إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوارميسك- الدفاع الروسية
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوارميسك- الدفاع الروسية
وقالت الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة إنزال مجموعة عمليات خاصة تابعة للاستخبارات الأوكرانية، بطائرة هليكوبتر في منطقة تبعد حوالي كيلومتر واحد شمال غرب ضواحي بلدة كرأسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقُتل جميع الأفراد الأحد عشر الذين هبطوا من المروحية".وأشارت الدفاع الروسية إلى انه تم إحباط 7 هجمات للعدو كانت تهدف إلى كسر الحصار المفروض على بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 225 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع إمدادات".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق" تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوريجيه، دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 290عسكريا،ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 170عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطتين للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ستة مستودعات للمواد".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أعترضت وأسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و205 مسيرة أوكرانية".
09:40 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 09:57 GMT 01.11.2025)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه تم احباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوارميسك، ومقتل جميع الطاقم.
وقالت الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة إنزال مجموعة عمليات خاصة تابعة للاستخبارات الأوكرانية، بطائرة هليكوبتر في منطقة تبعد حوالي كيلومتر واحد شمال غرب ضواحي بلدة كرأسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقُتل جميع الأفراد الأحد عشر الذين هبطوا من المروحية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى انه تم إحباط 7 هجمات للعدو كانت تهدف إلى كسر الحصار المفروض على بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 225 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع إمدادات".
وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق" تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوريجيه، دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 290عسكريا،ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 170عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطتين للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ستة مستودعات للمواد".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أعترضت وأسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و205 مسيرة أوكرانية".
