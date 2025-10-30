عربي
الكرملين: بيانات ترامب غير صحيحة إذا كان يقصد بالتجارب النووية صاروخ "بوريفيستنيك"- عاجل
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير القوات التابعة لها، بلدتي سادوفويه وكراسنوغورسكويه، في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه على التوالي. 30.10.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وأوضحت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بلدة سادوفويه في مقاطعة خاركوف بعد عمليات مكثفة".وأضاف البيان: "في بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وعلى الضفة اليسرى لنهر أوسكول، تواصل مجموعات الهجوم الروسية، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة".كما دُمرت مجموعة هجومية تابعة للواء الآلي 144 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بنيران قواتها، أثناء محاولتها استعادة السيطرة على معبر نهر أوسكول قرب بلدة سادوفوي في مقاطعة خاركوف. وخلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، وبالقرب من بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا وست قطع من المعدات العسكرية، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة، وشاحنتين صغيرتين.وأضاف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، توغلها في أعماق دفاعات العدو وحررت قرية كراسنوغورسكويه، في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، ودبابتين، وناقلة جند مدرعة، و13 مركبة، و3 قطع مدفعية. كما دُمرت محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الشمال".وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و22 مركبة، ونظام قاذفة صواريخ غراد متعددة، و4 قطع مدفعية ميدانية. كما دُمّر رادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو 36 أمريكي الصنع، ومحطتان للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودعان للإمدادات".وأضاف البيان: "في بلدة كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الثاني تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، المحاصرة قرب محطة السكة الحديد".وواصلت وحدات اللواء الخامس المؤلل، التابع للفوج الحادي والخمسين تشديد الحصار على مجموعة العدو من الشرق، موسعة نطاق سيطرتها في الأجزاء الشمالية والجنوبية الشرقية من بلدة دميتروف، جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز" 510 جنود، وناقلة جند مدرعة من طراز "بوسيفالوس"، وسيارتان مدرعتان، و3 شاحنات صغيرة، ومدفع مدفعية ميدانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر" إلى 80 جنديًا، ومدفعين، و13 سيارة، و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة.هاجم الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع تجميع وتخزين طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى، ومرافق البنية التحتية للسكك الحديدية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الصواريخ والمدفعية، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة.وختم البيان: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي ثماني قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و192 طائرة مسيرة".3 طرازات من قنبلة "كاب" الروسية الخارقة... صور"كيه إتش-38".. صاروخ "جو - أرض" روسي بقدرات خارقة
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه

09:20 GMT 30.10.2025 (تم التحديث: 10:08 GMT 30.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير القوات التابعة لها، بلدتي سادوفويه وكراسنوغورسكويه، في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه على التوالي.
وأوضحت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بلدة سادوفويه في مقاطعة خاركوف بعد عمليات مكثفة".
وأضاف البيان: "في بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وعلى الضفة اليسرى لنهر أوسكول، تواصل مجموعات الهجوم الروسية، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة".
حيث أُحبطت محاولتين للواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لشن هجمات مضادة من بلدة بتروفكا في مقاطعة خاركوف، لتخفيف حصار وحدات العدو المحاصرة.
كما دُمرت مجموعة هجومية تابعة للواء الآلي 144 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بنيران قواتها، أثناء محاولتها استعادة السيطرة على معبر نهر أوسكول قرب بلدة سادوفوي في مقاطعة خاركوف.
وتواصل وحدات جيش الدبابات الأول تطهير بلدتي بتروفكا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف من مجموعات العدو المتفرقة، وبالقرب من المشارف الجنوبية الشرقية لقرية بتروفبافليفكا في مقاطعة خاركوف، عندما حاول 12 جنديًا من اللواء 14 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية الاستسلام، قتل العدو تسعة من جنوده باستخدام طائرات مسيرة، وتم اصطحاب ثلاثة مسلحين إلى بر الأمان.
وخلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، وبالقرب من بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا وست قطع من المعدات العسكرية، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة، وشاحنتين صغيرتين.

في المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" 230 جنديًا، و3 مركبات مدرعة، و23 سيارة، ومدفعي ميدان، كما دمّر رادار مضاد للبطاريات من طراز "تي بي كيو 50" أمريكي الصنع، و5 محطات حرب إلكترونية، و4 مستودعات ذخيرة.

وأضاف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، توغلها في أعماق دفاعات العدو وحررت قرية كراسنوغورسكويه، في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 265 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و19 مركبة، ومدفع هاوتزر إم 777، عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "دي - 30 عيار 122 ملم.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، ودبابتين، وناقلة جند مدرعة، و13 مركبة، و3 قطع مدفعية. كما دُمرت محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الشمال".
وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و22 مركبة، ونظام قاذفة صواريخ غراد متعددة، و4 قطع مدفعية ميدانية. كما دُمّر رادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو 36 أمريكي الصنع، ومحطتان للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودعان للإمدادات".
وأضاف البيان: "في بلدة كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الثاني تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، المحاصرة قرب محطة السكة الحديد".
كما تستمر عمليات تطهير قرية غناتيفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، من المسلحين الأوكرانيين، حيث تم إحباط تسع محاولات للعدو لمهاجمة مواقع قواتنا وكسر الحصار في الاتجاهين الشمالي والشمالي الغربي، ومحاولة أخرى لإخراج مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة من قرية غريشينو، جمهورية دونيتسك الشعبية.
وواصلت وحدات اللواء الخامس المؤلل، التابع للفوج الحادي والخمسين تشديد الحصار على مجموعة العدو من الشرق، موسعة نطاق سيطرتها في الأجزاء الشمالية والجنوبية الشرقية من بلدة دميتروف، جمهورية دونيتسك الشعبية.

وخلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 180 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، وشاحنتان صغيرتان في هذه المنطقة.

وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز" 510 جنود، وناقلة جند مدرعة من طراز "بوسيفالوس"، وسيارتان مدرعتان، و3 شاحنات صغيرة، ومدفع مدفعية ميدانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر" إلى 80 جنديًا، ومدفعين، و13 سيارة، و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة.
ورداً على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية، خلال الليل، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى جواً وبحراً وبرا، فضلاً عن طائرات دون طيار، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق البنية التحتية للطاقة التي تدعم عملياتها، إضافة لاستهداف المطارات العسكرية الأوكرانية.
هاجم الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع تجميع وتخزين طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى، ومرافق البنية التحتية للسكك الحديدية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الصواريخ والمدفعية، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة.
وختم البيان: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي ثماني قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و192 طائرة مسيرة".
