القوات الروسية تدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Maishev/
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأطقم مدافع هاوتزر "مستا-بي" وهي تستهدف أهدافا عسكرية أوكرانية، في اتجاه كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمر طاقم مدفع "مستا بي" التابع لقوات مجموعة "الجنوب" موقعا لقاذفات الهاون ونقطة تحكم بالطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه كونستانتينوفكا".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية تواصل تحييد مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.