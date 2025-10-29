https://sarabic.ae/20251029/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيشنيفويه-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1106511702.html

القوات الروسية تحرر بلدة فيشنيفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

وأوضحت الوزارة في بيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، في عمق دفاعات العدو، وحررت قرية فيشنيفويه، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أندرييفكا وسادكي وخوتين في مقاطعة سومي.وأفاد البيان: "يتواصل تدمير مجموعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية محاصرة قرب قرية كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وتم إحباط محاولتين فاشلتين لوحدات من لواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لشن هجمات مضادة من قريتي نيتشفولودوفكا وموسكوفكا في مقاطعة خاركوف، لتخفيف الحصار عن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة شرق قرية كوبيانسك في المقاطعة".وخلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بالقرب من بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تم تدمير ما يصل إلى 55 عسكريًا أوكرانيًا و6 قطع من المعدات العسكرية، بما في ذلك مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "هامفي".أوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 355 جنديًا، ومركبة مدرعة من طراز "قوزاق"، و14 سيارة، ومدفع ميدان، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار، ومستودعين للذخيرة، و3 مستودعات إمداد، بعد دحر قوات كييف، في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو 480 جنديًا، بالإضافة إلى عربة قتال مشاة، وعربة مدرعة أمريكية الصنع من طراز هامفي، و4 سيارات، ومدفع ميدان".وأضاف البيان: "تم تدمير أكثر من 55 جنديا، و14 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع إمدادات في منطقة نفوذ مجموعة قوات دنيبر".واختتم البيان: "كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين و238 طائرة مسيرة".3 طرازات من قنبلة "كاب" الروسية الخارقة... صورالقوات الروسية تدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو

