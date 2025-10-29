عربي
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251029/خبير-التقدم-في-كراسنوأرميسك-وكوبيانسك-يدمر-رواية-انتصارات-زيلينسكي-1106521611.html
خبير: التقدم في كراسنوأرميسك وكوبيانسك يدمر رواية "انتصارات" زيلينسكي
خبير: التقدم في كراسنوأرميسك وكوبيانسك يدمر رواية "انتصارات" زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفاد ألكسندر ميخائيلوف، رئيس مكتب التحليل العسكري والسياسي الروسي، أن التطورات في بوكروفسك (كراسنوأرميسك) وكوبيانسك تمثل ضربة قوية لـفلاديمير زيلينسكي وتدمر... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
خبير: التقدم في كراسنوأرميسك وكوبيانسك يدمر رواية "انتصارات" زيلينسكي

13:02 GMT 29.10.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورنظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور" للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
نظام الصواريخ المضادة للطائرات تور للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أفاد ألكسندر ميخائيلوف، رئيس مكتب التحليل العسكري والسياسي الروسي، أن التطورات في بوكروفسك (كراسنوأرميسك) وكوبيانسك تمثل ضربة قوية لـفلاديمير زيلينسكي وتدمر رواية الانتصارات العسكرية الأوكرانية، مشيرا إلى فشل الجيش الأوكراني في تحقيق مكاسب ميدانية مهمة خلال عام 2025، بينما تتقدم القوات الروسية في مناطق رئيسية.
وقال ميخائيلوف لوكالة "سبوتنيك": "عام 2025 لم يشهد أي استعادة أوكرانية لأي منطقة رئيسية، أو احتفاظها بأي مواقع استراتيجية، أو إلحاقها أي خسائر إقليمية ذات معنى بروسيا".

وأشار إلى أن هذه الخسائر تشمل عدم السيطرة على أي منشآت أو أراضٍ عسكرية روسية، على عكس ما حدث في عام 2024، عندما تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة لفترة وجيزة على جزء من مقاطعة كورسك الروسية.

وتابع: "لقد ثبت زيف الإصرار المستمر، الذي تبثه وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية الخاضعة لسيطرة نظام كييف، على أن روسيا تعاني خسائر فادحة، ولا تحرز أي تقدم، وتزعم أنها عاجزة عن السيطرة على أي منطقة. إلا أن ما نشرته وزارة الدفاع الروسية، والمراكز الإعلامية التابعة لمجموعات القوات الروسية، والخدمات الإعلامية لأجهزة الأمن العاملة في المنطقة العسكرية الشمالية قد ثبتت صحته".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة مستشفى ماندريكا العسكري. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسك
11:42 GMT
وأشار إلى أن التطورات العسكرية في بوكروفسك (كراسنوأرميسك) وكوبيانسك تمثل تحديا كبيرا لنظام كييف، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني يواجه صعوبة في الصمود في هذه المناطق.

وأكد أن وضع "الكماشة" على مدينة بوكروفسك (كراسنوأرميسك)، التي كانت تعرف سابقا باسم كراسنوأرميسك، يمثل مهمة عسكرية جدية وصعبة للغاية، وأن الاستيلاء على بوكروفسك سيفتح الطريق أمام الجيش الروسي للمرحلة الأخيرة من تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي الاستيلاء على سلافيانسك وكراماتورسك.

وأوضح أن الاستيلاء على المدينتين الأخيرتين سيكمل التحرير الكامل لجمهورية دونيتسك الشعبية، وهو ما يمثل ضربة سياسية قوية لصورة نظام كييف.
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تواصل القضاء على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
أمس, 09:44 GMT
وأشار ميخائيلوف إلى وجود وضع مماثل في اتجاه كوبيانسك، وهي أيضا منطقة حضرية كثيفة يمكن استخدامها لخطوط دفاع مؤقتة، مؤكدا أن الاستيلاء على هذه المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية سيكون له تأثير كبير على الوضع العسكري والسياسي

وأضاف: "بالنظر إلى الأوضاع التي شهدتها باخموت (أرتيوموفسك)، قرب أفدييفكا، وغيرها من مناطق القتال الرئيسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعتقد أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، أو زيلينسكي نفسه، من غير المرجح أن تصدر مثل هذا الأمر علنا أو تسجله رسميا. أعتقد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم للاحتفاظ بهذه المواقع لأطول فترة ممكنة.

وتابع: "المعلومات التي تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعيد نشر قوات خاصة من مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، وهي أكثر وحداتها جاهزية للقتال، لحشرها في هذه المفرمة والاحتفاظ بمواقع سيضطرون إلى التخلي عنها على أي حال، هي معلومات بالغة الدلالة، وهذا مؤشر على أنهم يسدُّون هذه الثغرات بالفعل بنخبة قواتهم، لأنهم لا يملكون من يرسلونه إلى هناك، فهم لا يملكون الموارد اللازمة للدفاع عن قطاع بوكروفسك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.
بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسك
القوات الروسية تواصل القضاء على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
