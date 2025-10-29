سياسي أوكراني: زيلينسكي يستطيع أن يأمر جنوده بإلقاء السلاح للحفاظ على أرواحهم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251029/سياسي-أوكراني-زيلينسكي-يستطيع-إنقاذ-حياة-جنوده-بأمرهم-الانسحاب-1106505984.html
سياسي أوكراني: زيلينسكي يستطيع أن يأمر جنوده بإلقاء السلاح للحفاظ على أرواحهم
سياسي أوكراني: زيلينسكي يستطيع أن يأمر جنوده بإلقاء السلاح للحفاظ على أرواحهم
سبوتنيك عربي
اعتبر السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، أن الرئيس الأوكراني غير الشرعي، فلاديمير زيلينسكي، بإمكانه إنقاذ أرواح الجنود المحاصرين في بوكروفسك وكوبيانسك من قبل... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T08:43+0000
2025-10-29T09:02+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_2478b18f250dea43035bb13bf5c2b44f.jpg
وأضاف ميدفيدتشوك، في حديث لقناة "دروغايا أوكراينا": "يعتبر وضع الجبهتين الجديدتين، مؤلما للغاية بالنسبة لزيلينسكي، الذي سافر أخيرا إلى واشنطن وأحضر معه خرائط "الهجوم المضاد" الجديد".وأردف: "يظهر هذا الأمر جليا، أن من يمارس دور المهرج في الشؤون العسكرية (زيلينسكي) هو بطبيعته جاهل، ومناقشة هذه الأمور معه لا طائل من ورائها، وهو ما فعله الرئيس الأمريكي ترامب معه تحديدا". وأوضح ميدفيدتشوك:وتابع ميدفيدتشوك: "في الحروب الحديثة، حيث توجد تكنولوجيا الفضاء وجيوش الطائرات المسيّرة، يتطلب فتح جبهة ما جهدا كبيرًا، إذ يكاد يكون من المستحيل إخفاء مناورات العدو الجانبية".وكشف أن "زيلينسكي تجاهل واشنطن، ورفض الانسحاب من دونباس، ورفض بدء المفاوضات، والآن يسلّم ما تبقى من دونباس بخسائر لا داعي لها".واختتم: "لكن طموحات زيلينسكي (فوهرر المخدرات) السياسية الشخصية أهم من حياة الجنود الأوكرانيين العاديين، ومثل هتلر، يؤمن باستثنائيته وقوته المزعومة التي لا تقهر".كارلسون: زيلينسكي يخطط لتوطين مهاجرين في أوكرانيا من دول العالم الثالث
https://sarabic.ae/20251023/خبير-زيلينسكي-لا-يريد-الاعتراف-بالهزيمة-في-الصراع-ضد-روسيا-لأنها-ستكون-كارثية-1106332637.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b5328b689cb2bb73b92c1011392cc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

سياسي أوكراني: زيلينسكي يستطيع أن يأمر جنوده بإلقاء السلاح للحفاظ على أرواحهم

08:43 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 09:02 GMT 29.10.2025)
© AP Photo / Matthias Schraderفلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
اعتبر السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، أن الرئيس الأوكراني غير الشرعي، فلاديمير زيلينسكي، بإمكانه إنقاذ أرواح الجنود المحاصرين في بوكروفسك وكوبيانسك من قبل القوات الروسية، بأن يأمرهم بإلقاء أسلحتهم.
وأضاف ميدفيدتشوك، في حديث لقناة "دروغايا أوكراينا": "يعتبر وضع الجبهتين الجديدتين، مؤلما للغاية بالنسبة لزيلينسكي، الذي سافر أخيرا إلى واشنطن وأحضر معه خرائط "الهجوم المضاد" الجديد".
وأردف: "يظهر هذا الأمر جليا، أن من يمارس دور المهرج في الشؤون العسكرية (زيلينسكي) هو بطبيعته جاهل، ومناقشة هذه الأمور معه لا طائل من ورائها، وهو ما فعله الرئيس الأمريكي ترامب معه تحديدا". وأوضح ميدفيدتشوك:

لذلك، بدأ الرئيس غير الشرعي (زيلينسكي) بإنكار التطويق، بينما روّج دعاته لفكرة أن هذه المعلومات عن الجبهتين، مصممة للتأثير على الولايات المتحدة و"خلق انطباع بأن روسيا تنتصر".

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
خبير: زيلينسكي لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع ضد روسيا لأنها ستكون كارثية
23 أكتوبر, 20:05 GMT
وتابع ميدفيدتشوك: "في الحروب الحديثة، حيث توجد تكنولوجيا الفضاء وجيوش الطائرات المسيّرة، يتطلب فتح جبهة ما جهدا كبيرًا، إذ يكاد يكون من المستحيل إخفاء مناورات العدو الجانبية".
وكشف أن "زيلينسكي تجاهل واشنطن، ورفض الانسحاب من دونباس، ورفض بدء المفاوضات، والآن يسلّم ما تبقى من دونباس بخسائر لا داعي لها".

ولا يزال بإمكان زيلينسكي إنقاذ الجنود الأوكرانيين المحاصرين بأمرهم بإلقاء أسلحتهم، ما سيعطي دفعة هائلة لعملية التفاوض، وسيعود الأسرى إلى ديارهم وعائلاتهم وأحبائهم.

واختتم: "لكن طموحات زيلينسكي (فوهرر المخدرات) السياسية الشخصية أهم من حياة الجنود الأوكرانيين العاديين، ومثل هتلر، يؤمن باستثنائيته وقوته المزعومة التي لا تقهر".
كارلسون: زيلينسكي يخطط لتوطين مهاجرين في أوكرانيا من دول العالم الثالث
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала