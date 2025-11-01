https://sarabic.ae/20251101/الدفاع-الروسية-الجنود-الأوكرانيون--المحاصرون-في-كراسنوأرميسك-بدأو-بالاستسلام--عاجل-1106636457.html
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام- عاجل
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجنود الأوكرانيين المحاصرين في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأو بالاستسلام. 01.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال فياتشيسلاف كريفينكو أحد الأسرى: "لا أرى جدوى من المقاومة أو القتال. أنصح الجميع بالاستسلام، وعندها ستبقون على قيد الحياة. وإلا، فستموتون. هذا كل شيء. الأمر بسيط للغاية. لم أعد أملك أي قوة، لا عقليًا ولا جسديًا. لم أعد أستطيع فعل أي شيء".ونشرت وزارة الدفاع الروسية اعترافات جنديين أوكرانيين، هما فياتشيسلاف كريفينكو وستانيسلاف تكاتشينكو، وصفا ظروف الحصار القاسية، وتجاهل القيادة الأوكرانية، وأسباب قرارهما بالاستسلام.وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.وتابع: "قواتنا تتقدم وتتحرك بنشاط في جميع قطاعات منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي، وأن ما تفعلونه، وما يفعله رفاقكم في السلاح، جنودنا وضباطنا، هو أهم شيء تفعله البلاد الآن، وهو ضمان أمنها، وأمن شعبنا على المدى الطويل".القوات الروسية تواصل القضاء على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك- الدفاع الروسيةالقوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام- عاجل
13:16 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 01.11.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجنود الأوكرانيين المحاصرين في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأو بالاستسلام.
وقال فياتشيسلاف كريفينكو أحد الأسرى: "لا أرى جدوى من المقاومة أو القتال. أنصح الجميع بالاستسلام، وعندها ستبقون على قيد الحياة. وإلا، فستموتون. هذا كل شيء. الأمر بسيط للغاية. لم أعد أملك أي قوة، لا عقليًا ولا جسديًا. لم أعد أستطيع فعل أي شيء".
وأضاف: "فهمت بالفعل أنهم لن يستبدلونا. أراد آخرون أيضًا أن يتم استبدالهم. هناك ثلاثمائة جرحى لم يتم استبدالهم بعد الآن. كان من الواضح أنهم لن يقوموا بنقلهم واستبدالهم".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اعترافات جنديين أوكرانيين، هما فياتشيسلاف كريفينكو وستانيسلاف تكاتشينكو، وصفا ظروف الحصار القاسية، وتجاهل القيادة الأوكرانية، وأسباب قرارهما بالاستسلام.
وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.
وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".
وتابع: "قواتنا تتقدم وتتحرك بنشاط في جميع قطاعات منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي، وأن ما تفعلونه، وما يفعله رفاقكم في السلاح، جنودنا وضباطنا، هو أهم شيء تفعله البلاد الآن، وهو ضمان أمنها، وأمن شعبنا على المدى الطويل".