الدفاع الروسية تتلقى أمرا من بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251030/الدفاع-الروسية-تتلقى-أمرا-من-بوتين-بضمان-مرور-الصحفيين-الأجانب-إلى-كراسنوأرميسك-ودميتروف-وكوبيانسك-1106557176.html
الدفاع الروسية تتلقى أمرا من بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك
الدفاع الروسية تتلقى أمرا من بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك
سبوتنيك عربي
تلقت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أمرا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى مناطق كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك. 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T13:30+0000
2025-10-30T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069901616_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_a1457ed5419e8401db5e6060a9cc85cf.jpg
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "سيتمكن الصحفيون الأوكرانيون من زيارة هذه المناطق بناءً على طلب قيادة القوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الروسية مستعدة لتوفير ممرات دخول وخروج آمنة للمجموعات الإعلامية الأجنبية، بما فيها الأوكرانية، مع ضمانات أمنية للصحفيين والعسكريين الروس".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تعارض دخول وسائل الإعلام، بما في ذلك الأوكرانية والأجنبية، إلى المناطق التي تطوقها القوات المسلحة الروسية، موضحا بأنه يتعين على القيادة السياسية الأوكرانية اتخاذ قرار بشأن مصير مواطنيها المحاصرين.
https://sarabic.ae/20251030/الكرملين-بيانات-ترامب-غير-صحيحة-إذا-كان-يقصد-بالتجارب-النووية-صاروخ-بوريفيستنيك--عاجل--1106552838.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069901616_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_0724f6aa2fd296fe8974c327a26e74a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاع الروسية تتلقى أمرا من بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك

13:30 GMT 30.10.2025 (تم التحديث: 13:56 GMT 30.10.2025)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تلقت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أمرا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى مناطق كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "سيتمكن الصحفيون الأوكرانيون من زيارة هذه المناطق بناءً على طلب قيادة القوات المسلحة الأوكرانية".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن "القيادة الروسية مستعدة لوقف الأعمال العدائية في هذه المناطق لمدة 5-6 ساعات إذا لزم الأمر".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الروسية مستعدة لتوفير ممرات دخول وخروج آمنة للمجموعات الإعلامية الأجنبية، بما فيها الأوكرانية، مع ضمانات أمنية للصحفيين والعسكريين الروس".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
الكرملين: بيانات ترامب غير صحيحة إذا كان يقصد بالتجارب النووية صاروخ "بوريفيستنيك"
10:15 GMT
وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".
وتابع: "قواتنا تتقدم وتتحرك بنشاط في جميع قطاعات منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي، وأن ما تفعلونه، وما يفعله رفاقكم في السلاح، جنودنا وضباطنا، هو أهم شيء تفعله البلاد الآن، وهو ضمان أمنها، وأمن شعبنا على المدى الطويل".
وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تعارض دخول وسائل الإعلام، بما في ذلك الأوكرانية والأجنبية، إلى المناطق التي تطوقها القوات المسلحة الروسية، موضحا بأنه يتعين على القيادة السياسية الأوكرانية اتخاذ قرار بشأن مصير مواطنيها المحاصرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала