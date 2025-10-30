https://sarabic.ae/20251030/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-مقاطعتي-خاركوف-وزابوروجيه---عاجل-1106548584.html

القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه

القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير القوات التابعة لها، بلدتي سادوفويه وكراسنوغورسكويه، في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه على التوالي. 30.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-30T09:20+0000

2025-10-30T09:20+0000

2025-10-30T10:08+0000

وأوضحت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بلدة سادوفويه في مقاطعة خاركوف بعد عمليات مكثفة".وأضاف البيان: "في بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وعلى الضفة اليسرى لنهر أوسكول، تواصل مجموعات الهجوم الروسية، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة".كما دُمرت مجموعة هجومية تابعة للواء الآلي 144 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بنيران قواتها، أثناء محاولتها استعادة السيطرة على معبر نهر أوسكول قرب بلدة سادوفوي في مقاطعة خاركوف. وخلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، وبالقرب من بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا وست قطع من المعدات العسكرية، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة، وشاحنتين صغيرتين.وأضاف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، توغلها في أعماق دفاعات العدو وحررت قرية كراسنوغورسكويه، في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، ودبابتين، وناقلة جند مدرعة، و13 مركبة، و3 قطع مدفعية. كما دُمرت محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الشمال".وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و22 مركبة، ونظام قاذفة صواريخ غراد متعددة، و4 قطع مدفعية ميدانية. كما دُمّر رادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو 36 أمريكي الصنع، ومحطتان للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودعان للإمدادات".وأضاف البيان: "في بلدة كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الثاني تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، المحاصرة قرب محطة السكة الحديد".وواصلت وحدات اللواء الخامس المؤلل، التابع للفوج الحادي والخمسين تشديد الحصار على مجموعة العدو من الشرق، موسعة نطاق سيطرتها في الأجزاء الشمالية والجنوبية الشرقية من بلدة دميتروف، جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز" 510 جنود، وناقلة جند مدرعة من طراز "بوسيفالوس"، وسيارتان مدرعتان، و3 شاحنات صغيرة، ومدفع مدفعية ميدانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر" إلى 80 جنديًا، ومدفعين، و13 سيارة، و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة.هاجم الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع تجميع وتخزين طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى، ومرافق البنية التحتية للسكك الحديدية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الصواريخ والمدفعية، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة.وختم البيان: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي ثماني قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و192 طائرة مسيرة".3 طرازات من قنبلة "كاب" الروسية الخارقة... صور"كيه إتش-38".. صاروخ "جو - أرض" روسي بقدرات خارقة

