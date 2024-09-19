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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240919/مرتزق-أمريكي-يكشف-كيف-قامت-كييف-بتجنيد-المرتزقة--1092912355.html
مرتزق أمريكي يكشف كيف قامت كييف بتجنيد المرتزقة
مرتزق أمريكي يكشف كيف قامت كييف بتجنيد المرتزقة
سبوتنيك عربي
تحدث المرتزق الأمريكي، مالكولم نانس، الذي قاتل في أوكرانيا أنه وعلى خلفية الصراع، تجتذب كييف أشخاصًا غير مستقرين وخطرين للقتال إلى جانبها. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T20:25+0000
2024-09-19T20:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب المرتزق لوسائل إعلام أمريكية أنه "بعد عام 2022، حاولت الحكومة الأوكرانية بناء دفاعاتها الخاصة بسرعة، مما أتاح الكثير من الفرص لشخصيات غير مستقرة مثل روث (المتهم بأحداث محاولات اغتيال ترامب) للمشاركة، أو مجرد كسب المال".وأضاف نانس أنه لم يكن ينبغي على كييف أن تسمح للعديد من المرتزقة وممثلي المنظمات غير الحكومية بدخول أوكرانيا.وتحدث عن حالات ذهب فيها أشخاص مطلوبون بتهمة القتل ويعانون من أمراض عقلية للقتال من أجل أوكرانيا.واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.
https://sarabic.ae/20240919/جنود-روس-ينقذون-قائدا-أوكرانيا-كبيرا-من-الانتحار-1092880205.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مرتزق أمريكي يكشف كيف قامت كييف بتجنيد المرتزقة

20:25 GMT 19.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
تحدث المرتزق الأمريكي، مالكولم نانس، الذي قاتل في أوكرانيا أنه وعلى خلفية الصراع، تجتذب كييف أشخاصًا غير مستقرين وخطرين للقتال إلى جانبها.
وكتب المرتزق لوسائل إعلام أمريكية أنه "بعد عام 2022، حاولت الحكومة الأوكرانية بناء دفاعاتها الخاصة بسرعة، مما أتاح الكثير من الفرص لشخصيات غير مستقرة مثل روث (المتهم بأحداث محاولات اغتيال ترامب) للمشاركة، أو مجرد كسب المال".
وأضاف نانس أنه لم يكن ينبغي على كييف أن تسمح للعديد من المرتزقة وممثلي المنظمات غير الحكومية بدخول أوكرانيا.
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود روس ينقذون قائدا أوكرانيا كبيرا من الانتحار
09:06 GMT
وتحدث عن حالات ذهب فيها أشخاص مطلوبون بتهمة القتل ويعانون من أمراض عقلية للقتال من أجل أوكرانيا.

ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.

واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.
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