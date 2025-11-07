أسير أوكراني: القوات الروسية تقضي على سرايا كاملة من القوات الأوكرانية والخسائر بالمئات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
• ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أسير أوكراني: القوات الروسية تقضي على سرايا كاملة من القوات الأوكرانية والخسائر بالمئات
قضت القوات الروسية على سرايا كاملة من القوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك، ما أسفر عن مقتل المئات من العسكريين الأوكرانيين، بحسب اعترافات جندي أوكراني أسير
وقال الأسير الأوكراني، نيكولاي باريبوس، في مقطع مصوّر نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: "كنت في أحد المواقع التي تم استهدافها"، حيث تم القضاء على المئات وربما أكثر من القوات الأوكرانية.

وأضاف باريبوس: "إذا خرجت سرية للاحتفاظ بموقع ما فإنها نادرا ما تعود... وتبقى هناك (يتم القضاء عليها) بعد ذلك، يتم تجنيد المزيد من المقاتلين وإعادتهم للحفاظ على المواقع نفسها".

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
القوات الروسية تواصل تحرير القطاع الشرقي من كوبيانسك وتقضي على مجموعتين للعدو - قائد عسكري
أمس, 17:43 GMT
وأشار باريبوس إلى كثافة عمل الطيران الروسي المسيّر الذي يتم من خلاله القضاء ببساطة على المقاتلين الأوكرانيين، لافتًا إلى أن القوات الروسية لا تزال تتعقب حتى أولئك الذين يتجنبون الظهور.
وأكد قائد مفرزة الهجوم التابعة لفوج البنادق الآلية 121، ويحمل رمز النداء "لافريك"، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الهجوم التابعة لمجموعة "الغرب" الروسية، تكمل تطهير الجزء الغربي من مدينة كوبيانسك، مشيرا إلى أنه تم تطهير 16 مبنى آخر خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.
وقال القائد: "وحدتي تستكمل تطهير الجزء الغربي من كوبيانسك؛ وخلال الـ24 الساعة الماضية، قمنا بتطهير ستة عشر مبنى آخر".
ووفقا له، فإن "أطقم الطائرات دون طيار تساعدنا بشكل جيد للغاية؛ فقد أحرقوا ثلاث شاحنات صغيرة تحمل مسلحين في يوم واحد".
قائد عسكري روسي يؤكد استكمال تحرير الجزء الغربي من مدينة كوبيانسك... فيديو
إعلام: الناتو ينشر نظاما لإسقاط الطائرات الروسية المسيرة
