جنود أوكرانيون يسلمون أنفسهم للقوات الروسية في كوبيانسك – الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالقرب من كوبيانسك، يواصلون تسليم أنفسهم للقوات الروسية. 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع في بيان: "يواصل العسكريون الأوكرانيون استسلامهم لوحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، المشاركة في عملية استهداف التشكيلات المحاصرة للقوات الأوكرانية في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف".وقال كروتكو: "لكن كيف لي أن أصمد وأنا لا أجيد إطلاق النار... لستُ جنديًا، وليس لديّ أي تدريب".وتابع: "لم يتبقَّ أيُّ مؤنٍ... كانت جميع معابر الأنهار تحت سيطرتكم. لم نأكل جيدًا لأيام عدة ولم ننم، لأن جنودكم كانوا منتشرين في جميع أنحاء المدينة... تعطلت أجهزة اللاسلكي لدينا، ونفدت ذخيرتنا ومؤننا. ثم قررنا الاستسلام".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية في كوبيانسك وكراسنوأرميسك محاصرة من قبل القوات الروسية، مشيرًا إلى أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.وقال بيسكوف: "عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقدموا جميعًا تقارير مفصّلة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع على طول خط التماس".وأشار إلى أن بوتين تلقّى تقريرًا منفصلًا حول اتجاهي كوبيانسك وكراسنوارميسك. وأُبلغ بأنّ ما يصل إلى 5000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية محاصرون في منطقة كوبيانسك، وما يصل إلى 5500 جندي في منطقة كراسنوأرميسك.إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوأرميسك- الدفاع الروسيةالدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام

