عربي
الدفاع الروسية: 3 مقاتلات "ميغ-31" نفذت رحلة مخططة فوق البلطيق ولم تنتهك حدود أي دولة
الدفاع الروسية: 3 مقاتلات "ميغ-31" نفذت رحلة مخططة فوق البلطيق ولم تنتهك حدود أي دولة
الدفاع الروسية: 3 مقاتلات "ميغ-31" نفذت رحلة مخططة فوق البلطيق ولم تنتهك حدود أي دولة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن ثلاث مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في منطقة كالينينغراد. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت الوزارة أن الرحلة جرت "وفقًا تامًا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود أي دولة أخرى، وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية".وأضاف البيان أن الطائرات الروسية "لم تنحرف عن المسار الجوي المتفق عليه، ولم تنتهك المجال الجوي لإستونيا"، مشيرًا إلى أن مسار الرحلة مرّ فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق، وعلى بعد يزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو.وكانت وزارة الخارجية الإستونية قد ذكرت في وقت سابق أنها استدعت، الجمعة، القائم بالأعمال الروسي في تالين لتسليمه مذكرة احتجاج على ما قالت إنه انتهاك مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" للمجال الجوي الإستوني.وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارًا أن الطائرات الروسية تنفذ رحلاتها وفقًا الصارم للقواعد الدولية الخاصة باستخدام المجال الجوي، وتحلّق فوق المياه الدولية من دون عبور المسارات الجوية أو القيام باقتراب خطير من طائرات الدول الأجنبية.
الدفاع الروسية: 3 مقاتلات "ميغ-31" نفذت رحلة مخططة فوق البلطيق ولم تنتهك حدود أي دولة

21:54 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 22:27 GMT 19.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن ثلاث مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في منطقة كالينينغراد.
وأوضحت الوزارة أن الرحلة جرت "وفقًا تامًا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود أي دولة أخرى، وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية".
وأضاف البيان أن الطائرات الروسية "لم تنحرف عن المسار الجوي المتفق عليه، ولم تنتهك المجال الجوي لإستونيا"، مشيرًا إلى أن مسار الرحلة مرّ فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق، وعلى بعد يزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو.
وكانت وزارة الخارجية الإستونية قد ذكرت في وقت سابق أنها استدعت، الجمعة، القائم بالأعمال الروسي في تالين لتسليمه مذكرة احتجاج على ما قالت إنه انتهاك مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" للمجال الجوي الإستوني.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارًا أن الطائرات الروسية تنفذ رحلاتها وفقًا الصارم للقواعد الدولية الخاصة باستخدام المجال الجوي، وتحلّق فوق المياه الدولية من دون عبور المسارات الجوية أو القيام باقتراب خطير من طائرات الدول الأجنبية.
