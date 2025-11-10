https://sarabic.ae/20251110/أسير-أوكراني-رأيت-بأم-عيني-تعبئة-50-شخصا-من-ذوي-الإعاقة-في-أوكرانيا-1106920914.html
أسير أوكراني: رأيت بأم عيني تعبئة 50 شخصا من ذوي الإعاقة في أوكرانيا
أسير أوكراني: رأيت بأم عيني تعبئة 50 شخصا من ذوي الإعاقة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الجندي الأسير في القوات المسلحة الأوكرانية، نيكولاي تيمشينكو، الذي استسلم قرب كراسنوأرميسك، بأنه قد جُند مع 50 عنصرا من ذوي الاحتياجات الخاصة الآخرين،... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T06:19+0000
2025-11-10T06:19+0000
2025-11-10T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099361974_0:73:929:596_1920x0_80_0_0_01091dc4232dcb6779f6f87ebe884863.jpg
وقال تيمشينكو في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "كان هناك نحو 50 شخصًا آخرين، معاقين ومشلولين، أُجبروا على المشي، فعل موظفو مكتب التجنيد العسكري ما يحلو لهم، ضربونا على أضلاعنا ورؤوسنا، أخذوا جميع وثائقنا ووضعونا في قبو".وأضاف أن المجندين نُقلوا بعد ذلك إلى ساحة تدريب، حيث تعلموا حفر الخنادق وإطلاق النار على الأهداف، كما أُجبروا على الركض، وهو أمر لم يكن تيمشينكو بارعًا فيه، مع ذلك، حاول الأطباء إقناعه بأن كل شيء على ما يرام وأنه يستطيع الركض".كما روى السجين أن رحلة مجموعته استغرقت أسبوعا، للوصول إلى نقطة التجمع بسبب تدخل الطائرات الروسية المسيرة.وأضاف: في الطريق، رأى تيمشينكو العديد من الجثث، وأدرك في تلك اللحظة أنه أُرسل إلى هناك بأمر "للتضحية به".وختم: "سلّمنا جميع أسلحتنا، ودروعنا الواقية، واستسلمنا جميعًا، وبقي كل شيء على حاله، رفعنا أيدينا واستسلمنا، لأنه كان من الأفضل أن نستسلم أحياءً من أن نُقتل هناك، كان ذلك أفضل لنا، لم نأكل منذ أسبوع ونصف، وشربنا ماء المطر".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط أوكراني سابق: المرتزقة الأمريكيون في كييف يفتقرون للمهارات القتاليةجندي أوكراني أسير يصرح لـ"سبوتنيك" بأنه يريد طلب اللجوء في روسيا
https://sarabic.ae/20251107/أسير-أوكراني-القوات-الروسية-تقضي-على-سرايا-كاملة-من-القوات-الأوكرانية-والخسائر-بالمئات-1106826206.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099361974_20:0:911:668_1920x0_80_0_0_8268f64c09eb29faad3b9dd628fe9c8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أسير أوكراني: رأيت بأم عيني تعبئة 50 شخصا من ذوي الإعاقة في أوكرانيا
صرح الجندي الأسير في القوات المسلحة الأوكرانية، نيكولاي تيمشينكو، الذي استسلم قرب كراسنوأرميسك، بأنه قد جُند مع 50 عنصرا من ذوي الاحتياجات الخاصة الآخرين، الذين اعتبرتهم مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية مؤهلين للخدمة.
وقال تيمشينكو في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "كان هناك نحو 50 شخصًا آخرين، معاقين ومشلولين، أُجبروا على المشي، فعل موظفو مكتب التجنيد العسكري ما يحلو لهم، ضربونا على أضلاعنا ورؤوسنا، أخذوا جميع وثائقنا ووضعونا في قبو".
وأضاف أن المجندين نُقلوا بعد ذلك إلى ساحة تدريب، حيث تعلموا حفر الخنادق وإطلاق النار على الأهداف، كما أُجبروا على الركض، وهو أمر لم يكن تيمشينكو بارعًا فيه، مع ذلك، حاول الأطباء إقناعه بأن كل شيء على ما يرام وأنه يستطيع الركض".
موضحا: "كنا نعيش في منزل عادي، كنا نجلس ننتظر التعليمات، لم أتلق راتبا واحدا، لا أعرف حتى كيف يكون الأمر، وعدوا بالدفع، لكنهم لم يدفعوا شيئًا".
كما روى السجين أن رحلة مجموعته استغرقت أسبوعا، للوصول إلى نقطة التجمع بسبب تدخل الطائرات الروسية المسيرة.
وأضاف: في الطريق، رأى تيمشينكو العديد من الجثث، وأدرك في تلك اللحظة أنه أُرسل إلى هناك بأمر "للتضحية به".
عند نقطة التجمع في كراسنوأرميسك، كانت هناك غارات جوية وقصف متواصل؛ حيث لم يكن بإمكانك إخراج رأسك، بدؤوا يحاصروننا، استسلمنا دون إطلاق رصاصة واحدة.
وختم: "سلّمنا جميع أسلحتنا، ودروعنا الواقية، واستسلمنا جميعًا، وبقي كل شيء على حاله، رفعنا أيدينا واستسلمنا، لأنه كان من الأفضل أن نستسلم أحياءً من أن نُقتل هناك، كان ذلك أفضل لنا، لم نأكل منذ أسبوع ونصف، وشربنا ماء المطر".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.