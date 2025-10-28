https://sarabic.ae/20251028/القوات-الروسية-تواصل-تدمير-التشكيلات-الأوكرانية-المسلحة-المحاصرة-في-كراسنوارميسك--الدفاع-الروسية-1106473385.html

القوات الروسية تواصل القضاء على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يواصل القضاء على تجمعات قوات نظام كييف المحاصرة في كراسنوأرميسك. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في كراسنوأرميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات من الجيش الروسي تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق جنوب السكك الحديدية. وتم تطهير حي تروياندا بالكامل من المسلحين الأوكرانيين".وأشار البيان إلى أنه "تم إحباط محاولة من قبل العدو لشن هجوم مضاد في بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، لفك حصار مجموعة القوات المسلحة الاوكرانية المحاصرة. تم إحباط 3 محاولات من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لفك الحصار في الاتجاه الشمالي".وأردف: "في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، واصلت وحدات من الجيش الروسي تطويق مجموعة القوات الأوكرانية، في بلدة بتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، وتم تطهير 40 مبنى من المسلحين الأوكرانيين. تم تحييد مجموعة من جنود اللواء الأول من الحرس الأوكراني، الذين كانوا يحاولون العبور على متن 6 قوارب إلى الضفة اليمنى لنهر أوسكول. تم منع محاولتين لفك حصار مجموعة العدو المحاصرة في بلدة نشفولودوفكا بمقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الاوكرانية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبات قتالية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 205 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير 4 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات و6 مستودعات للذخيرة والعتاد".وأوضح البيان أن "وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت تقدمها وحسّنت الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 210 جنود، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع للوقود".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمنشآت الطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وعربات السكك الحديدية المشاركة في نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مناطق القتال في دونباس. بالإضافة إلى ذلك، تضرر مطار عسكري ومواقع إطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 158 منطقة".ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 124 مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

روسيا