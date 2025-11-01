الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام- عاجل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251101/الدفاع-الروسية-الجنود-الأوكرانيون--المحاصرون-في-كراسنوأرميسك-بدأو-بالاستسلام--عاجل-1106636457.html
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام- عاجل
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام- عاجل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجنود الأوكرانيين المحاصرين في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأو بالاستسلام. 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T13:16+0000
2025-11-01T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099361974_0:73:929:596_1920x0_80_0_0_01091dc4232dcb6779f6f87ebe884863.jpg
وقال فياتشيسلاف كريفينكو أحد الأسرى: "لا أرى جدوى من المقاومة أو القتال. أنصح الجميع بالاستسلام، وعندها ستبقون على قيد الحياة. وإلا، فستموتون. هذا كل شيء. الأمر بسيط للغاية. لم أعد أملك أي قوة، لا عقليًا ولا جسديًا. لم أعد أستطيع فعل أي شيء".ونشرت وزارة الدفاع الروسية اعترافات جنديين أوكرانيين، هما فياتشيسلاف كريفينكو وستانيسلاف تكاتشينكو، وصفا ظروف الحصار القاسية، وتجاهل القيادة الأوكرانية، وأسباب قرارهما بالاستسلام.وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.وتابع: "قواتنا تتقدم وتتحرك بنشاط في جميع قطاعات منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي، وأن ما تفعلونه، وما يفعله رفاقكم في السلاح، جنودنا وضباطنا، هو أهم شيء تفعله البلاد الآن، وهو ضمان أمنها، وأمن شعبنا على المدى الطويل".القوات الروسية تواصل القضاء على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك- الدفاع الروسيةالقوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251101/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-والصناعة-الدفاعية-الأوكرانية-والمطارات-العسكرية--وزارة-الدفاع-1106625975.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099361974_20:0:911:668_1920x0_80_0_0_8268f64c09eb29faad3b9dd628fe9c8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام- عاجل

13:16 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 01.11.2025)
© Sputnikجنود أوكرانيون أسرى
جنود أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجنود الأوكرانيين المحاصرين في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأو بالاستسلام.
وقال فياتشيسلاف كريفينكو أحد الأسرى: "لا أرى جدوى من المقاومة أو القتال. أنصح الجميع بالاستسلام، وعندها ستبقون على قيد الحياة. وإلا، فستموتون. هذا كل شيء. الأمر بسيط للغاية. لم أعد أملك أي قوة، لا عقليًا ولا جسديًا. لم أعد أستطيع فعل أي شيء".

وأضاف: "فهمت بالفعل أنهم لن يستبدلونا. أراد آخرون أيضًا أن يتم استبدالهم. هناك ثلاثمائة جرحى لم يتم استبدالهم بعد الآن. كان من الواضح أنهم لن يقوموا بنقلهم واستبدالهم".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية اعترافات جنديين أوكرانيين، هما فياتشيسلاف كريفينكو وستانيسلاف تكاتشينكو، وصفا ظروف الحصار القاسية، وتجاهل القيادة الأوكرانية، وأسباب قرارهما بالاستسلام.
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
09:40 GMT
وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.

وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".

وتابع: "قواتنا تتقدم وتتحرك بنشاط في جميع قطاعات منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي، وأن ما تفعلونه، وما يفعله رفاقكم في السلاح، جنودنا وضباطنا، هو أهم شيء تفعله البلاد الآن، وهو ضمان أمنها، وأمن شعبنا على المدى الطويل".
القوات الروسية تواصل القضاء على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала