جنود أوكرانيون يسلمون أنفسهم للقوات الروسية في كوبيانسك – الدفاع الروسية

Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالقرب من كوبيانسك، يواصلون تسليم أنفسهم للقوات الروسية.
وقالت الدفاع في بيان: "يواصل العسكريون الأوكرانيون استسلامهم لوحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، المشاركة في عملية استهداف التشكيلات المحاصرة للقوات الأوكرانية في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف".

وبحسب رومان كروتكو، وهو جندي أسير من اللواء الآلي الـ14 المنفصل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، فإنه وزملائه قرروا الاستسلام بسبب وضعٍ يائس، ولأنها "فرصتهم الوحيدة في الحياة". ووفقا له، كانت مهمته في كوبيانسك هي السيطرة على أحد المنازل.

وقال كروتكو: "لكن كيف لي أن أصمد وأنا لا أجيد إطلاق النار... لستُ جنديًا، وليس لديّ أي تدريب".
وتابع: "لم يتبقَّ أيُّ مؤنٍ... كانت جميع معابر الأنهار تحت سيطرتكم. لم نأكل جيدًا لأيام عدة ولم ننم، لأن جنودكم كانوا منتشرين في جميع أنحاء المدينة... تعطلت أجهزة اللاسلكي لدينا، ونفدت ذخيرتنا ومؤننا. ثم قررنا الاستسلام".
حررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولات أوكرانية لفك الحصار عن وحداتها في كراسنوأرميسك - وزارة الدفاع
أمس, 09:42 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية في كوبيانسك وكراسنوأرميسك محاصرة من قبل القوات الروسية، مشيرًا إلى أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أمس الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة.

وقال بيسكوف: "عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقدموا جميعًا تقارير مفصّلة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع على طول خط التماس".
وأشار إلى أن بوتين تلقّى تقريرًا منفصلًا حول اتجاهي كوبيانسك وكراسنوارميسك. وأُبلغ بأنّ ما يصل إلى 5000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية محاصرون في منطقة كوبيانسك، وما يصل إلى 5500 جندي في منطقة كراسنوأرميسك.
إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام
