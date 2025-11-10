https://sarabic.ae/20251110/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفويه-وسلادكويه-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1106927768.html

القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة زابوروجيه وأخرى في دونيتسك- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثفة، بلدتي سلادكويه ونوفويه، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لبلدة... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-10T09:49+0000

2025-11-10T09:49+0000

2025-11-10T10:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg

وقالت الوزارة في البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي نوفويه وسلادكويه في مقاطعة زابورورجيه".وأردف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 235 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 سيارة، وأربعة مدافع ميدان".وأضاف البيان: "أثناء تدميرها لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة قرب قرية كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حررت وحدات من فوج البنادق الآلية 1435 التابع للجيش الثاني (قوات المركز) قرية غناتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات الأوكرانية".وأردف البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات المركز مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرى أرتيوموفكا، وبيليتسك، ورودينسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأردف البيان: "تمّ صد سبع هجمات شنّتها القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة قرية غريشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المُحاصرة، كما أُحبطت محاولتان لجنود من فوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لكسر الحصار في الاتجاهين الشمالي والشمالي الغربي".وتابع البيان: "في بلدة دميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تتقدم وحدات من لواء البنادق الآلية الخامس التابع للجيش 51 في حي فوستوتشني، في الجزء الجنوبي من القرية، باتجاه حي زابادني".مضيفا: "وبلغت خسائرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 130 جنديا، و10 سيارات، وثلاثة مدافع ميدان، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777 عيار 155 ملم، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية وخمسة مستودعات إمداد".وتم صد ثلاث هجمات شنتها وحدات من اللواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني الأول انطلاقًا من منطقتي بلاغوداتوفكا وبيتروفكا بمقاطعة خاركوف، بهدف تخليص تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة.وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 50 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113"، وثلاث مركبات قتالية مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، وشاحنتي "بيك أب"، وأربع محطات حرب إلكترونية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات فيروليوبوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، وبلاتونوفكا، وسيفيرسك، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 70 عسكريًا وثماني سيارات ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "تي بي كيو- 36" أمريكية الصنع، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات.وأضاف البيان: "ضرب الطيران التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136 منطقة".وأضاف البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي ستة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع و124 طائرة مسيرة، فيما دمرت قوات أسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال شرق البحر الأسود".وسائط الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاعأسير أوكراني: رأيت بأم عيني تعبئة 50 شخصا من ذوي الإعاقة في أوكرانيا

