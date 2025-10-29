القوات الروسية تحرر بلدة فيشنيفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
القوات الروسية تحرر بلدة فيشنيفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة فيشنيفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير القوات التابعة لها، بلدة فيشنيفويه، في مقاطعة دنيبروبتروفسك، إضافة لاستهدافها قوات كييف على جميع جبهات... 29.10.2025
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير القوات التابعة لها، بلدة فيشنيفويه، في مقاطعة دنيبروبتروفسك، إضافة لاستهدافها قوات كييف على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة، ملحقةً بها خسائر جسيمة عدةً وعتادا.
وأوضحت الوزارة في بيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، في عمق دفاعات العدو، وحررت قرية فيشنيفويه، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت على هذا المحور، ما يصل إلى 220 عنصرا، وآلية قتالية مدرعة، و6 سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، ومحطة حرب إلكترونية.
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 100 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا - وزارة الدفاع
05:07 GMT
كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أندرييفكا وسادكي وخوتين في مقاطعة سومي.

وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 160 جنديا، وناقلة جند مدرعة، و8 سيارات، وقطعتي مدفعية، كما دمرت محطتين للحرب الإلكترونية وحرب البطاريات، بالإضافة إلى 3 مستودعات إمداد، على هذا المحور.

وأفاد البيان: "يتواصل تدمير مجموعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية محاصرة قرب قرية كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وتم إحباط محاولتين فاشلتين لوحدات من لواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لشن هجمات مضادة من قريتي نيتشفولودوفكا وموسكوفكا في مقاطعة خاركوف، لتخفيف الحصار عن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة شرق قرية كوبيانسك في المقاطعة".
وخلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بالقرب من بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تم تدمير ما يصل إلى 55 عسكريًا أوكرانيًا و6 قطع من المعدات العسكرية، بما في ذلك مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "هامفي".
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
القوات الأوكرانية "تدمر نفسها" قبل الانسحاب من البلدات المحررة- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
04:26 GMT

وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" ما يصل إلى 220 عسكريًا وعربتين مدرعتين و8 مركبات وقطعتي مدفعية ميدانية. كما دُمِّرت 7 محطات حرب إلكترونية ومستودعان للذخيرة، وفقًا للبيان.

أوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 355 جنديًا، ومركبة مدرعة من طراز "قوزاق"، و14 سيارة، ومدفع ميدان، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار، ومستودعين للذخيرة، و3 مستودعات إمداد، بعد دحر قوات كييف، في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو 480 جنديًا، بالإضافة إلى عربة قتال مشاة، وعربة مدرعة أمريكية الصنع من طراز هامفي، و4 سيارات، ومدفع ميدان".
طاقم دبابة تي-90إم بروريف التابع للمجموعة القتالية الغرب في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: ترامب يدرك أن زيلينسكي كذب عليه للحصول على المال
09:37 GMT

وأوضحت الوزارة أنه في معركة كراسنوأرميسك وحدها، تم تحييد أكثر من 80 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير عربتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنة بيك أب، ومدفعا.

وأضاف البيان: "تم تدمير أكثر من 55 جنديا، و14 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع إمدادات في منطقة نفوذ مجموعة قوات دنيبر".
كما استهدف الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت الطاقة التي تدعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والقطارات الحاملة لأسلحة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق إنتاج ومواقع تخزين الطائرات المسيرة، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.
واختتم البيان: "كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين و238 طائرة مسيرة".
3 طرازات من قنبلة "كاب" الروسية الخارقة... صور
القوات الروسية تدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
