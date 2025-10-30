مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر محطتي روبوتات أوكرانيتين مذخرتين في دونيتسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251030/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-محطتي-روبوتات-أوكرانيتين-مذخرتين-في-دونيتسك-1106543358.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر محطتي روبوتات أوكرانيتين مذخرتين في دونيتسك
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر محطتي روبوتات أوكرانيتين مذخرتين في دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد قائد مجموعة هجومية تابعة للواء 40 للحرس البحري المنفصل وأسطول المحيط الهادئ، تعمل في صفوف قوات "المركز" الروسية، بأن لواء مشاة بحرية دمر محطتي روبوتات... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T04:19+0000
2025-10-30T04:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096292255_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_ccd7bcdeb847c4da834747c5da797b3f.jpg
وأوضح قائد المجموعة، في تصريح لـ "سبوتنيك"، "مشاة البحرية دمروا محطتي روبوتات مسلحة مزودتين بمدافع براوننغ الرشاشة، الأمريكية الصنع، وتم إطلاق النار من المحطتين في الغابة اعتقادًا من العدو بأنه سيخيفنا، لكن أطقم الطائرات الهجومية الروسية المسيرة دمّرت معدات العدو بسرعة".وتشهد منطقة العملية العسكرية الخاصة تقدماً كبيراً للقوات الروسية على جميع محاور القتال وانهياراً متزايداً في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية "تدمر نفسها" قبل الانسحاب من البلدات المحررة- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20251029/القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-10-كيلومترات-مربعة-خلال-تحرير-فيشنيوفويه--وزارة-الدفاع-1106523778.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096292255_908:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_48e668a71a19a89a7bace50ba6e6a5de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر محطتي روبوتات أوكرانيتين مذخرتين في دونيتسك

04:19 GMT 30.10.2025
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد قائد مجموعة هجومية تابعة للواء 40 للحرس البحري المنفصل وأسطول المحيط الهادئ، تعمل في صفوف قوات "المركز" الروسية، بأن لواء مشاة بحرية دمر محطتي روبوتات مسلحة مزودتان بمدافع "براوننغ" الرشاشة.
وأوضح قائد المجموعة، في تصريح لـ "سبوتنيك"، "مشاة البحرية دمروا محطتي روبوتات مسلحة مزودتين بمدافع براوننغ الرشاشة، الأمريكية الصنع، وتم إطلاق النار من المحطتين في الغابة اعتقادًا من العدو بأنه سيخيفنا، لكن أطقم الطائرات الهجومية الروسية المسيرة دمّرت معدات العدو بسرعة".
وأردف: نجح مشغلو الطائرات المسيرة الروسية في استهدافهم، وبقيت سيارتان بالقرب من حزام الغابات.
وتشهد منطقة العملية العسكرية الخاصة تقدماً كبيراً للقوات الروسية على جميع محاور القتال وانهياراً متزايداً في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.
يقوم أحد خبراء الألغام من مجموعة قوات المركزي بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
القوات الروسية تبسط سيطرتها على 10 كيلومترات مربعة خلال تحرير فيشنيوفويه- وزارة الدفاع
أمس, 13:05 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية "تدمر نفسها" قبل الانسحاب من البلدات المحررة- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала