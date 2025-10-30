https://sarabic.ae/20251030/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-محطتي-روبوتات-أوكرانيتين-مذخرتين-في-دونيتسك-1106543358.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر محطتي روبوتات أوكرانيتين مذخرتين في دونيتسك
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر محطتي روبوتات أوكرانيتين مذخرتين في دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد قائد مجموعة هجومية تابعة للواء 40 للحرس البحري المنفصل وأسطول المحيط الهادئ، تعمل في صفوف قوات "المركز" الروسية، بأن لواء مشاة بحرية دمر محطتي روبوتات... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T04:19+0000
2025-10-30T04:19+0000
2025-10-30T04:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096292255_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_ccd7bcdeb847c4da834747c5da797b3f.jpg
وأوضح قائد المجموعة، في تصريح لـ "سبوتنيك"، "مشاة البحرية دمروا محطتي روبوتات مسلحة مزودتين بمدافع براوننغ الرشاشة، الأمريكية الصنع، وتم إطلاق النار من المحطتين في الغابة اعتقادًا من العدو بأنه سيخيفنا، لكن أطقم الطائرات الهجومية الروسية المسيرة دمّرت معدات العدو بسرعة".وتشهد منطقة العملية العسكرية الخاصة تقدماً كبيراً للقوات الروسية على جميع محاور القتال وانهياراً متزايداً في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية "تدمر نفسها" قبل الانسحاب من البلدات المحررة- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20251029/القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-10-كيلومترات-مربعة-خلال-تحرير-فيشنيوفويه--وزارة-الدفاع-1106523778.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096292255_908:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_48e668a71a19a89a7bace50ba6e6a5de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر محطتي روبوتات أوكرانيتين مذخرتين في دونيتسك
أفاد قائد مجموعة هجومية تابعة للواء 40 للحرس البحري المنفصل وأسطول المحيط الهادئ، تعمل في صفوف قوات "المركز" الروسية، بأن لواء مشاة بحرية دمر محطتي روبوتات مسلحة مزودتان بمدافع "براوننغ" الرشاشة.
وأوضح قائد المجموعة، في تصريح لـ "سبوتنيك"، "مشاة البحرية دمروا محطتي روبوتات مسلحة مزودتين بمدافع براوننغ الرشاشة، الأمريكية الصنع، وتم إطلاق النار من المحطتين في الغابة اعتقادًا من العدو بأنه سيخيفنا، لكن أطقم الطائرات الهجومية الروسية المسيرة دمّرت معدات العدو بسرعة".
وأردف: نجح مشغلو الطائرات المسيرة الروسية في استهدافهم، وبقيت سيارتان بالقرب من حزام الغابات.
وتشهد منطقة العملية العسكرية الخاصة تقدماً كبيراً للقوات الروسية على جميع محاور القتال وانهياراً متزايداً في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.