https://sarabic.ae/20240919/مرتزق-أمريكي-يكشف-كيف-قامت-كييف-بتجنيد-المرتزقة--1092912355.html
مرتزق أمريكي يكشف كيف قامت كييف بتجنيد المرتزقة
مرتزق أمريكي يكشف كيف قامت كييف بتجنيد المرتزقة
سبوتنيك عربي
تحدث المرتزق الأمريكي، مالكولم نانس، الذي قاتل في أوكرانيا أنه وعلى خلفية الصراع، تجتذب كييف أشخاصًا غير مستقرين وخطرين للقتال إلى جانبها. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T20:25+0000
2024-09-19T20:25+0000
2024-09-19T20:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب المرتزق لوسائل إعلام أمريكية أنه "بعد عام 2022، حاولت الحكومة الأوكرانية بناء دفاعاتها الخاصة بسرعة، مما أتاح الكثير من الفرص لشخصيات غير مستقرة مثل روث (المتهم بأحداث محاولات اغتيال ترامب) للمشاركة، أو مجرد كسب المال".وأضاف نانس أنه لم يكن ينبغي على كييف أن تسمح للعديد من المرتزقة وممثلي المنظمات غير الحكومية بدخول أوكرانيا.وتحدث عن حالات ذهب فيها أشخاص مطلوبون بتهمة القتل ويعانون من أمراض عقلية للقتال من أجل أوكرانيا.واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.
https://sarabic.ae/20240919/جنود-روس-ينقذون-قائدا-أوكرانيا-كبيرا-من-الانتحار-1092880205.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مرتزق أمريكي يكشف كيف قامت كييف بتجنيد المرتزقة
تحدث المرتزق الأمريكي، مالكولم نانس، الذي قاتل في أوكرانيا أنه وعلى خلفية الصراع، تجتذب كييف أشخاصًا غير مستقرين وخطرين للقتال إلى جانبها.
وكتب المرتزق لوسائل إعلام أمريكية أنه "بعد عام 2022، حاولت الحكومة الأوكرانية بناء دفاعاتها الخاصة بسرعة، مما أتاح الكثير من الفرص لشخصيات غير مستقرة مثل روث (المتهم بأحداث محاولات اغتيال ترامب) للمشاركة، أو مجرد كسب المال".
وأضاف نانس أنه لم يكن ينبغي على كييف أن تسمح للعديد من المرتزقة وممثلي المنظمات غير الحكومية بدخول أوكرانيا.
وتحدث عن حالات ذهب فيها أشخاص مطلوبون بتهمة القتل ويعانون من أمراض عقلية للقتال من أجل أوكرانيا.
ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.
واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.