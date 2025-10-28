عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251028/القوات-الروسية-توجه-ضربة-ضخمة-لمواقع-إطلاق-المسيرات-في-مقاطعة-زابوروجيه-1106465555.html
القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمواقع إطلاق المسيرات في مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمواقع إطلاق المسيرات في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية، شنت هجوما واسع النطاق على موقع إطلاق... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T07:23+0000
2025-10-28T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103478/13/1034781323_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_582bb88827494c71d3ad0b14e670a60a.jpg
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ ضربة مكثفة على موقع إطلاق طائرات دون طيار قتالية بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بيلينكوي، في الجزء الذي يسيطر عليه العدو من مقاطعة زابوروجيه. ومن هناك، يتم إطلاقها لشن هجمات على أراضي الكيانات المكونة حديثًا لروسيا الاتحادية، وشبه جزيرة القرم، ومقاطعة روستوف، وإقليم كراسنودار، ومناطق أخرى من روسيا".وأضاف روغوف: "تكبد العدو خسائر بشرية فادحة، وتم القضاء على مشغلي طائرات مسيرة ذوي خبرة. كما تم تدمير أكثر من عشرين طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251026/القوات-الروسية-تستهدف-قطات-طاقة-و-قطار-يستخدم-لنقل-العتاد-العسكري-الأوكراني---الدفاع-الروسية--1106405327.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103478/13/1034781323_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_27952b157ed829d4ed03a34ac8c6166b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمواقع إطلاق المسيرات في مقاطعة زابوروجيه

07:23 GMT 28.10.2025
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "آرميا - 2018 " (الجيش - 2018) في روستوف - مروحيات "مي - 28 إن"
منتدى آرميا - 2018 (الجيش - 2018) في روستوف - مروحيات مي - 28 إن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية، شنت هجوما واسع النطاق على موقع إطلاق طائرات هجومية ثقيلة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بيلينكوي على الضفة اليمنى لمقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ ضربة مكثفة على موقع إطلاق طائرات دون طيار قتالية بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بيلينكوي، في الجزء الذي يسيطر عليه العدو من مقاطعة زابوروجيه. ومن هناك، يتم إطلاقها لشن هجمات على أراضي الكيانات المكونة حديثًا لروسيا الاتحادية، وشبه جزيرة القرم، ومقاطعة روستوف، وإقليم كراسنودار، ومناطق أخرى من روسيا".

وذكر أن الضربات استهدفت مواقع لعناصر القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين لطائرات دون طيار هجومية، ومستودعات ذخيرة.

وأضاف روغوف: "تكبد العدو خسائر بشرية فادحة، وتم القضاء على مشغلي طائرات مسيرة ذوي خبرة. كما تم تدمير أكثر من عشرين طائرة مسيرة".
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة وقطارا يستخدم لنقل العتاد العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
26 أكتوبر, 09:36 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
