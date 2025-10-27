https://sarabic.ae/20251027/تحييد-أكثر-من-110-جنود-أوكرانيين-محاصرين-في-كوبيانسك-وكراسنوارميسك--الدفاع-الروسية-1106444197.html
تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين محاصرين في كوبيانسك وكراسنوارميسك- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية تواصل تحييد مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك في مقاطعة خاركوف،... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T12:18+0000
2025-10-27T12:18+0000
2025-10-27T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649430_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_741ca4e8a9e5d123e3b0fd2cab86ad02.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يستمر القضاء على مجموعات العدو المحاصرة في كوبيانسك وكراسنوارميسك".وتابع: "في كوبيانسك، تم إحباط 4 محاولات من قبل التشكيلات الأوكرانية لكسر الحصار على الضفة اليمنى لنهر أوسكول عبر معابر مدمرة في منطقة بتروفكا، ونتيجة لأضرار نيران المدفعية والطائرات من دون طيار، حيدت (الثوات الروسية) نحو 50 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت 6 قطع من المعدات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك مركبتان مدرعتان من طراز "هامفي".
https://sarabic.ae/20251027/الجيش-الروسي-يحرر-3-بلدات-جديدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الدفاع-الوسية-1106432443.html
روسيا, أخبار أوكرانيا
تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين محاصرين في كوبيانسك وكراسنوارميسك- الدفاع الروسية
12:18 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 12:30 GMT 27.10.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية تواصل تحييد مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يستمر القضاء على مجموعات العدو المحاصرة في كوبيانسك وكراسنوارميسك".
وأضاف البيان: "في كراسنوارميسك، نفذت مجموعات هجومية روسية عمليات هجومية نشطة لتوسيع منطقة سيطرتها قرب محطة سكة الحديد. وحيدت نحو 60 جنديا أوكرانيا، ودمرت مركبتان قتاليتان مدرعتان، و3 سيارات، خلال النهار".
وتابع: "في كوبيانسك، تم إحباط 4 محاولات من قبل التشكيلات الأوكرانية لكسر الحصار على الضفة اليمنى لنهر أوسكول عبر معابر مدمرة في منطقة بتروفكا، ونتيجة لأضرار نيران المدفعية والطائرات من دون طيار، حيدت (الثوات الروسية) نحو 50 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت 6 قطع من المعدات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك مركبتان مدرعتان من طراز "هامفي".