خبير عسكري: ترامب يدرك أن زيلينسكي كذب عليه للحصول على المال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251029/خبير-عسكري-ترامب-يدرك-أن-زيلينسكي-كذب-عليه-للحصول-على-المال-1106509642.html
خبير عسكري: ترامب يدرك أن زيلينسكي كذب عليه للحصول على المال
خبير عسكري: ترامب يدرك أن زيلينسكي كذب عليه للحصول على المال
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري والعقيد الروسي المتقاعد أناتولي ماتفيتشوك، ذو الخبرة في العمليات القتالية في أفغانستان وسوريا، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، أن "القوات... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T09:37+0000
2025-10-29T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095859952_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_764ce9e4579c3c03f16a56c8dfe3fec5.jpg
وحول ماهية وضع الحصار العسكري، الذي فرضته القوات الروسية على بوكروفسك وكوبيانسك بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي، قال ماتفيتشوك: "الحصار قرب كوبيانسك محكم، وما تزال هناك بعض المشاكل بالقرب من بوكروفسك، لكنني أعتقد أنه بحلول نهاية اليوم، ستكون محاصرة تماما".وأضاف: "لقد انكشف خداع زيلينسكي، يكتب الصحفيون الغربيون بالفعل أنه خدع الغرب، وخدع ترامب، وما إلى ذلك، لقد أخبر الجميع أنه يسيطر على الوضع، ويتقدم ويحرر الأراضي، وأن الروس يستسلمون بالملايين، وما إلى ذلك".وحول رد فعل واشنطن، حيث حمل زيلينسكي في الآونة الأخيرة خرائط لـ"هجوم مضاد" جديد، قال ماتفيتشوك: "كما تعلمون، ترامب يستخف بهذا الصراع، لقد وضع سمعته على المحك، إذا أدرك أن زيلينسكي كذب عمدًا للحصول على المال وصواريخ "توماهوك"، فقد يأمر روبيو (ماركو وزير الخارجية الأمريكي) وويتكوف (ستيف مبعوث الرئيس الأمريكي) بقطع العلاقات السياسية مع زيلينسكي، والتوقف عن مساعدة أوكرانيا".واختتم: "أعتقد أن هاتين المدينتين، كوبيانسك وبوكروفسك، محكوم عليهما بالتحرير، ستسقطان تحت ضربات قواتنا، وستبدأ قواتنا بالتوغل في العمق باتجاه مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك كراماتورسك وسلافيانسك، لن يُصدر زيلينسكي أمرًا كهذا (الانسحاب)، الجنود محكوم عليهم إما بالأسر أو بالموت".سياسي أوكراني: زيلينسكي يستطيع أن يأمر جنوده بإلقاء السلاح للحفاظ على أرواحهم
https://sarabic.ae/20251029/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تدمر-نفسها-قبل-الانسحاب-من-البلدات-المحررة-1106501202.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095859952_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_54da82b97a432f7c746a1342e8d65ddd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

خبير عسكري: ترامب يدرك أن زيلينسكي كذب عليه للحصول على المال

09:37 GMT 29.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف" التابع للمجموعة القتالية "الغرب" في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريف التابع للمجموعة القتالية الغرب في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الخبير العسكري والعقيد الروسي المتقاعد أناتولي ماتفيتشوك، ذو الخبرة في العمليات القتالية في أفغانستان وسوريا، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، أن "القوات الروسية توشك على تحرير بلدتي بوكروفسك وكوبيانسك بعد إطباق الحصار عليهما، على عكس ما نقله زيلينكسي زورًا إلى ترامب، حول أن الوضع تحت سيطرته".
وحول ماهية وضع الحصار العسكري، الذي فرضته القوات الروسية على بوكروفسك وكوبيانسك بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي، قال ماتفيتشوك: "الحصار قرب كوبيانسك محكم، وما تزال هناك بعض المشاكل بالقرب من بوكروفسك، لكنني أعتقد أنه بحلول نهاية اليوم، ستكون محاصرة تماما".
وأضاف: "لقد انكشف خداع زيلينسكي، يكتب الصحفيون الغربيون بالفعل أنه خدع الغرب، وخدع ترامب، وما إلى ذلك، لقد أخبر الجميع أنه يسيطر على الوضع، ويتقدم ويحرر الأراضي، وأن الروس يستسلمون بالملايين، وما إلى ذلك".
سؤالطرح سؤال +?
ما الذي يعكسه وضع الحصار العسكري الذي فرضته القوات الروسية على بوكروفسك وكوبيانسك بالنسبة لزيلينسكي؟

سقوط بوكروفسك يُشوّه سمعة زيلينسكي كسياسي، ويُثير الشكوك حول مستقبله السياسي. لماذا، برأيك، يُواصل إنكار حقيقة التطويق؟ إذا اعترف بأنه مُطوّق، فعليه الاعتراف بخسارة هذه المنطقة.

هو لا يريد أن يفقد الصورة التي بناها. لكن انظروا، لقد كان يُخبر الجميع شيئًا ما. خسارة هذه المنطقة تعني فقدان السيطرة على الوضع. في الواقع، إنه يفقد صورته كسياسي نزيه في الغرب.

جواب
أناتولي ماتفيتشوك
خبير عسكري وعقيد روسي متقاعد
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
القوات الأوكرانية "تدمر نفسها" قبل الانسحاب من البلدات المحررة- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
04:26 GMT
وحول رد فعل واشنطن، حيث حمل زيلينسكي في الآونة الأخيرة خرائط لـ"هجوم مضاد" جديد، قال ماتفيتشوك: "كما تعلمون، ترامب يستخف بهذا الصراع، لقد وضع سمعته على المحك، إذا أدرك أن زيلينسكي كذب عمدًا للحصول على المال وصواريخ "توماهوك"، فقد يأمر روبيو (ماركو وزير الخارجية الأمريكي) وويتكوف (ستيف مبعوث الرئيس الأمريكي) بقطع العلاقات السياسية مع زيلينسكي، والتوقف عن مساعدة أوكرانيا".
واختتم: "أعتقد أن هاتين المدينتين، كوبيانسك وبوكروفسك، محكوم عليهما بالتحرير، ستسقطان تحت ضربات قواتنا، وستبدأ قواتنا بالتوغل في العمق باتجاه مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك كراماتورسك وسلافيانسك، لن يُصدر زيلينسكي أمرًا كهذا (الانسحاب)، الجنود محكوم عليهم إما بالأسر أو بالموت".
سياسي أوكراني: زيلينسكي يستطيع أن يأمر جنوده بإلقاء السلاح للحفاظ على أرواحهم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала