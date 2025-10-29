https://sarabic.ae/20251029/القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-10-كيلومترات-مربعة-خلال-تحرير-فيشنيوفويه--وزارة-الدفاع-1106523778.html
القوات الروسية تبسط سيطرتها على 10 كيلومترات مربعة خلال تحرير فيشنيوفويه- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية سيطرت على أكثر من 10 كيلومترات مربعة من الأراضي وطهرت أكثر من 280 مبنى أثناء تحرير بلدة... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وقالت الوزارة في بيان:" خلال العمليات القتالية في البلدة نفسها ومحيطها، سيطرت الوحدات الهجومية على منطقة محصنة كبيرة من دفاعات العدو بمساحة تزيد عن 10 كيلومترات مربعة، وطهرت أكثر من 280 مبنى".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تحرير القوات التابعة لها، بلدة فيشنيفويه، في مقاطعة دنيبروبتروفسك، إضافة لاستهدافها قوات كييف على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة، ملحقةً بها خسائر جسيمة عدةً وعتادا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تبسط سيطرتها على 10 كيلومترات مربعة خلال تحرير فيشنيوفويه- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية سيطرت على أكثر من 10 كيلومترات مربعة من الأراضي وطهرت أكثر من 280 مبنى أثناء تحرير بلدة فيشنيفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الوزارة في بيان:" خلال العمليات القتالية في البلدة نفسها ومحيطها، سيطرت الوحدات الهجومية على منطقة محصنة كبيرة من دفاعات العدو بمساحة تزيد عن 10 كيلومترات مربعة، وطهرت أكثر من 280 مبنى".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تحرير القوات التابعة لها، بلدة فيشنيفويه
، في مقاطعة دنيبروبتروفسك، إضافة لاستهدافها قوات كييف على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة، ملحقةً بها خسائر جسيمة عدةً وعتادا.
وأوضحت الوزارة في بيان: توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، في عمق دفاعات العدو، وحررت قرية فيشنيفويه، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.