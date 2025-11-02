https://sarabic.ae/20251102/القوات-الروسية-تحبط-محاولات-أوكرانية-لفك-الحصار-عن-قواتها-في--كراسنوأرميسك---الدفاع-الروسية-1106656180.html

القوات الروسية تحبط محاولات أوكرانية لفك الحصار عن وحداتها في كراسنوأرميسك - وزارة الدفاع

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تصدت لـ9 هجمات أوكرانية بالقرب من كرأسنوارميسك، حاولت من خلالها فك الحصار عن التشكيلات العسكرية... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "بالقرب من كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل وحدات هجومية تابعة للجيش السادس استهداف مجموعة العدو المحاصرة، وفي جنوب كوبيانسك - أوزلوفي في مقاطعة خاركوف، أُحبط الجيش الروسي محاولة للقوات الأوكرانية اختراق نهر أوسكول، بهدف فك الحصار".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطة ورادار حرب إلكترونية من طراز "RADA RPS-42" إسرائيلي الصنع، بالإضافة إلى 7 مستودعات إمداد".وأشار الدفاع الروسية إلى أنه "في كراسنوأرميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل مفارز الهجوم التابعة للجيش الثاني تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالقرب من محطة السكة الحديد والمنطقة الصناعية خلف السكة الحديد".وبحسب الوزارة، فإن "عملية تطهير قريتي غناتيفكا وروغ في جمهورية دونيتسك الشعبية، شارفت على الانتهاء. كما طُرد العدو من معقله المحصن جنوب شرق المدينة. وصدّت القوات الروسية، 9 هجمات للعدو في الاتجاهين الشمالي والشمالي الغربي بهدف كسر الحصار. وأُحبطت محاولة اقتحام قام بها مسلحون من فوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، مستخدمين مركبة قتالية مدرعة، باتجاه قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقُتل جميع المسلحين".وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من الجيش الروسي تواصل تشديد تطويق المجموعة المعادية من الشرق، وتوسيع منطقة السيطرة في الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية من قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تطهير 26 مبنى".وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "شنّت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية هجومًا على منشآت الطاقة والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومواقع إطلاقها، ومستودع تخزين للقوارب المسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 141 منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أعترضت وأسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و4 صواريخ من طراز "هيمارس" و283 مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

