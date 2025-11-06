https://sarabic.ae/20251106/كان-هذا-المنفذ-الوحيد-أسير-أوكراني-يكشف-سبب-استسلامه-للقوات-الروسية-1106790471.html
"كان هذا المنفذ الوحيد".. أسير أوكراني يكشف سبب استسلامه للقوات الروسية
"كان هذا المنفذ الوحيد".. أسير أوكراني يكشف سبب استسلامه للقوات الروسية
أفاد أحد الجنود الأوكرانيين الأسرى، يوري دوفغانيوك، اليوم الخميس، بأنه ألقى سلاحه بسبب هلعه. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف: "لأنهم حاصروني، لم يكن أمامي سوى الاستسلام، لأنني كنت خائفًا، كانت قذائف المدفعية والصواريخ تتساقط في كل مكان".وأردف: "لقد سألوني (الجنود الروس)، ستسلم نفسك أم لا؟ فقلت نعم، لقد فهمت وقتها أنهم (زملاؤه)، تخلوا عننا، ولا مجال للممانعة".وأفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، بأسر جنود من اللواء الآلي الثقيل 127 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فولشانسك، التابعة لمقاطعة خاركوف.وأوضح المصدر: "تم أسر جنديين من اللواء الآلي الثقيل المنفصل 127 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جنود أوكرانيون يسلمون أنفسهم للقوات الروسية في كوبيانسك – الدفاع الروسية
رصد عسكري, روسيا
"كان هذا المنفذ الوحيد".. أسير أوكراني يكشف سبب استسلامه للقوات الروسية
أفاد أحد الجنود الأوكرانيين الأسرى، يوري دوفغانيوك، اليوم الخميس، بأنه ألقى سلاحه بسبب هلعه.
وأضاف: "لأنهم حاصروني، لم يكن أمامي سوى الاستسلام، لأنني كنت خائفًا، كانت قذائف المدفعية والصواريخ تتساقط في كل مكان".
وأردف: "لقد سألوني (الجنود الروس)، ستسلم نفسك أم لا؟ فقلت نعم، لقد فهمت وقتها أنهم (زملاؤه)، تخلوا عننا، ولا مجال للممانعة".
وأردف: "لو عدت إلى أهلي، لما صدقوني، ولن يصدقوا نجاتي، لم يكن أمامي سوى الاستسلام للروس".
وأفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك
"، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، بأسر جنود من اللواء الآلي الثقيل 127 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فولشانسك، التابعة لمقاطعة خاركوف.
وأوضح المصدر: "تم أسر جنديين من اللواء الآلي الثقيل المنفصل 127 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.