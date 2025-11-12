https://sarabic.ae/20251112/القوات-الروسية-تطهر-بلدة-سوخوي-يار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-من-قوات-كييف--وزارة-الدفاع-1107017393.html

القوات الروسية تطهر بلدة سوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية من قوات كييف- وزارة الدفاع

القوات الروسية تطهر بلدة سوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية من قوات كييف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، انتهاء القوات التابعة لها، من عملية تطهير بلدة سوخوي يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية من قوات كييف. 12.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-12T09:48+0000

2025-11-12T09:48+0000

2025-11-12T10:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095859952_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_764ce9e4579c3c03f16a56c8dfe3fec5.jpg

وقالت الوزارة في بيان: "قضت مجموعة قوات "الغرب" الروسية على ما يصل إلى 50 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية ومركبة "سيناتور" مدرعة كندية الصنع، ومدفع هاون، وأربع منصات حرب إلكترونية، وأربع شاحنات بيك آب، أثناء صد هجوم قرب بتروفكا في مقاطعة خاركوف".وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" 215 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و21 سيارة. كما تم تدمير مستودعين للذخيرة وتسع محطات للحرب الإلكترونية.كما بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 250 جنديا على محور، كراسنوأرميسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، على يد قوات "المركز".وأفاد البيان بأن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية قصفت منشآت للوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة، ومواقع وحدات الدفاع الجوي، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وقالت وزارة الدفاع في البيان إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ "هيمارس" الأمريكي الصنع و133 طائرة دون طيار".ضابط استخبارات روسي يكشف عن "مأزق" وقعت فيه القوات الأوكرانية في كوبيانسك

https://sarabic.ae/20251112/روسيا-تشكل-أفواجا-نظامية-للطائرات-المسيرة-1106999641.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم