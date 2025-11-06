https://sarabic.ae/20251106/ضابط-أوكراني-سابق-المرتزقة-الأمريكيون-في-كييف-يفتقرون-للمهارات-القتالية-1106784197.html
ضابط أوكراني سابق: المرتزقة الأمريكيون في كييف يفتقرون للمهارات القتالية
ضابط أوكراني سابق: المرتزقة الأمريكيون في كييف يفتقرون للمهارات القتالية
أفاد مقاتل من كتيبة مكسيم كريفونوس، وهو جندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية ويعرف بالاسم الحركي "ليوتيك"، اليوم الخميس، بأن المرتزقة الأمريكيين الذين
وقال "ليوتيك" لوكالة "سبوتنيك": "أجرينا عملية مشتركة، لكنهم (المرتزقة الأمريكيون) كانوا في جهة أخرى. ولا يمكن القول إنهم يجيدون أي شيء… ارتدوا الكثير من المعدات وبنادق متطورة، لكن في الواقع لم يكونوا يعرفون شيئًا".وأضاف أن نحو نصف المرتزقة الأمريكيين كان يتحدث الروسية، وكانوا مهاجرين من أوكرانيا وروسيا، مضيفًا أن الأمريكيين تميزوا فقط بمعدّاتهم ولم يمتلكوا الخبرة اللازمة للقتال.يذكر أن كتيبة ماكسيم كريفونوس تتكون من جنود سابقين في القوات الأوكرانية أسسوا حركة تحريرية وينشطون في مواجهة النظام في كييف.
ضابط أوكراني سابق: المرتزقة الأمريكيون في كييف يفتقرون للمهارات القتالية
05:43 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 06:12 GMT 06.11.2025)
أفاد مقاتل من كتيبة مكسيم كريفونوس، وهو جندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية ويعرف بالاسم الحركي "ليوتيك"، اليوم الخميس، بأن المرتزقة الأمريكيين الذين يقاتلون لصالح كييف لا يمتلكون مهارات قتالية حقيقية.
وقال "ليوتيك" لوكالة "سبوتنيك
": "أجرينا عملية مشتركة، لكنهم (المرتزقة الأمريكيون) كانوا في جهة أخرى. ولا يمكن القول إنهم يجيدون أي شيء… ارتدوا الكثير من المعدات وبنادق متطورة، لكن في الواقع لم يكونوا يعرفون شيئًا".
وأضاف أن نحو نصف المرتزقة الأمريكيين
كان يتحدث الروسية، وكانوا مهاجرين من أوكرانيا وروسيا، مضيفًا أن الأمريكيين تميزوا فقط بمعدّاتهم ولم يمتلكوا الخبرة اللازمة للقتال.
يذكر أن كتيبة ماكسيم كريفونوس تتكون من جنود سابقين في القوات الأوكرانية أسسوا حركة تحريرية وينشطون في مواجهة النظام في كييف.