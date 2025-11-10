https://sarabic.ae/20251110/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-71-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1106920600.html
وسائط الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
وسائط الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بتدمير منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 71 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليل. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وأوضحت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 71 طائرة مسيرة أوكرانية، منها: 29 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وسبع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وخمس طائرات مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وخمسة أخرى فوق أراضي مقاطعة سمولينسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط أوكراني سابق: المرتزقة الأمريكيون في كييف يفتقرون للمهارات القتالية
وأوضحت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 71 طائرة مسيرة أوكرانية، منها: 29 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وسبع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وخمس طائرات مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وخمسة أخرى فوق أراضي مقاطعة سمولينسك".
كما تم إسقاط أربع طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعات أوريول وتفير وسامارا، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات كالوغا وروستوف وتولا، وتم إسقاط سبع طائرات فوق البحر الأسود.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.