أسير أوكراني: القوات الروسية تقضي على سرايا كاملة من القوات الأوكرانية والخسائر بالمئات
قضت القوات الروسية على سرايا كاملة من القوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك، ما أسفر عن مقتل المئات من العسكريين الأوكرانيين، بحسب اعترافات جندي أوكراني أسير 07.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال الأسير الأوكراني، نيكولاي باريبوس، في مقطع مصوّر نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: "كنت في أحد المواقع التي تم استهدافها"، حيث تم القضاء على المئات وربما أكثر من القوات الأوكرانية.وأشار باريبوس إلى كثافة عمل الطيران الروسي المسيّر الذي يتم من خلاله القضاء ببساطة على المقاتلين الأوكرانيين، لافتًا إلى أن القوات الروسية لا تزال تتعقب حتى أولئك الذين يتجنبون الظهور.وأكد قائد مفرزة الهجوم التابعة لفوج البنادق الآلية 121، ويحمل رمز النداء "لافريك"، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الهجوم التابعة لمجموعة "الغرب" الروسية، تكمل تطهير الجزء الغربي من مدينة كوبيانسك، مشيرا إلى أنه تم تطهير 16 مبنى آخر خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.وقال القائد: "وحدتي تستكمل تطهير الجزء الغربي من كوبيانسك؛ وخلال الـ24 الساعة الماضية، قمنا بتطهير ستة عشر مبنى آخر".ووفقا له، فإن "أطقم الطائرات دون طيار تساعدنا بشكل جيد للغاية؛ فقد أحرقوا ثلاث شاحنات صغيرة تحمل مسلحين في يوم واحد".قائد عسكري روسي يؤكد استكمال تحرير الجزء الغربي من مدينة كوبيانسك... فيديوإعلام: الناتو ينشر نظاما لإسقاط الطائرات الروسية المسيرة
وقال الأسير الأوكراني، نيكولاي باريبوس، في مقطع مصوّر نشرته وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الجمعة: "كنت في أحد المواقع التي تم استهدافها"، حيث تم القضاء على المئات وربما أكثر من القوات الأوكرانية.
وأضاف باريبوس: "إذا خرجت سرية للاحتفاظ بموقع ما فإنها نادرا ما تعود... وتبقى هناك (يتم القضاء عليها) بعد ذلك، يتم تجنيد المزيد من المقاتلين وإعادتهم للحفاظ على المواقع نفسها".
وأشار باريبوس إلى كثافة عمل الطيران الروسي
المسيّر الذي يتم من خلاله القضاء ببساطة على المقاتلين الأوكرانيين، لافتًا إلى أن القوات الروسية لا تزال تتعقب حتى أولئك الذين يتجنبون الظهور.
وأكد قائد مفرزة الهجوم التابعة لفوج البنادق الآلية 121، ويحمل رمز النداء "لافريك"، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الهجوم التابعة لمجموعة "الغرب" الروسية، تكمل تطهير الجزء الغربي من مدينة كوبيانسك، مشيرا إلى أنه تم تطهير 16 مبنى آخر خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.
وقال القائد: "وحدتي تستكمل تطهير الجزء الغربي من كوبيانسك؛ وخلال الـ24 الساعة الماضية، قمنا بتطهير ستة عشر مبنى آخر".
ووفقا له، فإن "أطقم الطائرات دون طيار تساعدنا بشكل جيد للغاية؛ فقد أحرقوا ثلاث شاحنات صغيرة تحمل مسلحين في يوم واحد".