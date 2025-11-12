https://sarabic.ae/20251112/طواقم-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-22-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1106997960.html
طواقم الدفاع الجوي الروسي تدمر 22 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
طواقم الدفاع الجوي الروسي تدمر 22 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T04:28+0000
2025-11-12T04:28+0000
2025-11-12T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085675162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffd5591415ae303e9a195f74fd03a602.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليل، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة في البيان، أن "الدفاعات الجوية التابعة لها، أسقطت ثماني طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و4 فوق إقليم ستافروبول، و4 فوق مقاطعة أورلوف، و3 فوق بريانسك، إلى جانب مسيرتين في مقاطعة تولا، وأخرى فوق كل من مقاطعة كالوغا، ومنطقة موسكو".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر موقع انتشار للمرتزقة الأجانب العاملين مع قوات كييف في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20251111/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-عملية-بريطانية-أوكرانية-لاختطاف-طائرة-ميغ--31--عاجل-1106958904.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085675162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57ff5134b58864a6e361190a7cf07a50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
طواقم الدفاع الجوي الروسي تدمر 22 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:28 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 05:03 GMT 12.11.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليل، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت الوزارة في البيان، أن "الدفاعات الجوية التابعة لها، أسقطت ثماني طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و4 فوق إقليم ستافروبول، و4 فوق مقاطعة أورلوف، و3 فوق بريانسك، إلى جانب مسيرتين في مقاطعة تولا، وأخرى فوق كل من مقاطعة كالوغا، ومنطقة موسكو".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.