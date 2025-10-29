https://sarabic.ae/20251029/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تدمر-نفسها-قبل-الانسحاب-من-البلدات-المحررة-1106501202.html
القوات الأوكرانية "تدمر نفسها" قبل الانسحاب من البلدات المحررة- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
أفاد أحد الجنود الروس في العملية العسكرية الخاصة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بعملية "تدمير ذاتي"، بعد دحرها من المناطق المحررة. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T04:26+0000
2025-10-29T04:26+0000
2025-10-29T04:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078178346_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_66905582a22fb75542a555822025bca3.jpg
وصرّح الجندي من قوات مجموعة "الشرق" الروسية،يحمل رمز النداء "فيل"، لوكالة "سبوتنيك": "خلال تحرير بلدة بريفولنوي في مقاطعة زابوروجيه، دمّر العدو عمدًا حصونه ومعداته أثناء انسحابه، مُجهزًا على جرحاه".وأضاف: "في مقاطعة زابوروجيه، وأثناء انسحابه، يدمر العدو كل ما يملك، لا يكترثون حتى بوجود جرحى أو جنود أصحاء، أو معدات، لا يأبهون بشيء، بل يدمرون كل ما تبقى".وتابع "فيل": "يدمّر العدو كل شيء، ويحرق المخابئ، ويحرق رفاقه، حسنًا، لا أدري، ربما لمنع التعرف عليهم أو لمنعهم من العودة أو للتهرب من دفع تعويضات، إنهم يتصرفون بوحشية بالغة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251027/القوات-الروسية-تدمر-أهدافا-عسكرية-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو-1106448351.html
2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078178346_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_db281f9ca2908c80876395204dc6713b.jpg
04:26 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 04:48 GMT 29.10.2025)
أفاد أحد الجنود الروس في العملية العسكرية الخاصة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بعملية "تدمير ذاتي"، بعد دحرها من المناطق المحررة.
وصرّح الجندي من قوات مجموعة "الشرق" الروسية،يحمل رمز النداء "فيل"، لوكالة "سبوتنيك": "خلال تحرير بلدة بريفولنوي في مقاطعة زابوروجيه، دمّر العدو عمدًا حصونه ومعداته أثناء انسحابه، مُجهزًا على جرحاه".
وأضاف: "في مقاطعة زابوروجيه، وأثناء انسحابه، يدمر العدو كل ما يملك، لا يكترثون حتى بوجود جرحى أو جنود أصحاء، أو معدات، لا يأبهون بشيء، بل يدمرون كل ما تبقى".
وأردف: "أشعل الجنود المنسحبون النار في المخابئ والمنشآت، ولم يخلّفوا في بعض الأحيان سوى الأنقاض".
وتابع "فيل": "يدمّر العدو كل شيء، ويحرق المخابئ، ويحرق رفاقه، حسنًا، لا أدري، ربما لمنع التعرف عليهم أو لمنعهم من العودة أو للتهرب من دفع تعويضات، إنهم يتصرفون بوحشية بالغة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.