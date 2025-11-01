https://sarabic.ae/20251101/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-والصناعة-الدفاعية-الأوكرانية-والمطارات-العسكرية--وزارة-الدفاع-1106625975.html

إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوارميسك- الدفاع الروسية

إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوارميسك- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه تم احباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوارميسك، ومقتل جميع الطاقم. 01.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-01T09:40+0000

2025-11-01T09:40+0000

2025-11-01T09:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/15/1088156733_0:40:1126:673_1920x0_80_0_0_d61a5e080f9931af6fceb666e92b8f46.jpg

وقالت الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة إنزال مجموعة عمليات خاصة تابعة للاستخبارات الأوكرانية، بطائرة هليكوبتر في منطقة تبعد حوالي كيلومتر واحد شمال غرب ضواحي بلدة كرأسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقُتل جميع الأفراد الأحد عشر الذين هبطوا من المروحية".وأشارت الدفاع الروسية إلى انه تم إحباط 7 هجمات للعدو كانت تهدف إلى كسر الحصار المفروض على بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 225 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع إمدادات".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق" تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوريجيه، دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 290عسكريا،ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 170عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطتين للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ستة مستودعات للمواد".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أعترضت وأسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و205 مسيرة أوكرانية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا