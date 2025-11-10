https://sarabic.ae/20251110/صواريخ-كينجال-تدك-مطارا-عسكريا-ومركز-استخبارات-أوكرانيا--الدفاع-الروسية-1106927918.html

صواريخ "كينجال" تدك مطارا عسكريا ومركز استخبارات أوكرانيين- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، استهداف منشآت عسكرية استراتيجية أوكرانية، بما في ذلك مطار عسكري ومركز استخباراتي، بأسلحة موجهة، منها صواريخ... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وقالت الوزارة في بيانها: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات الروسية هجوما باستخدام أسلحة متناهية الدقة، بما في ذلك صواريخ كينجال الفرط صوتية، والطائرات المسيرة البعيدة المدى، ضد مطارات عسكرية أوكرانية، ومركز استخبارات راديوية وإلكترونية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع صواريخ لراجمات "أولخا"، ومراكز تجميع ومنشآت تخزين للطائرات المسيرة البعيدة المدى".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، باستهداف مطار ستاروكوستيانتينوف العسكري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث تتمركز قاذفات "سو-24" التكتيكية.وأردف: "كما أن المطار الحربي مخصص لاستيعاب مقاتلات إف-16 وميراج-2000".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة زابوروجيه وأخرى في دونيتسك- وزارة الدفاع

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم