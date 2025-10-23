https://sarabic.ae/20251023/بوتين-سيكون-الرد-ساحقا-إذا-شنت-أوكرانيا-هجمات-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1106325936.html
بوتين: سيكون الرد ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا
بوتين: سيكون الرد ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا". 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T16:40+0000
2025-10-23T16:40+0000
2025-10-23T16:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106077054_0:156:2979:1831_1920x0_80_0_0_f0a6cac915fbdde320eadad37a81ab22.jpg
وقال بوتين، للصحفيين، "هذه محاولة للتصعيد، ولكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية، فسيكون الرد قويًا جدًا، إن لم يكن ساحقًا. فليفكروا في الأمر".وقال بوتين: إذا تحدثنا عن الجانب السياسي، فهي بالطبع غير ودية تجاه روسيا؛ هذا بديهي، أن العقوبات لا تعزز العلاقات الروسية الأمريكية، التي كانت قد بدأت للتو في التعافي".وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد البلاد.وأشار إلى أنه "من المؤكد أن روسيا تتمتع بامتياز الشعور بأنها ضمن هذه القائمة من الدول والشعوب التي تحترم نفسها".
https://sarabic.ae/20251023/بوتين-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-كبير-على-الواقع-الاقتصادي-للبلاد--1106321132.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106077054_165:0:2813:1986_1920x0_80_0_0_60d49e19cd670e0b62f3668f98be1be2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
بوتين: سيكون الرد ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا
حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا".
وقال بوتين، للصحفيين، "هذه محاولة للتصعيد، ولكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية، فسيكون الرد قويًا جدًا، إن لم يكن ساحقًا. فليفكروا في الأمر".
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العقوبات الأمريكية بأنها عمل غير ودي لا يعزز العلاقات الروسية الأمريكية.
وقال بوتين: إذا تحدثنا عن الجانب السياسي، فهي بالطبع غير ودية تجاه روسيا؛ هذا بديهي، أن العقوبات لا تعزز العلاقات الروسية الأمريكية، التي كانت قد بدأت للتو في التعافي".
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد البلاد.
وأردف بوتين: "العقوبات الجديدة هي محاولة للضغط على روسيا، ولا تفعل أي دولة تحترم نفسها أي شيء تحت الضغط".
وأشار إلى أنه "من المؤكد أن روسيا تتمتع بامتياز الشعور بأنها ضمن هذه القائمة من الدول والشعوب التي تحترم نفسها
".