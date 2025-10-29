https://sarabic.ae/20251029/خبير-عسكري-ترامب-يدرك-أن-زيلينسكي-كذب-عليه-للحصول-على-المال-1106509642.html

خبير عسكري: ترامب يدرك أن زيلينسكي كذب عليه للحصول على المال

سبوتنيك عربي

صرح الخبير العسكري والعقيد الروسي المتقاعد أناتولي ماتفيتشوك، ذو الخبرة في العمليات القتالية في أفغانستان وسوريا، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، أن "القوات... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وحول ماهية وضع الحصار العسكري، الذي فرضته القوات الروسية على بوكروفسك وكوبيانسك بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي، قال ماتفيتشوك: "الحصار قرب كوبيانسك محكم، وما تزال هناك بعض المشاكل بالقرب من بوكروفسك، لكنني أعتقد أنه بحلول نهاية اليوم، ستكون محاصرة تماما".وأضاف: "لقد انكشف خداع زيلينسكي، يكتب الصحفيون الغربيون بالفعل أنه خدع الغرب، وخدع ترامب، وما إلى ذلك، لقد أخبر الجميع أنه يسيطر على الوضع، ويتقدم ويحرر الأراضي، وأن الروس يستسلمون بالملايين، وما إلى ذلك".وحول رد فعل واشنطن، حيث حمل زيلينسكي في الآونة الأخيرة خرائط لـ"هجوم مضاد" جديد، قال ماتفيتشوك: "كما تعلمون، ترامب يستخف بهذا الصراع، لقد وضع سمعته على المحك، إذا أدرك أن زيلينسكي كذب عمدًا للحصول على المال وصواريخ "توماهوك"، فقد يأمر روبيو (ماركو وزير الخارجية الأمريكي) وويتكوف (ستيف مبعوث الرئيس الأمريكي) بقطع العلاقات السياسية مع زيلينسكي، والتوقف عن مساعدة أوكرانيا".واختتم: "أعتقد أن هاتين المدينتين، كوبيانسك وبوكروفسك، محكوم عليهما بالتحرير، ستسقطان تحت ضربات قواتنا، وستبدأ قواتنا بالتوغل في العمق باتجاه مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك كراماتورسك وسلافيانسك، لن يُصدر زيلينسكي أمرًا كهذا (الانسحاب)، الجنود محكوم عليهم إما بالأسر أو بالموت".سياسي أوكراني: زيلينسكي يستطيع أن يأمر جنوده بإلقاء السلاح للحفاظ على أرواحهم

