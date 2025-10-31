الجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في كوبيانسك- وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في كوبيانسك- وزارة الدفاع

04:36 GMT 31.10.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة روسية من طراز "تي-72 بي3"، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن طواقم الطائرات دون طيار، التابعة لمجموعة قوات "الغرب"، دمّرت معقلاً للقوات المسلحة الأوكرانية في قطاع كوبيانسك.
وأفادت وزارة الدفاع بأن "أطقم طائرات "مولنيا" (برق) الهجومية المسيرة، التابعة لكتيبة المدفعية المنفصلة 375 التابعة لمجموعة قوات "الغرب"، قدمت دعماً نارياً لوحدات الهجوم، ما أدى إلى تدمير معقل للعدو وأفراده في قطاع كوبيانسك بمنطقة العملية العسكرية الخاصة".
وتجدر الإشارة إلى أنه بفضل تصميمها الخاص، تستطيع هذه الطائرات المسيرة حمل أسلحة أقوى من الطائرات المسيرة الرباعية المروحيات التقليدية، مما يزيد من فعاليتها القتالية بشكل كبير.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه
أمس, 09:20 GMT
وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
