الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في منطقة العملية العسكرية-الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في منطقة العملية العسكرية-الدفاع الروسية
27.10.2025
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" إلى عمق دفاعات العدو وحررت بلدتي نوفوروكولاييفكا وبريفولنويه مقاطعة زابوروجيه، وكذلك بلدة إيغوروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 185عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية".وبحسب البيان: "حسنت وحدات من مجموعة "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 240 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية و7 مستودعات ذخيرة".ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت قنبلتين جويتين، و7 صواريخ متعددة من طراز "هيمارس"، و350 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
09:20 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 09:45 GMT 27.10.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها حررت، اليوم الاثنين، بلدتي نوفوروكولايفكا وبريفولنويه في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة إيغوروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" إلى عمق دفاعات العدو وحررت بلدتي نوفوروكولاييفكا وبريفولنويه مقاطعة زابوروجيه، وكذلك بلدة إيغوروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأضافت الدفاع في البيان: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارا بمنشآت الطاقة وعربات السكك الحديدية المشاركة في نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مناطق القتال في دونباس. الإضافة إلى ذلك، تضرر مطار عسكري ومواقع إطلاق طائرات دون طيار بعيدة المدى ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 150 منطقة".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 185عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية".
وتابع البيان: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 455 جنديا، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان: "حسنت وحدات من مجموعة "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 240 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية و7 مستودعات ذخيرة".
وأشار البيان إلى أن "وحدات مجموعة "الجنوب" واصلت تقدمها وحسنت الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 140جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير ومحطتي حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة وعتاد".
ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت قنبلتين جويتين، و7 صواريخ متعددة من طراز "هيمارس"، و350 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.