https://sarabic.ae/20251030/الدفاع-الروسية-تتلقى-أمرا-من-بوتين-بضمان-مرور-الصحفيين-الأجانب-إلى-كراسنوأرميسك-ودميتروف-وكوبيانسك-1106557176.html
الدفاع الروسية تتلقى أمرا من بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك
الدفاع الروسية تتلقى أمرا من بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك
سبوتنيك عربي
تلقت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أمرا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى مناطق كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك. 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T13:30+0000
2025-10-30T13:30+0000
2025-10-30T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069901616_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_a1457ed5419e8401db5e6060a9cc85cf.jpg
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "سيتمكن الصحفيون الأوكرانيون من زيارة هذه المناطق بناءً على طلب قيادة القوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الروسية مستعدة لتوفير ممرات دخول وخروج آمنة للمجموعات الإعلامية الأجنبية، بما فيها الأوكرانية، مع ضمانات أمنية للصحفيين والعسكريين الروس".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تعارض دخول وسائل الإعلام، بما في ذلك الأوكرانية والأجنبية، إلى المناطق التي تطوقها القوات المسلحة الروسية، موضحا بأنه يتعين على القيادة السياسية الأوكرانية اتخاذ قرار بشأن مصير مواطنيها المحاصرين.
https://sarabic.ae/20251030/الكرملين-بيانات-ترامب-غير-صحيحة-إذا-كان-يقصد-بالتجارب-النووية-صاروخ-بوريفيستنيك--عاجل--1106552838.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069901616_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_0724f6aa2fd296fe8974c327a26e74a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الدفاع الروسية تتلقى أمرا من بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك
13:30 GMT 30.10.2025 (تم التحديث: 13:56 GMT 30.10.2025)
تلقت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أمرا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى مناطق كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "سيتمكن الصحفيون الأوكرانيون من زيارة هذه المناطق بناءً على طلب قيادة القوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن "القيادة الروسية مستعدة لوقف الأعمال العدائية في هذه المناطق لمدة 5-6 ساعات إذا لزم الأمر".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الروسية مستعدة لتوفير ممرات دخول وخروج آمنة للمجموعات الإعلامية الأجنبية، بما فيها الأوكرانية، مع ضمانات أمنية للصحفيين والعسكريين الروس".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.
وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".
وتابع: "قواتنا تتقدم وتتحرك بنشاط في جميع قطاعات منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي، وأن ما تفعلونه، وما يفعله رفاقكم في السلاح، جنودنا وضباطنا، هو أهم شيء تفعله البلاد الآن، وهو ضمان أمنها، وأمن شعبنا على المدى الطويل".
وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تعارض دخول وسائل الإعلام، بما في ذلك الأوكرانية والأجنبية، إلى المناطق التي تطوقها القوات المسلحة الروسية، موضحا بأنه يتعين على القيادة السياسية الأوكرانية اتخاذ قرار بشأن مصير مواطنيها المحاصرين.