعت فيه القوات الأوكرانية في كوبيانسك
