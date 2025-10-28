عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
القوات الروسية تواصل القضاء على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
القوات الروسية تواصل القضاء على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في كراسنوأرميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات من الجيش الروسي تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق جنوب السكك الحديدية. وتم تطهير حي تروياندا بالكامل من المسلحين الأوكرانيين".وأشار البيان إلى أنه "تم إحباط محاولة من قبل العدو لشن هجوم مضاد في بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، لفك حصار مجموعة القوات المسلحة الاوكرانية المحاصرة. تم إحباط 3 محاولات من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لفك الحصار في الاتجاه الشمالي".وأردف: "في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، واصلت وحدات من الجيش الروسي تطويق مجموعة القوات الأوكرانية، في بلدة بتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، وتم تطهير 40 مبنى من المسلحين الأوكرانيين. تم تحييد مجموعة من جنود اللواء الأول من الحرس الأوكراني، الذين كانوا يحاولون العبور على متن 6 قوارب إلى الضفة اليمنى لنهر أوسكول. تم منع محاولتين لفك حصار مجموعة العدو المحاصرة في بلدة نشفولودوفكا بمقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الاوكرانية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبات قتالية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 205 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير 4 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات و6 مستودعات للذخيرة والعتاد".وأوضح البيان أن "وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت تقدمها وحسّنت الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 210 جنود، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع للوقود".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمنشآت الطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وعربات السكك الحديدية المشاركة في نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مناطق القتال في دونباس. بالإضافة إلى ذلك، تضرر مطار عسكري ومواقع إطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 158 منطقة".ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 124 مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا
روسيا

القوات الروسية تواصل القضاء على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يواصل القضاء على تجمعات قوات نظام كييف المحاصرة في كراسنوأرميسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في كراسنوأرميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات من الجيش الروسي تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق جنوب السكك الحديدية. وتم تطهير حي تروياندا بالكامل من المسلحين الأوكرانيين".
وأشار البيان إلى أنه "تم إحباط محاولة من قبل العدو لشن هجوم مضاد في بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، لفك حصار مجموعة القوات المسلحة الاوكرانية المحاصرة. تم إحباط 3 محاولات من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لفك الحصار في الاتجاه الشمالي".

وأضاف البيان: "️أحبطت القوات الروسية محاولتين لتحرير مجموعة من القوات الأوكرانية المحاصرة في بلدة نيتشفولودوفكا بمقاطعة خاركوف".

وأردف: "في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، واصلت وحدات من الجيش الروسي تطويق مجموعة القوات الأوكرانية، في بلدة بتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، وتم تطهير 40 مبنى من المسلحين الأوكرانيين. تم تحييد مجموعة من جنود اللواء الأول من الحرس الأوكراني، الذين كانوا يحاولون العبور على متن 6 قوارب إلى الضفة اليمنى لنهر أوسكول. تم منع محاولتين لفك حصار مجموعة العدو المحاصرة في بلدة نشفولودوفكا بمقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الاوكرانية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبات قتالية".

وأكدت الدفاع الروسية أن "الجيش يستمر في القضاء على تجمعات العدو المحاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 205 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير 4 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات و6 مستودعات للذخيرة والعتاد".
وأوضح البيان أن "وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت تقدمها وحسّنت الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 210 جنود، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع للوقود".

وبحسب البيان، "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستُهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير 8 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة".

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمنشآت الطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وعربات السكك الحديدية المشاركة في نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مناطق القتال في دونباس. بالإضافة إلى ذلك، تضرر مطار عسكري ومواقع إطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 158 منطقة".
ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 124 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
