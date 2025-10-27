https://sarabic.ae/20251027/الجيش-الروسي-يحرر-3-بلدات-جديدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الدفاع-الوسية-1106432443.html

الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في منطقة العملية العسكرية-الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها حررت، اليوم الاثنين، بلدتي نوفوروكولايفكا وبريفولنويه في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة إيغوروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 27.10.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" إلى عمق دفاعات العدو وحررت بلدتي نوفوروكولاييفكا وبريفولنويه مقاطعة زابوروجيه، وكذلك بلدة إيغوروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 185عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية".وبحسب البيان: "حسنت وحدات من مجموعة "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 240 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية و7 مستودعات ذخيرة".ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت قنبلتين جويتين، و7 صواريخ متعددة من طراز "هيمارس"، و350 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

