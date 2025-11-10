https://sarabic.ae/20251110/صواريخ-كينجال-تدك-مطارا-عسكريا-ومركز-استخبارات-أوكرانيا--الدفاع-الروسية-1106927918.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة زابوروجيه وأخرى في دونيتسك- وزارة الدفاع
صواريخ "كينجال" تدك مطارا عسكريا ومركز استخبارات أوكرانيين- الدفاع الروسية
10:00 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 10:08 GMT 10.11.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، استهداف منشآت عسكرية استراتيجية أوكرانية، بما في ذلك مطار عسكري ومركز استخباراتي، بأسلحة موجهة، منها صواريخ "كينجال".
وقالت الوزارة في بيانها: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات الروسية هجوما باستخدام أسلحة متناهية الدقة، بما في ذلك صواريخ كينجال الفرط صوتية، والطائرات المسيرة البعيدة المدى، ضد مطارات عسكرية أوكرانية، ومركز استخبارات راديوية وإلكترونية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع صواريخ لراجمات "أولخا"، ومراكز تجميع ومنشآت تخزين للطائرات المسيرة البعيدة المدى".
وأضاف البيان: "تحققت أهداف الهجوم، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، باستهداف مطار ستاروكوستيانتينوف العسكري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث تتمركز قاذفات "سو-24" التكتيكية.
وأضاف ليبيديف: "تعرّضت القاعدة الجوية للقصف، من المعروف أن قاذفات سو-24 التكتيكية تتمركز في ستاروكوستيانتينوف، حيث تستخدم لشنّ ضربات بقنابل الانزلاقية وصواريخ ستورم شادو (البريطانية) المجنحة".
وأردف: "كما أن المطار الحربي مخصص لاستيعاب مقاتلات إف-16 وميراج-2000".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.