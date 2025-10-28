https://sarabic.ae/20251028/القوات-الروسية-توجه-ضربة-ضخمة-لمواقع-إطلاق-المسيرات-في-مقاطعة-زابوروجيه-1106465555.html
القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمواقع إطلاق المسيرات في مقاطعة زابوروجيه
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية، شنت هجوما واسع النطاق على موقع إطلاق طائرات هجومية ثقيلة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بيلينكوي على الضفة اليمنى لمقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ ضربة مكثفة على موقع إطلاق طائرات دون طيار قتالية بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بيلينكوي، في الجزء الذي يسيطر عليه العدو من مقاطعة زابوروجيه. ومن هناك، يتم إطلاقها لشن هجمات على أراضي الكيانات المكونة حديثًا لروسيا الاتحادية، وشبه جزيرة القرم، ومقاطعة روستوف، وإقليم كراسنودار، ومناطق أخرى من روسيا".
وذكر أن الضربات استهدفت مواقع لعناصر القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين لطائرات دون طيار هجومية، ومستودعات ذخيرة.
وأضاف روغوف: "تكبد العدو خسائر بشرية فادحة، وتم القضاء على مشغلي طائرات مسيرة ذوي خبرة. كما تم تدمير أكثر من عشرين طائرة مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.