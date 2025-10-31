https://sarabic.ae/20251031/الجيش-الروسي-يدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية-في-كوبيانسك--وزارة-الدفاع-1106579898.html
الجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في كوبيانسك- وزارة الدفاع
وأفادت وزارة الدفاع بأن "أطقم طائرات "مولنيا" (برق) الهجومية المسيرة، التابعة لكتيبة المدفعية المنفصلة 375 التابعة لمجموعة قوات "الغرب"، قدمت دعماً نارياً لوحدات الهجوم، ما أدى إلى تدمير معقل للعدو وأفراده في قطاع كوبيانسك بمنطقة العملية العسكرية الخاصة". وتجدر الإشارة إلى أنه بفضل تصميمها الخاص، تستطيع هذه الطائرات المسيرة حمل أسلحة أقوى من الطائرات المسيرة الرباعية المروحيات التقليدية، مما يزيد من فعاليتها القتالية بشكل كبير.وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
