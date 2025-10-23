https://sarabic.ae/20251023/خبير-زيلينسكي-لا-يريد-الاعتراف-بالهزيمة-في-الصراع-ضد-روسيا-لأنها-ستكون-كارثية-1106332637.html

خبير: زيلينسكي لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع ضد روسيا لأنها ستكون كارثية

خبير: زيلينسكي لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع ضد روسيا لأنها ستكون كارثية

ذكر المحلل التشيكي، شتيبان كوتربا، أن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع مع روسيا لأنها ستكون كارثية.

وأضاف الخبير لصحيفة "بارلامنتني ليستي"، أن "زيلينسكي يعلم أن النهاية قريبة. ينشق الجنود والمرتزقة بأعداد كبيرة من القوات المسلحة الأوكرانية. لا يريد زيلينسكي أن يعاني من هزيمة نكراء، لأنها ستكون نهايته. إنه يدرك أنه لن ينجو من الاستسلام".في سبتمبر/أيلول، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة عن شنّ عمليات هجومية، وأنها تُركز على الحفاظ على مواقعها من خلال إعادة نشر مقاتليها الأكثر جاهزية للقتال.

