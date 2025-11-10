https://sarabic.ae/20251110/أسير-أوكراني-رأيت-بأم-عيني-تعبئة-50-شخصا-من-ذوي-الإعاقة-في-أوكرانيا-1106920914.html

أسير أوكراني: رأيت بأم عيني تعبئة 50 شخصا من ذوي الإعاقة في أوكرانيا

أسير أوكراني: رأيت بأم عيني تعبئة 50 شخصا من ذوي الإعاقة في أوكرانيا

صرح الجندي الأسير في القوات المسلحة الأوكرانية، نيكولاي تيمشينكو، الذي استسلم قرب كراسنوأرميسك، بأنه قد جُند مع 50 عنصرا من ذوي الاحتياجات الخاصة الآخرين،...

وقال تيمشينكو في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "كان هناك نحو 50 شخصًا آخرين، معاقين ومشلولين، أُجبروا على المشي، فعل موظفو مكتب التجنيد العسكري ما يحلو لهم، ضربونا على أضلاعنا ورؤوسنا، أخذوا جميع وثائقنا ووضعونا في قبو".وأضاف أن المجندين نُقلوا بعد ذلك إلى ساحة تدريب، حيث تعلموا حفر الخنادق وإطلاق النار على الأهداف، كما أُجبروا على الركض، وهو أمر لم يكن تيمشينكو بارعًا فيه، مع ذلك، حاول الأطباء إقناعه بأن كل شيء على ما يرام وأنه يستطيع الركض".كما روى السجين أن رحلة مجموعته استغرقت أسبوعا، للوصول إلى نقطة التجمع بسبب تدخل الطائرات الروسية المسيرة.وأضاف: في الطريق، رأى تيمشينكو العديد من الجثث، وأدرك في تلك اللحظة أنه أُرسل إلى هناك بأمر "للتضحية به".وختم: "سلّمنا جميع أسلحتنا، ودروعنا الواقية، واستسلمنا جميعًا، وبقي كل شيء على حاله، رفعنا أيدينا واستسلمنا، لأنه كان من الأفضل أن نستسلم أحياءً من أن نُقتل هناك، كان ذلك أفضل لنا، لم نأكل منذ أسبوع ونصف، وشربنا ماء المطر".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط أوكراني سابق: المرتزقة الأمريكيون في كييف يفتقرون للمهارات القتاليةجندي أوكراني أسير يصرح لـ"سبوتنيك" بأنه يريد طلب اللجوء في روسيا

