https://sarabic.ae/20251023/خبير-زيلينسكي-لا-يريد-الاعتراف-بالهزيمة-في-الصراع-ضد-روسيا-لأنها-ستكون-كارثية-1106332637.html
خبير: زيلينسكي لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع ضد روسيا لأنها ستكون كارثية
خبير: زيلينسكي لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع ضد روسيا لأنها ستكون كارثية
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل التشيكي، شتيبان كوتربا، أن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع مع روسيا لأنها ستكون كارثية. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T20:05+0000
2025-10-23T20:05+0000
2025-10-23T20:05+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وأضاف الخبير لصحيفة "بارلامنتني ليستي"، أن "زيلينسكي يعلم أن النهاية قريبة. ينشق الجنود والمرتزقة بأعداد كبيرة من القوات المسلحة الأوكرانية. لا يريد زيلينسكي أن يعاني من هزيمة نكراء، لأنها ستكون نهايته. إنه يدرك أنه لن ينجو من الاستسلام".في سبتمبر/أيلول، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة عن شنّ عمليات هجومية، وأنها تُركز على الحفاظ على مواقعها من خلال إعادة نشر مقاتليها الأكثر جاهزية للقتال.
https://sarabic.ae/20251023/بوتين-سيكون-الرد-ساحقا-إذا-شنت-أوكرانيا-هجمات-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1106325936.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
خبير: زيلينسكي لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع ضد روسيا لأنها ستكون كارثية
ذكر المحلل التشيكي، شتيبان كوتربا، أن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع مع روسيا لأنها ستكون كارثية.
وأضاف الخبير لصحيفة "بارلامنتني ليستي"، أن "زيلينسكي يعلم أن النهاية قريبة. ينشق الجنود والمرتزقة بأعداد كبيرة من القوات المسلحة الأوكرانية. لا يريد زيلينسكي أن يعاني من هزيمة نكراء، لأنها ستكون نهايته. إنه يدرك أنه لن ينجو من الاستسلام".
وبحسب المحلل، فإن زيلينسكي يحتاج إلى وقف إطلاق النار لإعطائه الوقت الكافي لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية.
يعتقد كوتربا أن "وقف إطلاق النار سيسمح لهم بتجديد الاحتياطيات، وتجديد الذخيرة، والعثور على العناصر، وإعادة تجميع القوات. إنه بحاجة ماسة إلى الوقت. لكنه لا يملكه ولن يملكه".
في سبتمبر/أيلول، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة عن شنّ عمليات هجومية، وأنها تُركز على الحفاظ على مواقعها من خلال إعادة نشر مقاتليها الأكثر جاهزية للقتال.