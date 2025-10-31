https://sarabic.ae/20251031/الجيش-الروسي-يحبط-9-محاولات-لكسر-الحصار-عن-قوات-كييف-في-خاركوف-وأوسكول-1106590381.html

الجيش الروسي يحبط 9 محاولات لكسر الحصار عن قوات كييف في خاركوف و"أوسكول"

الجيش الروسي يحبط 9 محاولات لكسر الحصار عن قوات كييف في خاركوف و"أوسكول"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن إحباط 9 محاولات أوكرانية، لفك الحصار عن قوات كييف في مقاطعة خاركوف، ونهر أوسكول، إضافة لقرب تطهير بعض مناطق خاركوف...

وقالت الوزارة في بيان: "في خاركوف، هُزمت وحدات من لوائين آليين، ولواء مشاة آلي، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "بالقرب من كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، واصلت مجموعات هجومية تابعة لجيشي الدبابات السادس والأول تدمير القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة".وأردف البيان: "كما أحبطت محاولة أخرى لجنود اللواء الميكانيكي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لكسر الحصار عبر نهر أوسكول باستخدام أربعة زوارق".وفي الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، قرب كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، خسر العدو أكثر من 205 أفراد و27 قطعة من المعدات العسكرية، واستسلم ثلاثة جنود أوكرانيين.وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في كوبيانسك- وزارة الدفاع

