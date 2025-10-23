بوتين: سيكون الرد ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251023/بوتين-سيكون-الرد-ساحقا-إذا-شنت-أوكرانيا-هجمات-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1106325936.html
بوتين: سيكون الرد ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا
بوتين: سيكون الرد ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا". 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T16:40+0000
2025-10-23T16:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106077054_0:156:2979:1831_1920x0_80_0_0_f0a6cac915fbdde320eadad37a81ab22.jpg
وقال بوتين، للصحفيين، "هذه محاولة للتصعيد، ولكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية، فسيكون الرد قويًا جدًا، إن لم يكن ساحقًا. فليفكروا في الأمر".وقال بوتين: إذا تحدثنا عن الجانب السياسي، فهي بالطبع غير ودية تجاه روسيا؛ هذا بديهي، أن العقوبات لا تعزز العلاقات الروسية الأمريكية، التي كانت قد بدأت للتو في التعافي".وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد البلاد.وأشار إلى أنه "من المؤكد أن روسيا تتمتع بامتياز الشعور بأنها ضمن هذه القائمة من الدول والشعوب التي تحترم نفسها".
https://sarabic.ae/20251023/بوتين-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-كبير-على-الواقع-الاقتصادي-للبلاد--1106321132.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106077054_165:0:2813:1986_1920x0_80_0_0_60d49e19cd670e0b62f3668f98be1be2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم

بوتين: سيكون الرد ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا

16:40 GMT 23.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"
بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا".
وقال بوتين، للصحفيين، "هذه محاولة للتصعيد، ولكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية، فسيكون الرد قويًا جدًا، إن لم يكن ساحقًا. فليفكروا في الأمر".

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العقوبات الأمريكية بأنها عمل غير ودي لا يعزز العلاقات الروسية الأمريكية.

وقال بوتين: إذا تحدثنا عن الجانب السياسي، فهي بالطبع غير ودية تجاه روسيا؛ هذا بديهي، أن العقوبات لا تعزز العلاقات الروسية الأمريكية، التي كانت قد بدأت للتو في التعافي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
15:45 GMT
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد البلاد.
وأردف بوتين: "العقوبات الجديدة هي محاولة للضغط على روسيا، ولا تفعل أي دولة تحترم نفسها أي شيء تحت الضغط".
وأشار إلى أنه "من المؤكد أن روسيا تتمتع بامتياز الشعور بأنها ضمن هذه القائمة من الدول والشعوب التي تحترم نفسها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала