القوات الروسية تحرر بلدة فيشنيفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
09:56 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 10:25 GMT 29.10.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير القوات التابعة لها، بلدة فيشنيفويه، في مقاطعة دنيبروبتروفسك، إضافة لاستهدافها قوات كييف على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة، ملحقةً بها خسائر جسيمة عدةً وعتادا.
وأوضحت الوزارة في بيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، في عمق دفاعات العدو، وحررت قرية فيشنيفويه، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت على هذا المحور، ما يصل إلى 220 عنصرا، وآلية قتالية مدرعة، و6 سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، ومحطة حرب إلكترونية.
كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أندرييفكا وسادكي وخوتين في مقاطعة سومي.
وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 160 جنديا، وناقلة جند مدرعة، و8 سيارات، وقطعتي مدفعية، كما دمرت محطتين للحرب الإلكترونية وحرب البطاريات، بالإضافة إلى 3 مستودعات إمداد، على هذا المحور.
وأفاد البيان: "يتواصل تدمير مجموعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية محاصرة قرب قرية كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وتم إحباط محاولتين فاشلتين لوحدات من لواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لشن هجمات مضادة من قريتي نيتشفولودوفكا وموسكوفكا في مقاطعة خاركوف، لتخفيف الحصار عن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة شرق قرية كوبيانسك في المقاطعة".
وخلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بالقرب من بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تم تدمير ما يصل إلى 55 عسكريًا أوكرانيًا و6 قطع من المعدات العسكرية، بما في ذلك مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "هامفي".
وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" ما يصل إلى 220 عسكريًا وعربتين مدرعتين و8 مركبات وقطعتي مدفعية ميدانية. كما دُمِّرت 7 محطات حرب إلكترونية ومستودعان للذخيرة، وفقًا للبيان.
أوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 355 جنديًا، ومركبة مدرعة من طراز "قوزاق"، و14 سيارة، ومدفع ميدان، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار، ومستودعين للذخيرة، و3 مستودعات إمداد، بعد دحر قوات كييف، في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو 480 جنديًا، بالإضافة إلى عربة قتال مشاة، وعربة مدرعة أمريكية الصنع من طراز هامفي، و4 سيارات، ومدفع ميدان".
وأوضحت الوزارة أنه في معركة كراسنوأرميسك وحدها، تم تحييد أكثر من 80 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير عربتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنة بيك أب، ومدفعا.
وأضاف البيان: "تم تدمير أكثر من 55 جنديا، و14 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع إمدادات في منطقة نفوذ مجموعة قوات دنيبر".
كما استهدف الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت الطاقة التي تدعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والقطارات الحاملة لأسلحة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق إنتاج ومواقع تخزين الطائرات المسيرة، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.
واختتم البيان: "كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين و238 طائرة مسيرة".