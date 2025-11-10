القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة زابوروجيه وأخرى في دونيتسك- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251110/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفويه-وسلادكويه-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1106927768.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة زابوروجيه وأخرى في دونيتسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة زابوروجيه وأخرى في دونيتسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثفة، بلدتي سلادكويه ونوفويه، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لبلدة... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T09:49+0000
2025-11-10T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg
وقالت الوزارة في البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي نوفويه وسلادكويه في مقاطعة زابورورجيه".وأردف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 235 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 سيارة، وأربعة مدافع ميدان".وأضاف البيان: "أثناء تدميرها لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة قرب قرية كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حررت وحدات من فوج البنادق الآلية 1435 التابع للجيش الثاني (قوات المركز) قرية غناتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات الأوكرانية".وأردف البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات المركز مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرى أرتيوموفكا، وبيليتسك، ورودينسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأردف البيان: "تمّ صد سبع هجمات شنّتها القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة قرية غريشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المُحاصرة، كما أُحبطت محاولتان لجنود من فوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لكسر الحصار في الاتجاهين الشمالي والشمالي الغربي".وتابع البيان: "في بلدة دميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تتقدم وحدات من لواء البنادق الآلية الخامس التابع للجيش 51 في حي فوستوتشني، في الجزء الجنوبي من القرية، باتجاه حي زابادني".مضيفا: "وبلغت خسائرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 130 جنديا، و10 سيارات، وثلاثة مدافع ميدان، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777 عيار 155 ملم، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية وخمسة مستودعات إمداد".وتم صد ثلاث هجمات شنتها وحدات من اللواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني الأول انطلاقًا من منطقتي بلاغوداتوفكا وبيتروفكا بمقاطعة خاركوف، بهدف تخليص تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة.وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 50 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113"، وثلاث مركبات قتالية مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، وشاحنتي "بيك أب"، وأربع محطات حرب إلكترونية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات فيروليوبوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، وبلاتونوفكا، وسيفيرسك، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 70 عسكريًا وثماني سيارات ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "تي بي كيو- 36" أمريكية الصنع، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات.وأضاف البيان: "ضرب الطيران التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136 منطقة".وأضاف البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي ستة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع و124 طائرة مسيرة، فيما دمرت قوات أسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال شرق البحر الأسود".وسائط الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاعأسير أوكراني: رأيت بأم عيني تعبئة 50 شخصا من ذوي الإعاقة في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251110/صواريخ-كينجال-تدك-مطارا-عسكريا-ومركز-استخبارات-أوكرانيا--الدفاع-الروسية-1106927918.html
https://sarabic.ae/20251110/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-في-سومي-1106919853.html
https://sarabic.ae/20251107/بصواريخ-إسكندر-إم-الجيش-الروسي-يدمر-أهدافا-عسكرية-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-فيديو-1106846789.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab8db23287afb035a00898ac07620365.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة زابوروجيه وأخرى في دونيتسك- وزارة الدفاع

09:49 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 10:32 GMT 10.11.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثفة، بلدتي سلادكويه ونوفويه، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لبلدة غناتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد دحر قوات كييف منها.
وقالت الوزارة في البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي نوفويه وسلادكويه في مقاطعة زابورورجيه".
وأردف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 235 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 سيارة، وأربعة مدافع ميدان".
وأضاف البيان: "أثناء تدميرها لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة قرب قرية كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حررت وحدات من فوج البنادق الآلية 1435 التابع للجيش الثاني (قوات المركز) قرية غناتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات الأوكرانية".
أطلقت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات أدميرال بانتيليفا النار على نظام الصواريخ كينجال المضاد للطائرات خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط -2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ "كينجال" تدك مطارا عسكريا ومركز استخبارات أوكرانيين- الدفاع الروسية
10:00 GMT
وأردف البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات المركز مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرى أرتيوموفكا، وبيليتسك، ورودينسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وفي بلدة كراسنوأرميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تُنفّذ مجموعات هجومية روسية عمليات هجومية نشطة في حي ديناس، وفي الأحياء الشمالية الغربية والشرقية من المنطقة المركزية، وتطهّر المنطقة الصناعية الغربية، حيث تم تحرير 244 مبنى خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأردف البيان: "تمّ صد سبع هجمات شنّتها القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة قرية غريشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المُحاصرة، كما أُحبطت محاولتان لجنود من فوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لكسر الحصار في الاتجاهين الشمالي والشمالي الغربي".
وتابع البيان: "في بلدة دميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تتقدم وحدات من لواء البنادق الآلية الخامس التابع للجيش 51 في حي فوستوتشني، في الجزء الجنوبي من القرية، باتجاه حي زابادني".

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 200 جندي، وناقلة جند مدرعة من طراز "سبارتان" بريطانية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، وست شاحنات "بيك أب" في كراسنوأرميسك، فيما بلغ إجمالي خسائر كييف في منطقة مسؤولية مجموعة المركز 510 جنود، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات.

صاروخ إسكندر يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مجموعة تخريبية أوكرانية في سومي
04:15 GMT
مضيفا: "وبلغت خسائرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 130 جنديا، و10 سيارات، وثلاثة مدافع ميدان، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777 عيار 155 ملم، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية وخمسة مستودعات إمداد".

وفي كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش السادس لقوات "الغرب"، دحر مجموعات قوات كييف المحاصرة.

وتم صد ثلاث هجمات شنتها وحدات من اللواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني الأول انطلاقًا من منطقتي بلاغوداتوفكا وبيتروفكا بمقاطعة خاركوف، بهدف تخليص تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 50 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113"، وثلاث مركبات قتالية مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، وشاحنتي "بيك أب"، وأربع محطات حرب إلكترونية.
القوات الروسية دمرت بضربة من منظومة إسكندر 20 شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بصواريخ "إسكندر-إم" الجيش الروسي يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك... فيديو
7 نوفمبر, 13:53 GMT

و"بلغت خسائر العدو الإجمالية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" أكثر من 210 عسكريين، وست مركبات قتالية مدرعة، و10 سيارات، ومدفعا، إضافة لعشر محطات حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة".

كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات فيروليوبوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، وبلاتونوفكا، وسيفيرسك، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

و"بلغت خسائر العدو أكثر من 70 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 سيارة، وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة من طراز "بالادين" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية وستة مستودعات للذخيرة والوقود والإمداد".

كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 70 عسكريًا وثماني سيارات ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "تي بي كيو- 36" أمريكية الصنع، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات.
وأضاف البيان: "ضرب الطيران التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136 منطقة".
وأضاف البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي ستة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع و124 طائرة مسيرة، فيما دمرت قوات أسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال شرق البحر الأسود".
وسائط الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أسير أوكراني: رأيت بأم عيني تعبئة 50 شخصا من ذوي الإعاقة في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала