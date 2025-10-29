https://sarabic.ae/20251029/سياسي-أوكراني-زيلينسكي-يستطيع-إنقاذ-حياة-جنوده-بأمرهم-الانسحاب-1106505984.html

سياسي أوكراني: زيلينسكي يستطيع أن يأمر جنوده بإلقاء السلاح للحفاظ على أرواحهم

اعتبر السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، أن الرئيس الأوكراني غير الشرعي، فلاديمير زيلينسكي، بإمكانه إنقاذ أرواح الجنود المحاصرين في بوكروفسك وكوبيانسك من قبل...

وأضاف ميدفيدتشوك، في حديث لقناة "دروغايا أوكراينا": "يعتبر وضع الجبهتين الجديدتين، مؤلما للغاية بالنسبة لزيلينسكي، الذي سافر أخيرا إلى واشنطن وأحضر معه خرائط "الهجوم المضاد" الجديد".وأردف: "يظهر هذا الأمر جليا، أن من يمارس دور المهرج في الشؤون العسكرية (زيلينسكي) هو بطبيعته جاهل، ومناقشة هذه الأمور معه لا طائل من ورائها، وهو ما فعله الرئيس الأمريكي ترامب معه تحديدا". وأوضح ميدفيدتشوك:وتابع ميدفيدتشوك: "في الحروب الحديثة، حيث توجد تكنولوجيا الفضاء وجيوش الطائرات المسيّرة، يتطلب فتح جبهة ما جهدا كبيرًا، إذ يكاد يكون من المستحيل إخفاء مناورات العدو الجانبية".وكشف أن "زيلينسكي تجاهل واشنطن، ورفض الانسحاب من دونباس، ورفض بدء المفاوضات، والآن يسلّم ما تبقى من دونباس بخسائر لا داعي لها".واختتم: "لكن طموحات زيلينسكي (فوهرر المخدرات) السياسية الشخصية أهم من حياة الجنود الأوكرانيين العاديين، ومثل هتلر، يؤمن باستثنائيته وقوته المزعومة التي لا تقهر".كارلسون: زيلينسكي يخطط لتوطين مهاجرين في أوكرانيا من دول العالم الثالث

