الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في منطقة العملية العسكرية-الدفاع الروسية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في منطقة العملية العسكرية-الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في منطقة العملية العسكرية-الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها حررت، اليوم الاثنين، بلدتي نوفوروكولايفكا وبريفولنويه في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة إيغوروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" إلى عمق دفاعات العدو وحررت بلدتي نوفوروكولاييفكا وبريفولنويه مقاطعة زابوروجيه، وكذلك بلدة إيغوروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 185عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية".وبحسب البيان: "حسنت وحدات من مجموعة "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 240 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية و7 مستودعات ذخيرة".ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت قنبلتين جويتين، و7 صواريخ متعددة من طراز "هيمارس"، و350 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا
09:20 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 09:45 GMT 27.10.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها حررت، اليوم الاثنين، بلدتي نوفوروكولايفكا وبريفولنويه في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة إيغوروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" إلى عمق دفاعات العدو وحررت بلدتي نوفوروكولاييفكا وبريفولنويه مقاطعة زابوروجيه، وكذلك بلدة إيغوروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأضافت الدفاع في البيان: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارا بمنشآت الطاقة وعربات السكك الحديدية المشاركة في نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مناطق القتال في دونباس. الإضافة إلى ذلك، تضرر مطار عسكري ومواقع إطلاق طائرات دون طيار بعيدة المدى ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 150 منطقة".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 185عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية".

وتابع البيان: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 455 جنديا، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" بمحرك نووي لا مثيل له في العالم
أمس, 06:37 GMT
وبحسب البيان: "حسنت وحدات من مجموعة "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 240 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية و7 مستودعات ذخيرة".

وأشار البيان إلى أن "وحدات مجموعة "الجنوب" واصلت تقدمها وحسنت الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 140جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير ومحطتي حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة وعتاد".

ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت قنبلتين جويتين، و7 صواريخ متعددة من طراز "هيمارس"، و350 مسيرة أوكرانية".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة وقطارا يستخدم لنقل العتاد العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
أمس, 09:36 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
