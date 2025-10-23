https://sarabic.ae/20251023/بوتين-سيكون-الرد-ساحقا-إذا-شنت-أوكرانيا-هجمات-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1106325936.html

بوتين: سيكون الرد ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا". 23.10.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106077054_0:156:2979:1831_1920x0_80_0_0_f0a6cac915fbdde320eadad37a81ab22.jpg

وقال بوتين، للصحفيين، "هذه محاولة للتصعيد، ولكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية، فسيكون الرد قويًا جدًا، إن لم يكن ساحقًا. فليفكروا في الأمر".وقال بوتين: إذا تحدثنا عن الجانب السياسي، فهي بالطبع غير ودية تجاه روسيا؛ هذا بديهي، أن العقوبات لا تعزز العلاقات الروسية الأمريكية، التي كانت قد بدأت للتو في التعافي".وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد البلاد.وأشار إلى أنه "من المؤكد أن روسيا تتمتع بامتياز الشعور بأنها ضمن هذه القائمة من الدول والشعوب التي تحترم نفسها".

https://sarabic.ae/20251023/بوتين-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-كبير-على-الواقع-الاقتصادي-للبلاد--1106321132.html

2025

روسيا, فلاديمير بوتين, العالم