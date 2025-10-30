https://sarabic.ae/20251030/الدفاع-الروسية-تتلقى-أمرا-من-بوتين-بضمان-مرور-الصحفيين-الأجانب-إلى-كراسنوأرميسك-ودميتروف-وكوبيانسك-1106557176.html

الدفاع الروسية تتلقى أمرا من بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك

الدفاع الروسية تتلقى أمرا من بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك

تلقت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أمرا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى مناطق كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "سيتمكن الصحفيون الأوكرانيون من زيارة هذه المناطق بناءً على طلب قيادة القوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الروسية مستعدة لتوفير ممرات دخول وخروج آمنة للمجموعات الإعلامية الأجنبية، بما فيها الأوكرانية، مع ضمانات أمنية للصحفيين والعسكريين الروس".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تعارض دخول وسائل الإعلام، بما في ذلك الأوكرانية والأجنبية، إلى المناطق التي تطوقها القوات المسلحة الروسية، موضحا بأنه يتعين على القيادة السياسية الأوكرانية اتخاذ قرار بشأن مصير مواطنيها المحاصرين.

