أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحبط 9 محاولات لكسر الحصار عن قوات كييف في خاركوف و"أوسكول"
الجيش الروسي يحبط 9 محاولات لكسر الحصار عن قوات كييف في خاركوف و"أوسكول"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن إحباط 9 محاولات أوكرانية، لفك الحصار عن قوات كييف في مقاطعة خاركوف، ونهر أوسكول، إضافة لقرب تطهير بعض مناطق خاركوف... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T11:00+0000
2025-10-31T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقالت الوزارة في بيان: "في خاركوف، هُزمت وحدات من لوائين آليين، ولواء مشاة آلي، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "بالقرب من كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، واصلت مجموعات هجومية تابعة لجيشي الدبابات السادس والأول تدمير القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة".وأردف البيان: "كما أحبطت محاولة أخرى لجنود اللواء الميكانيكي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لكسر الحصار عبر نهر أوسكول باستخدام أربعة زوارق".وفي الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، قرب كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، خسر العدو أكثر من 205 أفراد و27 قطعة من المعدات العسكرية، واستسلم ثلاثة جنود أوكرانيين.وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في كوبيانسك- وزارة الدفاع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094242348_213:0:1653:1080_1920x0_80_0_0_08632b61bd46eec089d270fb1548e877.jpg
الجيش الروسي يحبط 9 محاولات لكسر الحصار عن قوات كييف في خاركوف و"أوسكول"

11:00 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 11:01 GMT 31.10.2025)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationلحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن إحباط 9 محاولات أوكرانية، لفك الحصار عن قوات كييف في مقاطعة خاركوف، ونهر أوسكول، إضافة لقرب تطهير بعض مناطق خاركوف من فلول قوات كييف.
وقالت الوزارة في بيان: "في خاركوف، هُزمت وحدات من لوائين آليين، ولواء مشاة آلي، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "بالقرب من كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، واصلت مجموعات هجومية تابعة لجيشي الدبابات السادس والأول تدمير القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة".

وأوضح البيان: توشك عملية تطهير مجموعات العدو المتفرقة قرب بتروفبافليفكا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف على الانتهاء.

وأردف البيان: "كما أحبطت محاولة أخرى لجنود اللواء الميكانيكي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لكسر الحصار عبر نهر أوسكول باستخدام أربعة زوارق".
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تتلقى أمرا من بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك
أمس, 13:30 GMT
وخلال الأسبوع الماضي، أُحبطت ست محاولات للعدو لإخراج وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة من قرى نيتشفولودوفكا وبتروفكا وموسكوفكا في مقاطعة خاركوف، كما تم إحباط ثلاث محاولات أوكرانية لاستعادة السيطرة على معبر نهر أوسكول وكسر الحصار.
وفي الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، قرب كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، خسر العدو أكثر من 205 أفراد و27 قطعة من المعدات العسكرية، واستسلم ثلاثة جنود أوكرانيين.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.
نظام الصواريخ المضادة للطائرات تور للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: التقدم في كراسنوأرميسك وكوبيانسك يدمر رواية "انتصارات" زيلينسكي
29 أكتوبر, 13:02 GMT
وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في كوبيانسك- وزارة الدفاع
