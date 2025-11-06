عربي
ضابط أوكراني سابق: المرتزقة الأمريكيون في كييف يفتقرون للمهارات القتالية
ضابط أوكراني سابق: المرتزقة الأمريكيون في كييف يفتقرون للمهارات القتالية

05:43 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 06:12 GMT 06.11.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى
جنود أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مقاتل من كتيبة مكسيم كريفونوس، وهو جندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية ويعرف بالاسم الحركي "ليوتيك"، اليوم الخميس، بأن المرتزقة الأمريكيين الذين يقاتلون لصالح كييف لا يمتلكون مهارات قتالية حقيقية.
وقال "ليوتيك" لوكالة "سبوتنيك": "أجرينا عملية مشتركة، لكنهم (المرتزقة الأمريكيون) كانوا في جهة أخرى. ولا يمكن القول إنهم يجيدون أي شيء… ارتدوا الكثير من المعدات وبنادق متطورة، لكن في الواقع لم يكونوا يعرفون شيئًا".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مرتزق أمريكي يكشف كيف قامت كييف بتجنيد المرتزقة
19 سبتمبر 2024, 20:25 GMT
وأضاف أن نحو نصف المرتزقة الأمريكيين كان يتحدث الروسية، وكانوا مهاجرين من أوكرانيا وروسيا، مضيفًا أن الأمريكيين تميزوا فقط بمعدّاتهم ولم يمتلكوا الخبرة اللازمة للقتال.
يذكر أن كتيبة ماكسيم كريفونوس تتكون من جنود سابقين في القوات الأوكرانية أسسوا حركة تحريرية وينشطون في مواجهة النظام في كييف.
