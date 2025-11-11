https://sarabic.ae/20251111/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-عملية-بريطانية-أوكرانية-لاختطاف-طائرة-ميغ--31--عاجل-1106958904.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط عملية بريطانية أوكرانية لاختطاف طائرة "ميغ- 31"
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط عملية بريطانية أوكرانية لاختطاف طائرة "ميغ- 31"
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية أوكرانية بريطانية، لاختطاف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T05:01+0000
2025-11-11T05:01+0000
2025-11-11T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092772462_0:45:3480:2003_1920x0_80_0_0_ea6f0c7a4b61cad3f11a7e099891e173.jpg
وقال الجهاز في بيان، اليوم الثلاثاء: "كشفت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي وأحبطت عملية خططت لها مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والأوصياء عليها في بريطانيا، لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 31"، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية".وكشف الجهاز في البيان أن استخبارات كييف حاولت تجنيد طيارين روس، ووعدتهما بثلاثة ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة "ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال".وذكر البيان أن أوكرانيا و بريطانيا كانتا تستعدان لاستفزاز واسع النطاق باستخدام المقاتلة الروسية من طراز"ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال" والتي خططتا لاختطافها.وجاء في بيان صادر عن الجهاز: "الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والبريطانية لتنفيذ استفزاز واسع النطاق أحبطت".ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تسجيلا صوتيا لإحاطة قدمها ضابط مخابرات أوكراني لطيار روسي، خلال عملية كييف الفاشلة لاختطاف مقاتلة من طراز "ميغ-31" مسلحة بصاروخ كينجال.وأفاد طيار مقاتلة من طراز "ميغ-31"، التي كانت مستهدفة، بأن كييف والغرب حاولا تجنيده لاختطاف المقاتلة الحاملة لصاروخ "كينجال" في خريف عام 2024.وأضاف: "أرسل لي بعد ذلك بطاقة الصحافة الخاصة به، وعرض أيضًا مبلغًا من المال مقابل الاستشارات في الأمور العسكرية".وأضاف الطيار: "أعتقد أن هدف سيرغي من التواصل معي كان لمساومتي ليستخدم هذا لاحقًا في خدمة مصالحه الاستخباراتية".وأردف: "على سبيل المثال، في إحدى المحادثات، اقترح سيرغي عليّ وناقش معي دفع مكافأة مقابل تزويدي بمعلومات عسكرية مزعومة، كان من المقرر تحويل المبلغ إلى بطاقتي المصرفية الشخصية، رفضتُ أي تواصل أو اتصال آخر مع سيرغي".الدفاع الروسية: 3 مقاتلات "ميغ-31" نفذت رحلة مخططة فوق البلطيق ولم تنتهك حدود أي دولةمقاتلات "ميغ"... 7 أنواع من الطائرات الروسية الخارقة
https://sarabic.ae/20251110/صواريخ-كينجال-تدك-مطارا-عسكريا-ومركز-استخبارات-أوكرانيا--الدفاع-الروسية-1106927918.html
https://sarabic.ae/20251111/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-استسلام-أوكراني-بالجملة-على-محور-خاركوف-1106958646.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092772462_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_0f66bab2a003b5f7400ba25d0312cae2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, سلاح روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط عملية بريطانية أوكرانية لاختطاف طائرة "ميغ- 31"
05:01 GMT 11.11.2025 (تم التحديث: 06:25 GMT 11.11.2025)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية أوكرانية بريطانية، لاختطاف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية.
وقال الجهاز في بيان، اليوم الثلاثاء: "كشفت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي وأحبطت عملية خططت لها مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والأوصياء عليها في بريطانيا، لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 31"، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية".
وكشف الجهاز في البيان أن استخبارات كييف حاولت تجنيد طيارين روس، ووعدتهما بثلاثة ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة "ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال".
وجاء في البيان: "لغرض اختطاف الطائرة (المقاتلة الروسية من طراز ميغ - 31)، حاول ضباط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تجنيد طيارين روس، ووعدوهم بدفع مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.
وذكر البيان أن أوكرانيا و بريطانيا كانتا تستعدان لاستفزاز واسع النطاق باستخدام المقاتلة الروسية من طراز"ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال" والتي خططتا لاختطافها.
وجاء في بيان صادر عن الجهاز: "الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والبريطانية لتنفيذ استفزاز واسع النطاق أحبطت".
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تسجيلا صوتيا لإحاطة قدمها ضابط مخابرات أوكراني لطيار روسي، خلال عملية كييف الفاشلة لاختطاف مقاتلة من طراز "ميغ-31" مسلحة بصاروخ كينجال.
وأفاد طيار مقاتلة من طراز "ميغ-31"، التي كانت مستهدفة، بأن كييف والغرب حاولا تجنيده لاختطاف المقاتلة الحاملة لصاروخ "كينجال" في خريف عام 2024.
وقال الطيار على وسائل إعلام روسية: "في خريف عام 2024، اتصل بي شخص مجهول عبر تطبيق "تلغرام"، وقدم نفسه باسم سيرغي لوغوفسكوي، وهو موظف في وكالة الصحافة الدولية "بيلينغسات" (منظمة غير مرغوب فيها في روسيا).
وأضاف: "أرسل لي بعد ذلك بطاقة الصحافة الخاصة به، وعرض أيضًا مبلغًا من المال مقابل الاستشارات في الأمور العسكرية".
وأضاف الطيار: "أعتقد أن هدف سيرغي من التواصل معي كان لمساومتي ليستخدم هذا لاحقًا في خدمة مصالحه الاستخباراتية".
وأردف: "على سبيل المثال، في إحدى المحادثات، اقترح سيرغي عليّ وناقش معي دفع مكافأة مقابل تزويدي بمعلومات عسكرية مزعومة، كان من المقرر تحويل المبلغ إلى بطاقتي المصرفية الشخصية، رفضتُ أي تواصل أو اتصال آخر مع سيرغي".