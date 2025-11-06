https://sarabic.ae/20251106/القضاء-على-نحو-50-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-جسر-ميكانيكي-ثقيل-في-محيط-كوبيانسك--الدفاع-الروسية-1106791826.html
القضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير جسر ميكانيكي ثقيل في محيط كوبيانسك- الدفاع الروسية
القضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير جسر ميكانيكي ثقيل في محيط كوبيانسك- الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الغرب" قضت على ما يصل إلى 50 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت جسرا ميكانيكيا ثقيلا في منطقة كوبيانسك
وأفادت الوزارة في بيان: "في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تم القضاء على نحو 50 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير جسر ميكانيكي ثقيل من طراز "تي إم إم - 3"، و12 سيارة، و4 محطات للحرب الإلكترونية خلال 24 ساعة".وأضاف البيان: "عموما، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 215 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و22 سيارة، ومدفعا، كما تم تدمير سبع محطات حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة".كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من قرى سادكي، وبروليتارسكي، وميروبيليا، وإسكريكيفشينا، وكورتشاكيفكا في مقاطعة سومي.وفي اتجاه خاركيف، هُزمت وحدات من لواء مشاة ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي بالقرب من قريتي سينيلنيكوف وفوفشانسك في مقاطعة خاركيف. ▪️ خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 جندياً، و14 مركبة، وقطعتي مدفعية ميدانية. كما دُمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة وتسعة مستودعات إمداد.وأضاف البيان، أن قوات "الشرق"، توغلت في عمق دفاعات العدو، واستهدفت قوات كييف في مناطق أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وريفنيبيليا ويابلوكوفو وسلادكي في مقاطعة زابوروجيه.وأضافت الوزارة، أن القوات المسلحة الروسية دمرت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية.وأضافت الوزارة أن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين موجهتين و261 طائرة مسيرة".
القضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير جسر ميكانيكي ثقيل في محيط كوبيانسك- الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الغرب" قضت على ما يصل إلى 50 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت جسرا ميكانيكيا ثقيلا في منطقة كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركوف خلال 24 الساعة الماضية.
وأفادت الوزارة في بيان: "في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تم القضاء على نحو 50 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير جسر ميكانيكي ثقيل من طراز "تي إم إم - 3"، و12 سيارة، و4 محطات للحرب الإلكترونية خلال 24 ساعة".
وأضاف البيان: "عموما، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 215 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و22 سيارة، ومدفعا، كما تم تدمير سبع محطات حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة".
كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من قرى سادكي، وبروليتارسكي، وميروبيليا، وإسكريكيفشينا، وكورتشاكيفكا في مقاطعة سومي.
وفي اتجاه خاركيف، هُزمت وحدات من لواء مشاة ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي بالقرب من قريتي سينيلنيكوف وفوفشانسك في مقاطعة خاركيف. ▪️ خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 جندياً، و14 مركبة، وقطعتي مدفعية ميدانية. كما دُمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة وتسعة مستودعات إمداد.
وأضاف البيان، أن قوات "الشرق"، توغلت في عمق دفاعات العدو، واستهدفت قوات كييف في مناطق أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وريفنيبيليا ويابلوكوفو وسلادكي في مقاطعة زابوروجيه.
وأضاف البيان: بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 245 جنديًا، ودبابتين، وناقلة جند مدرعة، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777 عيار 155 ملم، كما دُمرت محطتان للحرب الإلكترونية ومستودع إمدادات.
وأضافت الوزارة، أن القوات المسلحة الروسية دمرت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين ومواقع إطلاق للطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".
وأضافت الوزارة أن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين موجهتين و261 طائرة مسيرة".